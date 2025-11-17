Shorttaus on kokeneen sijoittajan riskipeliä

Lyhyeksi myynti eli shorttaus on sijoitusstrategia, jossa sijoittaja lainaa osakkeita välittäjältä ja myy ne markkinoille, tavoitteenaan ostaa samat osakkeet myöhemmin halvemmalla takaisin ja palauttaa ne lainaajalle. Strategian ydin on odotus siitä, että osakkeen hinta laskee, jolloin sijoittaja voi hyötyä erotuksesta.

Shorttaus ei ole vain spekulaation väline, vaan sillä on myös markkinoiden likviditeettiä ja tehokkuutta edistävä rooli, ja sitä käytetään laajasti kansainvälisillä osakemarkkinoilla.​

Shorttaamalla sijoittaja pyrkii hyötymään osakkeen arvon laskusta, jolloin voitto syntyy siitä, että myydyt lainatut osakkeet voi ostaa myöhemmin halvemmalla takaisin. Keskeinen motiivi lähtee näkemyksestä, että yhtiö, toimiala tai markkina on yliarvostettu – shorttaaja uskoo hintojen kääntyvän alas.

Shorttaus antaa myös mahdollisuuden suojata salkkua ja tasapainottaa markkinariskejä, kun laskeviin hintoihin kohdistetaan vastatoimia.

Monilla ammattimaisilla sijoittajilla shorttaus liittyy laajempaan riskienhallintaan, markkinoiden likviditeetin ylläpitoon ja väärin hinnoiteltujen kohteiden korjaamiseen.

Strategian mahdollistaa myös se, että laskumarkkinoilla hinnat romahtavat usein nopeammin kuin ne nousevat nousumarkkinassa, mikä avaa mahdollisuuksia nopeaan tuottoon niille, jotka osaavat ajoittaa liikkeensä oikein.

Shortaaminen myös maksaa. Jos lyhyeksi myytyjä osakkeita ei osteta takaisin samana päivänä, myytyjä osakkeita varten perustetaan osakelaina. Tällöin esimerkiksi Nordnet veloittaa sijoittajalta kuluina 30 euron avauspalkkion sekä vuotuista lainakorkoa vähintään 3,0 prosenttia.

Lisäksi lyhyeksi myyntiin vaaditaan sijoittajalta vakuus, joka toimii välittäjän turvana markkinariskiltä. Kun sijoittaja myy osakkeita lyhyeksi, välittäjä vaatii marginaalitilin, jolle asetetaan vakuusvaatimus, joka on usein 120–150 prosenttia myydyn osakkeen markkina-arvosta.

Esimerkiksi, jos sijoittaja shorttaa 2 000 eurolla, hänen tilillään on oltava tuon summan lisäksi vielä tuntuvasti ylimääräistä pääomaa, jotta markkinoiden epäsuotuisat hintaliikkeet eivät johda pakkomyyntiin eli (margin call).

Ylimääräisten kulujen lisäksi shorttaamiseen liittyy isoja riskejä, jotka sijoittajan on syytä tunnistaa.

Riski suuresta tappiosta

Suurin shorttauksen riski piilee sen epäsymmetrisessä tuottopotentiaalissa: voitto on rajattu, mutta tappio voi periaatteessa olla ääretön.

Kun sijoittaja ostaa osaketta normaaliin tapaan (pitkä positiot), maksimiriskinä on sijoituksen menettäminen, jos osakkeen kurssi putoaa nollaan. Shorttaajalle tilanne on päinvastainen, sillä osakkeen hinta voi periaatteessa nousta rajattomasti – teoreettisesti jopa äärettömyyteen.

Näin ollen short-positio voi tuottaa käytännössä pohjattomia tappioita. Jos shortattu osake esimerkiksi on yllättävän suosittu tai sitä ostetaan massiivisesti, voi syntyä niin sanottu short squeeze, jossa sijoittajat joutuvat ostamaan osakkeet takaisin jatkuvasti nousevaan hintaan, ja tappiot kasvavat nopeasti.​

Short squeeze tarkoittaa tilannetta, jossa osakekurssin nopea nousu pakottaa lyhyeksi myyneet sijoittajat ostamaan osaketta tappioidensa rajaamiseksi. Ilmiö ruokkii itse itseään, sillä positioiden kattamiseksi tehdyt osakeostot nostavat kurssia entisestään.

Entistä korkeampi kurssi lisää pakko-ostoja, kun osakkeiden lainaamista vastaan tarjotut vakuudet loppuvat yhä useammalta sijoittajalta kesken.

Sijoittaja voi lisätä tarjoamiensa vakuuksien määrää, mutta hinnan noustessa yhä korkeammalle, yhä useampi lyhyeksi myynyt saavuttaa tilanteen missä vakuutta on mahdotonta kasvattaa enempää. Silloin osakkeet on pakko ostaa takaisin hinnasta välittämättä.

Yksi shorttaajan haaste on myös se, että osakemarkkinat ovat suurimmaksi osaksi nousussa, eivät laskussa. Laskumarkkinat ovat sen sijaan usein hetkittäisiä, odottamattomia ja lyhytaikaisia.

Ajatellaan, että sijoittaja lainaa ja myy 10 000 Nokian osaketta hintaan 5,0 euroa kappaleelta, mutta kurssi nouseekin äkillisesti 10 euroon: sijoittajan on ostettava osakkeet takaisin kaksinkertaisella hinnalla, jolloin tappio nousee 50 000 dollariin ennen kaupankäynnin kuluja.

Shorttaus vaatii kurinalaisuutta ja markkinoiden aktiivista seurantaa

Tällaiset tilanteet eivät ole pelkkää teoriaa, vaan toteutuvat markkinoilla, erityisesti kun osakkeen ympärillä on poikkeuksellista kiinnostusta. Itse asiassa Nokia on tästä hyvä esimerkki, sillä sen osake lähti lokakuun lopulla yllättäen ja nopeasti jyrkkään nousuun, kun yhtiö ilmoitti yhteistyöstä Nvidian kanssa.​

Shorttauksen riskien hallinta rakentuu kurinalaisesta sijoitustavasta ja markkinoiden jatkuvasta seurannasta.

Sijoittaja voi esimerkiksi rajoittaa tappioiden kasvua esimerkiksi asettamalla stop loss -toimeksiannon, joka sulkee position automaattisesti, jos osakkeen hinta nousee tietyn rajan yli.

Sijoittajan tulee lisäksi huolehtia vakuuksien riittävyydestä, sillä välittäjä voi vaatia lisäpääomaa nopeasti jos markkinat kehittyvät epäsuotuisasti. Näin ollen shorttaus vaatii paitsi markkinatuntemusta myös kykyä rajata tappiot etukäteen ja reagoida muutoksiin ripeästi, jotta riskit eivät kasva kohtuuttomiksi.