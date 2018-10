Teleyhtiö Telia ja vakuutusyhtiö Storebrand nousivat Nordean mallisalkkuun

Nordea on lisännyt mallisalkkuunsa kaksi suhdanteille defensiivistä osaketta. Telia ja Storebrand tarjoavat molemmat kiitettävää osinkotuottoa.

Syyskuussa Nordea nosti pohjoismaiseen mallisalkkuunsa Telian. Pankin mukaan teleyhtiö on uuden strategiansa myötä viime aikoina investoinut lähinnä kotimarkkinoilleen pohjoismaihin, joka mielestämme nostaa yhtiön laatua ja tekee siitä entistä defensiivisemmän.

Markkinat sen sijaan ovat suhtautuneet skeptisesti teleyhtiön viimeaikaisiin yritysostouutisiin. Negatiivinen reagointi on Nordean mielestä ylimitoitettua. Pankki pitää heikkoa tunnelmaa osakkeen ympärillä lähinnä hyvänä ostonpaikkana.

”Telian osakkeen defensiivinen luonne yhdistettynä yhtiön reippaaseen voitonjakoon sopii myös hyvin tällä hetkellä suosimaamme osakepoimintatyyliin”, Nordea toteaa aamukatsauksessaan.

Telian 19.10 julkaisema tulosraportti oli myönteisempi kuin mitä yhtiöltä on vähään aikaan totuttu näkemään.

”Käyttökatetta kertyi kolmannella neljänneksellä lähes 7 miljardia kruunua, kun konsensusodotus oli vajaassa 6,8 miljardissa. Tuloskasvua viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon kertyi jopa 6,4 %, tosin valuuttakorjatusti tuloskasvua kertyi 1,8 %. Telia myös nosti ohjeistustaan, ja odottaa nyt käyttökatteen kasvavan hieman viime vuodesta”, Nordea toteaa.

Teleyhtiön edellinen ohjeistus oli, että käyttökate olisi viime vuoden tasolla tai kasvaisi hieman. Myös kassavirta oli vahvalla tasolla.

Yhtiön suorittaminen kotimarkkinoillaan Ruotsissa oli kuitenkin hieman kompuroivaa. Tulosta Ruotsissa heikensi muun muassa myrskyistä koituneet kulut. Teleyhtiöllä on menossa Ruotsissa säästöohjelma, joka on edennyt hieman ennakoitua hitaammin. Näin ollen yhtiö näkee osan säästöistä odotettavista hyödyistä siirtyvän vuodesta 2019 vuodelle 2020.

Nordea lisäsi lokakuussa pohjoismaiseen mallisalkkuunsa myös norjalaisen vakuutusyhtiö Storebrandin.

Nordean mukaan Storebrand on selättänyt ongelmansa takuutuottoisissa eläkevakuutuksissa ja yhtiö pystyy nyt keskittymään tuloksen kasvattamiseen.

”Storebrandin digitaalinen alusta on varsin skaalautuva, mikä pitää kulut aisoissa tuottojen kasvaessa. Storebrand on myös varsin korkoherkkä niin tuloskuntonsa kuin vakavaraisuusasteensa osalta, ja odotamme kohoavien korkotasojen tukevan osinkopotentiaalia myös jatkossa”, pankki perustelee.

Vakuutusyhtiön kolmannen neljänneksen tulos ylitti markkinaodotukset. Liikevoittoa neljänneksellä kertyi 852 miljoonaa kruunua, joka ylitti konsensusennusteen 16 prosentilla. Yhtiön mukaan hyvää tulosta selittää erityisesti vahva vakuutus ja sijoitussidonnaisten tuotteiden myynti sekä kulusäästötoimet.

Storebrand on ylittänyt pääomavaateidensa suhteen kriittisen tason, ja Nordea odottaa yhtiön kasvattavan osinkoaan tulevien vuosien aikana.

Nordean tulosennusteella Telian tämän vuoden P/E-kerroin on 15,2x. Storebrandin vastaava lukema puolestaan on 11,1x. Telian osinkotuotto nykyisellä kurssinoteerauksella on 5,7 prosenttia ja Storebrandin 4,8 prosenttia.