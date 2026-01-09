Outokumpu suunnittelee lentopolttoaineen tuotantoa Torniossa

Kuva: Outokumpu Oyj.

Outokumpu ja norjalainen Power-to-Liquid-projektikehityksen pioneeri Norsk e-Fuel ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen yhteistyöstä kestävän lentopolttoaineen tuotantolaitoksen toteuttamiseksi Outokummun ruostumattoman teräksen tehtaan viereen Tornion Koivuluotoon.

Allekirjoitetun aiesopimuksen mukaisesti Norsk e-Fuel aloittaa esiselvityksen vuonna 2026. Jos tutkimus tuottaa myönteisiä tuloksia, Norsk e-Fuel arvioi tekevänsä sijoituspäätöksen vuonna 2028, ja tuotannon aloitus on suunniteltu vuodelle 2032.

Outokumpu tarjoaisi ferrokromin tuotannosta sivuvirtana syntyvää hiilimonoksidia raaka-aineeksi 80 000-100 000 tonnin vuosittaiseen synteettisen lentopolttoaineen (eSAF) tuotantoon, tukien EU:n eSAF-kiintiötä ja edistäen ilmailualan hiilidioksidipäästöjen vähentämistä.

Synteettisen lentopolttoaineen kysyntänäkymät ovat erittäin vahvat: globaalin SAF-markkinan arvioidaan kasvavan marginaalista tasosta tänään kymmeniin miljooniin tonneihin jo 2030-luvulla, ja eSAF:n osuus kasvaa etenkin Euroopan tiukkojen sääntelymandaatien vetämänä.

Norsk e-Fuelin kuvitteellinen visualisointi, tarkoitettu vain suuntaa-antavaksi kuvitukseksi. Kuva: Outokumpu Oyj.

Taloudellisesta näkökulmasta eSAF-markkina on vielä pieni, mutta ennusteissa kasvuvauhti on räjähtävä: SAF- ja eSAF-markkinan arvo mitataan tänään muutamissa miljardeissa dollareissa, mutta jo ensi vuosikymmenellä puhutaan kymmenistä miljardeista ja pitkällä aikavälillä sadoista miljardeista euroista, kun eSAF hyötyy sekä pakollisista käyttövelvoitteista että suurten yritysasiakkaiden vapaaehtoisista päästöhyvitysohjelmista.

Samaan aikaan tarjonta laahaa kysynnän perässä: nykyiset ja suunnitellut SAF-hankkeet kattavat arviolta vain muutaman prosentin globaalista lentopolttoaineenkulutuksesta 2030 mennessä, mikä kasvattaa näkyvyyttä eSAF-projektien hinnoitteluvoimaan ja pitkien offtake-sopimusten merkitykseen sijoittajan näkökulmasta.

Investointi vähintään 1,2 miljardia euroa

Uusi tehdas toisi toteutuessaan taloudellista arvoa Outokummulle lisäämällä sivuvirtojen käyttöä. Lisäksi hanke tukisi toteutuessaan Outokummun hiilidioksidipäästöjen vähentämistä mahdollistamalla suorien hiilidioksidipäästöjen vähentämisen 200 000 tonnilla vuosittain, edustaen 20 prosentin osuutta Outokummun globaaleista suorista päästöistä.

Hanke edistäisi myös EU:n tavoitteita puhtaan energian siirtymässä ja lisäisi EU:n resilienssiä ja strategista riippumattomuutta vahvistamalla kotimaisten polttoaineiden toimitusta.

Norsk e-Fuel johtaa projektin kehitystä hyödyntäen pitkäaikaista kokemustaan ja vahvaa kumppaniverkostoaan toteuttaakseen laitoksen suunnitteluvaiheen, varmistaakseen rahoituksen ja kartoittaakseen tulevat asiakkaat tuotetuille polttoaineille.

Projektin rahoituksesta vastaava Norsk e-Fuel arvioi investoinniksi noin 1,2-1,5 miljardia euroa ja arvioi hankkeen luovan noin 250 uutta työpaikkaa paikallisesti.

”Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on Outokummun strategian ytimessä ja toteuttaa visiotamme johtaa kestävien materiaalien ja teknologioiden kehityksessä. Etsimme jatkuvasti uusia älykkäitä tapoja vähentää ilmastopäästöjä koko arvoketjussa, ja Kemi-Tornio-ekosysteemimme tarjoaa erinomaisen alustan kiertotalouden vahvistamiseen tuoden samalla taloudellista arvoa Outokummulle”, kertoo Outokummun Ferrokromiliiketoiminta-alueen johtaja Martti Sassi.

Outokummun ferrokromiliiketoiminta-alueen johtaja Martti Sassi. Kuva: Outokumpu Oyj.

Norsk e-Fuelin kaupallinen johtaja Lars Bjørn Larsen kertoo, että yhteistyö Outokummun kanssa yhdistää kaksi yritystä, joilla on toisiaan täydentävät vahvuudet ja yhteinen kunnianhimo edistää energiasiirtymää Suomessa ja Euroopassa.

”Outokummun teollinen alusta ja saatavilla olevat sivuvirrat yhdistettynä kokemukseemme Power-to-Liquid-projektien kehittämisestä luovat vahvan perustan kilpailukykyiselle eSAF-tuotannolle Torniossa”, hän toteaa.

Suomi yksi Euroopan parhaista paikoista vastuullisen lentopolttoaineen tuotantoon

Suomi sijoittuu Euroopan parhaiden eSAF-tuotantolokaatioiden joukkoon puhtaan sähkön tarjonnan, vetytalouden kehittämisen julkisen tuen sekä tarvittavien resurssien saatavuuden ansiosta.

Suomessa Pohjanlahden alue erottuu vahvan teollisen infrastruktuurinsa ja kierrätettyjen hiilivirtojen saatavuutensa ansiosta, ja Outokummun Tornion tuotantolaitos tarjoaa alueen kilpailukykyisimmät hiililähteet. Sen hiilimonoksidivirta on jatkuvasti saatavilla ympäri vuoden suurina määrinä ja pitoisuuksina, yhdestä pisteestä kerättynä. Tämä mahdollistaa eSAF-tuotannon alhaisemmilla investointivaatimuksilla ja käyttökustannuksilla verrattuna muihin hiilen talteenottohankkeisiin.

Outokummun mukaan sen Tornion tuotantolaitos tarjoaa optimaalisen sijainnin laajamittaiselle ja kustannustehokkaalle eSAF-tuotannolle Euroopassa.

Suunnitellusta eSAF-tuotantolaitoksesta on tarkoitus tulla Outokummun kärkihanke Tornion Koivuluodon alueella. Yhteistyö Norsk e-Fuelin kanssa merkitsee ensimmäistä askelta alueen teollisessa kehityksessä, tukien Outokummun pyrkimystä rakentaa elinvoimainen kiertotalouden ekosysteemi.

”Tornion toimipaikkamme on jo yksi Euroopan suurimmista kierrätyskeskuksista, jossa käsitellään ja jatkojalostetaan yli miljoona tonnia kierrätysterästä vuosittain. Pitkän aikavälin visiomme on rakentaa Koivuluotoon ekosysteemi, joka houkuttelee uusia teollisia projekteja hyödyntämään myös muita tuotantomme sivuvirtoja. Tähän tarvitsemme uusia kumppanuuksia”, sanoo Outokummun strategista energiaratkaisuista ja kumppanuuksista vastaava päällikkö Tommi Silvennoinen.