Viafin Service listautumassa Helsingin pörssin First North -listalle

– KAUPALLINEN YHTEISTYÖ / VIAFIN SERVICE OYJ –

Viafin Service tarjoaa huolto- ja kunnossapitopalveluita teollisuudelle. Osakeannilla on tarkoitus luoda edellytykset yhtiön listautumiselle First Northiin ja mahdollistaa pääomien kerääminen yritysostoja varten sekä yhtiön strategian mukainen kasvun ja toiminnan laajentaminen.

Viafin Service on suomalainen teollisuuden kunnossapitoon, putkistojen ja laitteistojen huoltoon sekä asentamiseen erikoistunut yhtiö, joka palvelee etenkin sellu- ja kartonkiteollisuutta sekä energiateollisuutta.

Yrityksen huolto- ja kunnossapitopalveluihin kuuluvat esimerkiksi teollisuuden putkistot, hydrauliikka ja -pienputkistot, mekaaniset hitsaustyöt sekä teollisuuden seisokeissa toteutettavat asennustyöt. Tämän lisäksi Viafin Service toteuttaa myös projektiluonteisesti putkisto- ja laiteasennuksia asiakkaiden vaihteleviin tarpeisiin.

Viafin Servicen asiakaskunta on laaja ja hajautunut. Se luo kasvumahdollisuuksia ja madaltaa liiketoiminnan riskejä.

Putkisto- ja kunnossapitoliiketoiminnan tasaista kasvua

Viafin Service -konserni on muodostettu kahdesta yrityksestä. Viafin Process Piping on näistä merkittävämpi. Viafin Process Pipingin liikevaihdon kehitys on ollut tasaista ja kasvavaa.

Vastamuodostetun konsernin toinen osa on Viafin Installation. Viafin Installation syntyi vuoden 2017 lopulla, kun Viafin West Welding myi raskaiden mekaanisten laitteistojen asennuksiin, korjaamiseen ja kunnossapitoon keskittyvän liiketoimintansa Viafin Installation Oy:lle.

Koska nykymuotoinen Viafin Service -konserni muodostui vasta 16.7.2018, yhtiöllä ei ollut varsinaista liiketoimintaa tilikaudella 14.7.2017–31.7.2018. Yhtiön tilintarkastettu liikevaihto tilikaudelta 14.7.2017–31.7.2018 on 0 euroa ja käyttökate -15 tuhatta euroa. Suurimman tytäryhtiön Viafin Process Pipingin tilintarkastettu liikevaihto heinäkuussa 2018 päättyneeltä tilikaudelta on 27,67 miljoonaa euroa ja käyttökate 6,8 prosenttia. Koko konsernin pro forma -liikevaihto heinäkuussa 2018 päättyneeltä tilikaudelta on 31,2 miljoonaa ja pro forma -käyttökate 7,4 prosenttia liikevaihdosta. Yrityksen suunnitelman mukaisesti osinkoa on tarkoitus maksaa vähintään 30-50 prosenttia tilikauden tuloksesta oikaistuna liikearvon poistoilla.

Viafin Servicen liikevaihdosta 25 prosenttia tulee projektiliiketoiminnasta ja 75 prosenttia huolto- ja kunnossapitopalvelusta. Kyseessä on siis kasvua hakeva osingonmaksaja, jonka liiketoiminta perustuu huoltoon ja kunnossapitoon.

Yrityksen johto uskoo tulevaisuuteen

Viafin Servicestä 17,3 prosenttia välillisesti omistava hallituksen puheenjohtaja Marko Sipola uskoo yrityksen tulevaisuuteen: ”Viafin Servicen liiketoiminta sai alkunsa vuonna 2008 keskellä finanssikriisiä. Liikevaihtomme (pro forma) on kasvanut kymmenessä vuodessa yli 30 miljoonaan euroon, ja uskomme tämän olevan vasta kasvutarinamme alku. Tavoittelemme nykyistä huomattavasti laajempaa markkinaa ja aiomme kiihdyttää kasvuamme hankkimalla uutta osaamista teollisuuden kunnossapitopalveluissa. Olen erittäin iloinen, että suunnitellun listautumisen toteutuessa meille on tulossa mukaan omistajiksi merkittäviä suomalaisia institutionaalisia sijoittajia. Toivon, että omistuspohjamme laajenee myös lukuisilla yksityissijoittajilla.”

Uskosta tulevaisuuteen kertoo myös se, että omistajat aikovat sijoittaa yritykseen lisää osakeannin yhteydessä.

Viafin Serviceen uskoo myös useampikin ankkurisijoittaja. Suomen Teollisuussijoitus Oy, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma, Dividend House Nordic Small Cap ‑rahasto ja yhtiön pääomistaja Viafin Oy yhdessä sijoittajaryhmän kanssa ovat sitoutuneet tietyin ehdoin merkitsemään osakeannissa yhteensä 633 571 antiosaketta. Sijoittajaryhmä on ensisijaisesti ja Viafin Oy viimesijaisesti sitoutunut merkitsemään vähintään 142 857 antiosaketta. Mikäli sijoittajaryhmä merkitsee alle 142 857 antiosaketta, Viafin Oy merkitsee edellä mainitusta määrästä jäljelle jäävät antiosakkeet.

Strategiana markkinan laajentaminen

Viafin Servicen näkemyksen mukaan teollisuuden putkistojen markkina on hajautunut.

Yhtiön nykyisen palveluvalikoiman markkinoiden koko Suomessa on noin 300 miljoonaa euroa. Markkinat ovat vakiintuneet ja vakaat. Suunnitellun tulevan palveluvalikoiman myötä yhtiön johto arvioi, että sen markkinan koko voisi Suomessa kasvaa noin kahteen miljardiin euroon.

Viafin Servicen etsii aktiivisesti potentiaalisia kohteita palveluvalikoimansa laajentamiseksi uusiin kohteisiin. Näitä ovat sähkö-, automaatio-, pumppu- ja venttiilihuolto.

Strategiaan sisältyy myös alueellinen laajentuminen Ouluun ja pohjoiseen Keski-Suomeen. Kilpailuetua rakennetaan digitaalisilla ratkaisuilla ja paikallisen kilpailukyvyn vahvistamisella.

Yritys odottaa annin tuovan kassaan maksimissaan 10miljoonaa euroa, ja sillä on tarkoitus mahdollistaa pääomien kerääminen yritysostoja varten sekä yhtiön strategian mukainen kasvun ja toiminnan laajentaminen.

