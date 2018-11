Investointitavarayhtiöiden tulosennusteiden nostot eivät ole tämän vuoden aikana johtaneet korkeampiin osakekursseihin, toteaa OP.

Pankki laati aamukatsauksessaan tarkastelun, jossa se vertaili vuoden 2019 liikevoittoennusteiden muutoksia vuoden alusta ja ja osakekurssin muutoksen samalta jaksolta. Kotimaisista pörssiyhtiöistä investointitavaroita valmistavia yhtiöitä ovat Valmet, Konecranes, Kone, Metso, Outotec ja Cargotec.

OP:n seurannassa olevista investointihyödykkeitä valmistavista yhtiöistä vain Valmetissa yhteys on OP:n mukaan ollut ”oikea”.

Valmetin liikevoittoennuste on noussut vuoden alusta 11 prosenttia ja osakekurssi 23 prosenttia. Kuitenkin koko ryhmän liikevoittoennusteet ovat kohonneet kaksi prosenttia (mediaani) mutta osakekurssit painuneet 12 prosenttia.

”Outotecin (OSTA) kurssi on puolittunut vuoden alusta, vaikka tulosennuste on pysynyt vakaana. Kurssia on viime viikkoina painanut riski suuren projektin mahdollisista huomattavista lisäkustannuksista”, OP toteaa.

Pankin mukaan ennusteiden ja kurssien osin epäjohdonmukaista kehitystä selittävät alkuvuoden kovat odotukset ja sektorille sallitut korkeat arvostuskertoimet.

”Vuoden alussa sektorin 12 kuukauden ennakoiva P/E-kerroin ylitti 19 (nyt alle 13) ja EV/EBITDA-kerroin oli lähes 12,5 (noin 9). P/E-kerroin on jo painunut selvästi alle pitkän ajan historiallisen keskiarvonsa (10 vuotta, 15,5)”, pankki toteaa.

Yhtiöiden kolmannen vuosineljänneksen tilaukset kertoivat hyvästä kysynnästä, mutta eräiden yhtiöiden tilausten kasvuvauhti on jo jonkin aikaa hidastunut. Lisäksi viime kuukausina lisääntynyt epävarmuus varsinkin kehittyvien markkinoiden näkymistä on edelleen lykännyt päätöksiä suuremmista hankkeista, OP arvioi.

Pankki pitää investointitavaroita valmistavan sektorin näkymiä suotuisina, sillä monilla asiakasaloilla on edelleen tarve erityisesti uudistaa ja tehostaa tuotantoketjua. Sektorilta löytyy yksi OP:n suosikkiosake.

”Monen yhtiön arvostus on painunut hyvin houkuttelevaksi. Suosikkimme on Konecranes (OSTA), joka parantaa kannattavuutta omin toimin”, OP vinkkaa.

Pankin suositus Konecranesin osakkeelle on osta ja tavoitehinta on 40 euroa. Tavoitehinta on siis selvästi yli viimeisimmän 28,75 euron kurssinoteerauksen. Pankin ensi vuoden tulosennusteella yhtiön P/E-kerroin on 13,2x.