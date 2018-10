Suomalaisyritys kehitti kryptovaluuttojen säästötilin

Kiinasta Suomeen muuttanut Yichen Wu perusti kryptovaluuttoihin sijoittamista helpottavan Whalelend-palvelun.

Pankit lainaavat perinteisillä valtiollisilla valuutoilla niihin tehdyt talletukset korkeammalla korolla eteenpäin, mikä mahdollistaa koronmaksun talletuksille. Kryptovaluutoille tämä ei ole mahdollista, koska perinteistä lainamarkkinaa ei ole.

Nyt suomalainen Whalelend on kehittänyt kryptovaluuttojen säästötilin. Asiakkaat tallettavat kryptovaluutan WhaleLend-tililleen ja saavat korkoa sijoitukselleen.

Yrityksen koneoppimista hyödyntävä automaatio lainaa kryptot asiakkaan puolesta eteenpäin.

Kerättyään siemenrahoituksen perinteisiltä varainhoitajilta Taalerilta ja Estlander & Partnersilta sekä venture capital -yhtiö Icebreakerilta, WhaleLend julkisti säästötilin kryptovaluutoille kesäkuussa 2018. Nyt sillä on jo käyttäjiä yli 80 maasta, ja se on antanut kryptovaluuttalainoja noin 100 miljoonan euron arvosta. Palvelu on lähes riskitön sijoittajille, Whalelend lupaa.

”Asiakkaidemme kryptovaluutat turvataan niin sanotulla pakkolunastusmekanismilla (forced liquidation), jota on hyödynnetty perinteisillä osakemarkkinoilla jo 1950-luvulta lahtien. Tämä tarkoittaa sitä, että WhaleLendin myöntämien lainojen vakuutena on lainanottajan eli kryptovaluuttasijoittajan asettama summa vastaavaa kryptovaluuttaa”, Yichen Wu, WhaleLendin perustaja ja toimitusjohtaja kertoo.

Mikäli kryptovaluutan arvo muuttuu epäedullisesti sijoittajan kannalta, kryptopörssi lunastaa sijoituksen. Tällöin Whalelendin asiakkaiden lainapääoma ja korot maksetaan aina täysimääräisesti, Wu lupaa.

WhaleLend on Suomeen rekisteröity tavaramerkki ja sen omistaa Tesseract Group -niminen yritys. Perustajilla on kokemusta finanssi- ja teknologia-alojen yhtiöistä kuten Nordea, Morgan Stanley, Credit Suisse, Boston Consulting Group ja Microsoft.

Yichen Wu on alun perin kotoisin Kiinasta ja muutti Suomeen teini-ikäisenä hänen Nokialla työskennelleen äitinsä komennuksen seurauksena. Hän opiskeli rahoitusta Kauppakorkeakoulussa ja päätti jäädä Suomeen valmistumisensa jälkeen.

”Minun on vaikeaa kuvitella parempaa paikkaa olla yrittäjä kuin Suomi. Täällä on jopa useita valtion palveluita startup-yrittäjille ja tuntuu siltä, että virkamiehet aidosti yrittävät tehdä parhaansa auttaakseen yrittäjiä. Tämä on paikka, jossa ihmiset yhdessä tekevät töitä tehdäkseen Suomesta paremman kaikille. Hyviä esimerkkejä tästä ovat esimerkiksi Finanssivalvonta ja verottaja, joilla on omat helpdeskit startupeille.”

Kuluva vuosi on ollut kryptovaluuttasijoittajalle ankea. Bitcoinin arvo on laskenut noin 70 prosenttia joulukuun 2017 huipustaan, ja monet muut kryptovaluutat huomattavasti enemmän.

Yichen Wu on vakuuttunut siitä, että kryptovaluutat ovat tulleet jäädäkseen, ja hän kutsuu kryptovaluuttoja aikakauden tärkeimmäksi vaihtoehtoiseksi sijoituskohteeksi. Wun mukaan markkinoiden korjausliike tarkoittaa vain kultaryntäyksen loppua kryptossa.

”Sääntelyn määrä lisääntyy koko ajan ja samanaikaisesti kryptovaluuttoihin sijoittamista helpottavat palvelut paranevat jatkuvasti. Totta, hinnat ovat laskeneet huipusta, mutta ei pidä unohtaa, että kryptovaluuttojen yhteenlaskettu kokonaisarvo on kuitenkin edelleen lähes 200 miljardia euroa, ja nyt myös instituutiot ovat alkaneet sijoittaa enenevissä määrin kryptoon.”