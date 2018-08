Missä asuntojen hinnat nousevat?

Asuntojen arvonnoususta puhuttaessa suurimmat kaupungit kuten Helsinki ja Tampere ovat olleet parhaimpia viime vuosina. Kirjoitimme alueellisista eroista Helsingin osalta Vuokranantajien blogiin ja käsittelimme Jyväskylää aiemmin tässä omassa blogissamme. Nyt suosiota saaneiden tekstien jatkoksi tarjoamme hintakehitystietoa Tampereelta.

Tilastokeskus tarjoaa ilmaiseksi paljon arvokasta numerotietoa. Dataa hyödyntämällä palastelimme Tampereen postinumeroalueittain paremmuusjärjestykseen arvonnousun osalta. Oleellisena erottavana tekijänä oli postinumeron lisäksi myös asuntotyyppi (vaihtoehdot: yksiö, kaksio, kolmio+, rivitalo) ja rakennusvuosikymmen.

Pidempi aikahorisontti antaa paremman perspektiivin kuin yksi vuosi, joten teimme vertailua 2010-luvulla eli 2017 hinnat versus 2010 hinnat postinumeroittain ja asuntotyypeittäin.

Tampereen top 10 – 2017 vs. 2010, kaikkiaan 78 datapisteestä (postinumero & asuntotyyppi)

Pispala 33250, rivitalot, rak. -1949 +68% Pispala 33250, yksiöt, rak. -1949 +46% Keskusta 33100, yksiöt, rak. 1970-1979 +43% Keskusta 33100, kaksiot, rak. 1950-1959 +30% Keskusta 33100, yksiöt, rak. -1949 +29% Länsi-Amuri 33230, kolmiot+, rak. 1980-1989 +29% Keskusta Läntinen 33200, kolmiot+, rak. 1960-1969 +28% Epilä 33270, yksiöt, rak. 1980-1989 +27% Itä-Amuri-Tammerkoski 33210, kolmiot+, rak. 1960-1969 +26% Keskusta 33100, yksiöt, rak. 1960-1969 +26%

Huom!

Keskiarvo +14%

Mediaani +12%

Tampereen bottom 10 – 2017 vs. 2010

Epilä 33270, kolmiot+, rak. 1980-1989 -6% Epilä 33270, rivitalot, rak. 1970-1979 -4% Epilä 33270, kaksiot, rak. 1980-1989 -3% Haukiluoma-Ikuri 33340, rivitalot, rak. 1980-1989 -2% Lentävänniemi 33410, kolmiot+, rak. 1970-1979 -1% Tesoma 33310, kolmiot+, rak. 1970-1979 0% Myllypuro-Kalkku 33330, kaksiot, rak. 2000-2009 0% Rahola 33300, rivitalot, rak. 1990-1999 1% Tesoma 33310, kaksiot, rak. 1970-1979 1% Keskusta Läntinen 33200, kolmiot+, rak. -1949 1%

Tilastojen haasteet asuntojen hintojen muutoksessa

Jokaisessa tilastossa on omat haasteensa. Voisi ajatella, että jos hinnan lähtötaso on jostain syystä ollut poikkeuksellisen alhainen jollain alueella, erottuu tämä alue joukossa edukseen. Tai päinvastoin, jos jokin alue on ollut erityisen pop vuonna 2017, muutosprosentti näyttää mojovalta kun vertaillaan muutosta 2017 vs. 2010.

Mutta käytännössä samat alueet pitävät pintansa vuodesta toiseen. Asuntomarkkinalla trendit ovat useimmiten pitkäkestoisia. Yksittäisten vuosien arvonmuutoksia verratessa samat alueet ja asuntotyypit toistuvat lähes vuodesta toiseen kärkikymmenikössä ja kellariosastolla. Pieni otoskoko alueittain ja rakennusvuosittain saattaa jonkin verran vaikuttaa tilaston selittäviin tekijöihin.

Johtopäätös asuntojen hintojen muutoksista

Paljon on puhuttu Suomen asuntomarkkinan polarisoitumisesta – isot kaupungit kasvavat ja pienet kutistuvat. Mutta isoissakin kaupungeissa paikallistuntemus on valttia. Tamperekaan ei ole vain yhtä kasvavaa kehittyvää aluetta asuntomarkkinan näkökulmasta vaan isot alueelliset erot ravistelevat myös kasvavia kaupunkeja.

Yllä olevat tilastot havainnollistavat hyvin, että on alueita ja asuntotyyppejä, jotka ovat suosiossa. Kärkikahinoissa on keskustan ja sen lähiseudun yksiöt sekä hyvien kulkuyhteyksien äärellä olevat hieman isommat asunnot. Kellariosastolla on syrjäisempien alueiden isot asunnot. Asuntomarkkinassa isoilla hintoja ajavilla alueellisilla tekijöillä on ollut taipumusta jatkua. Eli hyvät alueet ovat jatkaneet entistä suositumpina ja päinvastoin.

Aina vuokranantaja tai asuntosijoittaja ei voi osua täysin oikein, mutta oleellista on osata olla keskiarvon paremmalla puolella. Se vaatii aluetuntemusta ja osaamista, millaiset asunnot ostajia ja vuokralaisia kiinnostavat.

