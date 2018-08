20 elokuu 2018 Sharevillessä jo yli 200 000 sijoittajaa – parhaan kymmenyksen tuotto 50 prosenttia

Neljä vuotta sitten lanseerasimme Sharevillen. Palvelun ajatus oli yksinkertainen – Shareville olisi sosiaalinen ja digitaalinen verkosto säästäjille ja sijoittajille.

Palvelua voisi verrata Facebookiin, jossa ihmiset jakavat ajatuksiaan ja joka on kehitetty ajatellen sijoittajien tarpeita. Sharevillestä ei kuitenkaan haluttu tehdä vain yhtä sijoitusfoorumia tai –chattia muiden joukossa, vaan halusimme luoda jotain täysin uutta. Syntyi idea palvelusta, jossa käyttäjät jakavat omat, reaaliaikaisesti päivittyvät osake- ja rahastosalkkunsa muiden jäsenten kanssa – näin voidaan luotettavasti ja läpinäkyvästi käydä keskustelua, ei vain viitata kuvitteellisiin sijoituksiin.

Käyttäjämäärien kehitys Sharevillessä on ollut heti alusta lähtien huimaa, ja nyt palveluun on liittynyt jo yli 200 000 vaikuttajaa, jotka ovat innostuneita säästämisestä ja sijoittamisesta. Käyttäjämäärä on kasvanut peräti 30 % viimeisen vuoden aikana.

Uskon, että syy Sharevillen menestykseen löytyy muutamasta perusasiasta. Ensinnäkin, moni meistä haluaa pohtia omia sijoitusideoitansa muiden sijoittajien kanssa ennen oston tekemistä. Toiseksi, Shareville on hyvä alusta löytää uusia mielenkiintoisia sijoituskohteita muilta jäseniltä sekä saada inspiraatiota muiden käyttäjien menestyksestä. Ja viimeiseksi, Sharevillen käyttö on helppoa ja hauskaa – se on verkosto, jossa voit tavata muita saman henkisiä ihmisiä viikon jokaisena päivänä. Ainoa pääsyvaatimus on tili Nordnetissä.

Salkkujen kehitystä voi seurata tähtiluokituksen avulla

Sharevillessä jaetuille salkuille käytetään luokitusjärjestelmää, jossa on 0-3 tähteä. Tähtiluokitus perustuu käyttäjän salkun riskikorjattuun tuottoon verrattuna muihin Sharevillessä jaettuihin salkkuihin (ns. Sharpen luku). Yhden tähden saavat kaikki salkut, joiden historiallinen tuotto on positiivinen. Kaksi tähteä omaavien käyttäjien salkun riskikorjattu tuotto on Sharevillessä jaetuista salkuista parhaan 50 prosentin joukossa. Parhaan kolmen tähden luokituksen saavat ne salkut, jotka kuuluvat parhaimpaan kymmenykseen positiivisen tuoton saavuttaneista salkuista. Tälle ryhmälle Nordnet on kehittänyt oman Shareville-indeksin, joka mittaa kaikkien näiden salkkujen tuottoja ja Sharpen lukua. Tätä verrataan pohjoismaiseen OMX Nordic 120 GI –indeksiin, joka kuvastaa 120 suurimman pohjoismaisen yrityksen kehitystä.

Sijoittajien paras kymmenys on saavuttanut lähes 50 prosentin tuoton vuodessa

Salkkujen kehitys on mielenkiintoista seurattavaa. Viimeisen vuoden aikana (elokuu 2017 – heinäkuu 2018) Sharevillen jäsenten paras kymmenys saavutti peräti 49,5 prosentin tuoton (Sharpen luku 4,8). Tätä voidaan verrata pohjoismaiseen indeksiin, jonka tuotto oli samalla ajanjaksolla 5,9 % (Sharpen luku 0,7). Parhaan kymmenyksen lähes 50 %:n tuotto on vaikuttava saavutus.

Sharevillestä löytyy Pohjoismaiden parhaita yksityissijoittajia. Jokainen mukana oleva säästäjä ja sijoittaja voi nähdä reaaliajassa, mihin arvopapereihin muut sijoittavat ja saada ilmoituksia, kun parhaat sijoittajat tekevät muutoksia salkuissaan. Voit myös rakentaa oman salkkusi näiden huippusijoittajien avustuksella.

Jos et ole vielä mukana Sharevillessä, suosittelen lämpimästi liittymään mukaan ja kokeilemaan palvelua. Palvelun käyttö on maksutonta. Sharevillessä näkyvä salkkusi ei paljasta omistustesi arvoa, vaan se kertoo prosenttiosuuden, kuinka omistuksesi jakautuvat. Käy lukemassa tämä blogikirjoitus, jossa käydään läpi Sharevillen suosituimmat ominaisuudet.

Jos olet jo mukana ja haluat omalle salkullesi lisää seuraajia, jaa Shareville-nimimerkkisi kommenttikentässä alla. Ehkä joku innostuu seuraamaan juuri sinua. Onnea sijoituksiisi!

Liity jäseneksi Sharevilleen tästä.

Tiedoksi lukijoille: Artikkeli sisältää SalkunRakentajan markkinointikumppanin sivuille linkkejä, joiden perusteella SalkunRakentaja-sivusto voi saada korvauksia.