Yksinmatkustamisen suosio kasvussa – miksi yhä useampi lähtee reissuun yksin

Yksinmatkustamisen suosio on kasvanut nopeasti viime vuosina. Aiemmin nuorten reppureissaajien ilmiönä nähty soolomatkailu houkuttelee nyt matkailijoita monenlaisista taustoista.

Forbesin mukaan hakujen määrä termillä “solo travel” on kaksinkertaistunut Googlessa vuodesta 2018, ja ilmiö jatkaa kasvuaan maailmanlaajuisesti. Matkailualan varaussivusto Skyscannerin kyselyn mukaan 43 prosenttia vastaajista oli matkustanut yksin viime vuonna ja monilla on aikomus tehdä niin myös vuonna 2025.

Nykyään yksin matkustetaan monista syistä. Siinä missä ennen haettiin seikkailua ja irtiottoa, nyt matkaan lähdetään myös hiljaisuuden ja itsereflektiön vuoksi. Yksinmatkustaminen tarjoaa mahdollisuuden tarkastella maailmaa ilman kompromisseja tai muiden odotuksia. Ilmiön taustalla näkyy laajempi yhteiskunnallinen muutos pandemian jälkeen: työelämän rajat ovat hämärtyneet, etätyö on yleistynyt ja yhä useampi haluaa käyttää vapaa-aikansa omilla ehdoillaan.

Grand View Researchin mukaan naiset muodostavat suurimman osan yksinmatkailijoista, ja heidän osuutensa kasvaa tasaisesti. Miesten motiivit taas soolomatkailussa ovat muuttuneet: aiemman vauhdikkaan elämyshakuisuuden rinnalle on noussut kiinnostus kulttuuriseen ymmärrykseen ja henkilökohtaiseen kasvuun.

“Kun matkustat yksin, ovet avautuvat eri tavalla”

Lavazzan Pohjois-Amerikan markkinointijohtaja Daniele Foti, 38, tietää, mitä yksinmatkustaminen voi parhaimmillaan antaa. Työnsä vuoksi hän viettää suuren osan vuodesta matkoilla ja tekee vuosittain 40–50 työmatkaa. Vaikka Foti on tottunut jatkuvaan reissaamiseen, hän kertoo saavansa suurimman ilon niistä matkoista, joille lähtee omasta halustaan – yksin kameransa kanssa.

Yksinmatkailu antaa mahdollisuuden suunnitella ja toteuttaa matka omilla ehdoilla. Kuva: Depositphotos

“Kun matkustat yksin, ovet avautuvat eri tavalla. Paikalliset lähestyvät helpommin, keskustelut syntyvät spontaanisti ja kokemus tuntuu aidommalta. En tunne syyllisyyttä siitä, että hidastan jonkun toisen tahtia. Se on vapauttavaa,” Foti kuvaa Forbesille.

Ensimmäisen lentomatkansa Foti teki vasta 21-vuotiaana, mutta sittemmin hän on asunut useissa maissa ja tehnyt kymmeniä yksinmatkoja eri maanosissa. Hänen mukaansa yksin liikkuminen opettaa kärsivällisyyttä, rohkeutta ja kykyä luottaa omaan harkintaan.

“Yksinmatkailu tarjoaa täydellisen vapauden. Saat päättää, mitä teet, milloin ja miten. Usein juuri silloin tapahtuu parhaat asiat. Voin muuttaa suunnitelmia lennosta, tarttua yllättäviin kutsuihin tai vain vaellella ilman päämäärää.”

Turvallisuus ja suunnitelmallisuus korostuvat yksin matkustaessa

Yksinmatkustaminen ei aina ole halvin vaihtoehto, mutta monelle se on sijoitus omaan hyvinvointiin. Kun päätökset, kulut ja vastuu ovat omissa käsissä, matkasta tulee harjoitus itsenäisyyteen ja elämänhallintaan – ja monelle myös suurempi seikkailu. Monet kuvaavat kokemusta voimaannuttavammaksi kuin matkaa seurassa.

Yksinmatkailu vaatii usein tavallista enemmän valmisteluja, sillä jokainen yksityiskohta on omissa käsissä. Kokeneet matkailijat korostavat suunnitelmallisuuden ja turvallisuustietoisuuden merkitystä: kohteen riskitasot selvitetään etukäteen ja majoitukset varataan luotettavilta alustoilta. Ulkoministeriö suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä ennen lähtöä, erityisesti omatoimimatkoilla.

Turvallisuus ja helppo liikkuminen nousevat yhä useammin esiin, kun yksinmatkailijat valitsevat kohteitaan. Suosittuja ovat maat, joissa julkinen liikenne toimii luotettavasti ja englannilla pärjää, kuten Portugali, Islanti ja Saksa. Myös Aasian klassikkokohteet kuten Thaimaa ja Bali koetaan ystävällisiksi ja helposti lähestyttäviksi.

Thaimaa on suosittu kohde sen värikkään kulttuurin ja lämpimän sään houkuttelemana, kuten Krabi. Kuva: Depositphotos

Foti kiteyttää: “Matkustaminen ei ole pelkkää kohteiden ruksimista listalta. Se on oivallus siitä, että olet kykenevämpi kuin uskot ja että maailma voi aina opettaa sinulle jotain uutta.”

Omaa aikaa ja avoimia kohtaamisia

Soolomatkailu on ennen kaikkea oman itsenäisyyden juhlaa. Sen suosion kasvu kertoo, että yhä useampi haluaa rakentaa suhdetta maailmaan ja itseensä ilman rooleja tai odotuksia.

Vaikka matkaan lähdetään yksin, reissu ei tarkoita eristäytymistä. Usein käy päinvastoin: syntyy syvempi yhteys sekä toisiin ihmisiin että ympäristöön.

Moni yksinmatkailija kertoo, että juuri yksin ollessa syntyvät parhaat kohtaamiset – keskustelut paikallisten ja muiden matkailijoiden kanssa ovat spontaanimpia ja usein merkityksellisempiä. Kahvihetki pienessä kahvilassa, junamatka tai yhteinen retki voivat avata yllättäviä ystävyyksiä.

Tutkimuksissa on havaittu, että yksin matkustaminen vahvistaa itsetuntemusta ja päätöksentekokykyä. Se voi myös palauttaa keskittymiskykyä ja vähentää stressiä, aivan kuten luonnossa oleilu tai meditaatio. Monelle soolomatka onkin eräänlainen henkinen tilinpäätös sekä mahdollisuus pysähtyä ja miettiä, mitä elämässä haluaa seuraavaksi.

