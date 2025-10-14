Markkinoiden kultakuume ei näytä laantumisen merkkejä

Kulta jatkaa kaikkien aikojen ennätysten rikkomista ylittämällä 4 150 dollarin unssihinnan. Kullan nousua tukee joukko geopoliittisia ja taloudellisia tekijöitä, jotka ovat vahvistaneet kullan asemaa äärimmäisenä turvasatamana, arvioi finanssitalo XS.comin analyytikko Antonio Di Giacomo.

”Maailmanlaajuinen epävarmuus, pitkittynyt Yhdysvaltain hallinnon sulku ja suurvaltojen väliset kauppajännitteet ovat ohjanneet sijoittajia jalometallin pariin”, Diacomo arvioi.

Giacomon mukaan kullan kiihtyvän hinnan nousun avaintekijöistä on Washingtonin poliittinen pattitilanne, jossa hallinnon pitkään jatkunut sulku on lisännyt riskin tunnetta rahoitusmarkkinoilla.

”Yksimielisyyden puute republikaanien ja demokraattien välillä on pysäyttänyt tärkeiden taloustietojen julkaisun ja viivästyttänyt keskeisiä finanssipäätöksiä, mikä on lisännyt markkinoiden volatiliteettia ja ohjannut sijoittajia etsimään turvaa kullasta.”

Kansainvälisellä näyttämöllä Yhdysvaltojen ja Kiinan väliset jännitteet ovat palanneet pintaan. Presidentti Donald Trump kärjisti kauppakiistaa uhkaamalla 100 prosentin tulleilla kiinalaistuonnille, vaikka pehmensikin myöhemmin kantaansa.

USA:n neuvottelut presidentti Xi Jinpingin kanssa siirrettiin myöhäisemmäksi tässä kuussa Etelä-Koreaan, ja tapahtuma voi merkitä käännekohtaa kauppasodassa.

Samaan aikaan Lähi-idässä markkinat ovat ottaneet varovaisen myönteisesti vastaan uutisen Israelin ja Hamasin välisestä orastavasta rauhansopimuksesta, joka on hetkellisesti helpottanut alueellisia jännitteitä. Analyytikot kuitenkin varoittavat, että tilanne on edelleen herkkä, ja vuoropuhelun katkeaminen voisi nopeasti lisätä epävarmuutta ja nostaa kullan kysyntää.

Rahoitusmarkkinoilla Yhdysvaltain dollari vahvistui, kun 10 vuoden valtionlainojen korot laskivat. Giacomon mukaan valtiolainojen korkojen lasku hyödyttää kultaa vähentämällä tuottoa tuottamattomien sijoitusten vaihtoehtoiskustannusta.

”Tässä tilanteessa jalometalli on lisännyt houkuttelevuuttaan inflaatiosuojaa ja markkinavolatiliteetin riskejä vastaan”, analyytikko toteaa.

Bank of American, Société Généralen ja Goldman Sachsin arvioiden mukaan kulta voi saavuttaa 4 500–5 000 dollarin tason unssilta vuoteen 2026 mennessä. Hintaa tukee se, että kullan tuella varustettujen ETF:ien sekä keskuspankkien virallisten ostojen kysyntä kasvaa jatkuvasti.

”Nämä instituutiot hajauttavat yhä enemmän reservejään epävarmassa talousympäristössä”, Giacomo kertoo.

Sijoittajat seuraavat samalla tarkasti Yhdysvaltain keskuspankkia, jonka tuleva korkokokous voi määritellä markkinoiden suunnan.

Yleinen markkinoiden odotus on 25 korkopisteen leikkaus, joka saattaisi heikentää dollaria ja siten edelleen vahvistaa kultaa lyhyellä aikavälillä, Giacomo toteaa.

Kullan nousu yli 4 150 dollarin johtuu siis globaalista tilanteesta, jossa poliittiset, taloudelliset ja rahamarkkinoihin liittyvät jännitteet korostuvat.

”Samalla kun suurvallat pyrkivät vakauttamaan talouksiaan ja keskuspankit vahvistavat reservejään, kulta vakiinnuttaa edelleen asemaansa taloudellisen turvallisuuden kulmakivenä. Jos analyytikkojen ennusteet toteutuvat, keltainen metalli voi jatkaa loistoaan tulevina vuosina ja tehdä uusia ennätyksiä maailmassa, joka etsii vakautta epävarmuuden keskellä”, analyytikko summaa.