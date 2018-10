Verkkokauppa Zalando on kilpailijoihin verrattuna maltillisesti arvostettu kasvuosake

Nordea nosti vaatteiden verkkokauppaan erikoistuneen saksalaisen Zalandon seurantaan ostosuosituksella.

Pankki ennustaa verkkokaupan osuuden Euroopan vaatemarkkinoista nousevan noin 40 prosenttiin vuoteen 2027 mennessä nykyisestä 13 prosentin tasosta.

”Zalandon osalta odotamme verkkokaupan osuuden kasvun johtavan nopeaan liikevaihdon kasvuun, ja odotamme noin 20 miljardin euron liikevaihtoa vuonna 2027 (2018E: 5,4 miljardia euroa)”, Nordea toteaa aamukatsauksessaan.

Viime aikoina Zalandon osake on kokenut kovia. Osake on laskenut noin 30 prosenttia heinäkuusta. Nordean näkemyksen mukaan Zalandon viime aikojen vaikeudet johtuvat pitkälti väliaikaisista tekijöistä, kuten epäsuotuisasta säästä. Myös teknologiaosakkeiden viime aikainen alakulo on lisännyt myyntipainetta Zalandon osakkeessa.

Tällä hetkellä Zalandon osakkeen arvostus on ennätyksellisen matala suhteessa lähimpään kilpailijaan Asosiin, Nordea painottaa. Zalandon liikevoittomarginaali on tällä hetkellä reilut kolme prosenttia, mutta Nordea odottaa kannattavuuden nousevan kasvun myötä kohti 10 prosentin tasoa vuonna 2027.

Osakkeen P/E-kerroin on silti toteutuneella osakekohtaisella tuloksella 97x. Eli vaikka yhtiö on halpa suhteessa lähimpään kilpailijaan, on arvostukseen leivottu sisään reipasta tuloskasvua. Suhteessa tasesubstanssiinkin hinta on yli viisinkertainen.

Nordean tavoitehinta Zalandon osakkeelle on 44 euroa. Thomson Reutersin tietokannan mukaan ostosuosituksia antaa tällä hetkellä kuusi analyytikkoa. Yhtiötä seuraavista analyytikoista suurin osa antaa kuitenkin pidä-suosituksen.