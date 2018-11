Pörssiromahduksen anatomia – onko seuraava pörssiromahdus jo nurkan takana?

Olisin taloudellisesti riippumaton jo tänään, jos saisin euron aina kun luen otsikon, blogikirjoituksen tai artikkelin, jossa joku sanoo, että pörssiromahdus on tulossa.

Olen rehellisesti sanoen kyllästynyt tähän manaamiseen ja pörssiromahduksen odotteluun. On selkeää, että kukaan ei osaa sitä ennustaa, koska tilanne maailman taloudessa ja osakemarkkinoilla on ennennäkemätön. Fakta kuitenkin on, että pörssiromahdus on tulossa – mutta mikä parasta, sillä ei pitäisi olla mitään väliä sinulle.

Esitänkin tässä kirjoituksessa epäsuositun mielipiteen – uskon että pörssiromahdusta (pientä korjausliikettä lukuun ottamatta) ei tulla näkemään edes ensi vuoden puolella vaikka markkinat ovat erityisen hermostuneita juuri nyt. Miksikö? Koska emme täytä mitään pörssikuplan kriteereitä. Kelataan kolme viimeisintä kuplaa esim. Suomen osakemarkkinoilla, niin ymmärrät mitä haen.

90-luvun alun lama, kupla ja sen puhkeaminen

90-luvun lama oli Suomen jatkuvan järjettömän talouskasvun välttämätön seuraus. Monta asiaa tapahtui samaa aikaa, valuuttalainoja ylikäytettiin ja ihmisten itsevarmuus nousi liian korkeaksi riskinotossa. Neuvostoliitto hajosi ja maailmassa alkoi uusi aika. Pörssiromahduksen ja reaalimaailman laman Suomessa laukaisi samaan aikaan liian korkea riskinotto, sekä ulkoinen sytytin, joka tuntui erityisen rajusti Suomessa juuri Suomen maantieteellisen sijainnin takia.

90-luvun lamassa maa, joka oli noussut raketin lailla kehittyneiden maiden joukkoon, joutui hidastamaan hieman tahtia hetkeksi. Laman tulokset olivat erittäin traagisia yksilötasolla monelle (esim. omille vanhemmilleni), mutta Suomi kuitenkin nousi jaloilleen nopeasti kiitos seuraavan raketin – Nokian. On vaikea arvioida, olisiko 90-luvun lamaa koskaan syntynyt, mikäli Neuvostoliitto ei olisi hajonnut.

IT-kupla ja sen puhkeaminen

Koska ihminen ei opi historiasta mitään 9 vuotta myöhemmin poksautettiin seuraava kupla nimeltään IT-kupla. Toisin kuin 90-luvun lamassa, ei IT-kuplan puhkeamisessa ollut yhtä paljon makrotaloudellisia syitä. Jossain kohtaan vain huomattiin, että ei ole järkeä maksaa miljardeja yrityksistä, jotka eivät ole koskaan tehnyt voittoa, eivätkä tule koskaan tekemäänkääb! IT-kuplassa moni pystyi rikastumaan ilman, että osasi tehdä bisnestä, rahaa, tai edes luoda mitään oikeasti hyödyllistä. Kunhan vain osasit myydä osuutesi ennen kuin kupla puhkesi.

IT-kuplassa on kuten kaikissa romahduksissa takana ennen kaikkea ihmisen käytös. Kun kaikki kurssit nousevat, ei suunta voi olla kuin ylöspäin. Loogista eikö? Ei oikeastaan. IT-kupla on paras esimerkki ihmisten ylimalkaisesta itsevarmuudesta. Näin nuorena, joka ei ymmärtänyt maailmasta mitään kun IT-kupla oli kuumimmillaan, on käsittämätöntä ajatella, että jotain tällaista tapahtui niin laajalla mittakaavalla.

Mutta kuten tiedämme, harva oppii historiasta. Tämä nähtiin viime vuonna kun Bitcoin-mania iski sijoitusmaailmaan ja aivan kuten IT-kupla, se kesti vain pienen hetken. Viime päivinä kryptoista on kadonnut jälleen entistä enemmän ilmaa ja kohta viime vuoden kuumimmasta puheenaiheesta ei ole jäljellä enää mitään muuta kuin muisto vain.

2007-vuoden finanssikriisi ja pörssiromahdus

Finanssikriisi on niin moneen kertaan perattu aihe, että mitä todennäköisemmin tiedät sen syntymekanismeista kaiken tarvittavan. Avainsanat: liika riskin- ja velanotto sekä sijoittaminen asioihin, joita ei ymmärretä. Eli oikeastaan täysin samat asiat kuin aikaisemmissa romahduksissa.

Sijoittaminen asioihin, joita ei ymmärretä (valuuttalainat, IT-yritykset, finanssikriisissä konstruktoidut asuntolainainstrumentit tai vaikka kryptovaluutat) Liika riskin- ja velanotto (Paljon velkaa, osakkeista ylihinnan maksaminen ja finanssikriisissä liian suuri yksityisen velan määrä)

Vaikka jokaisesta romahduksesta löytyy tietysti nyansseja, joita ei blogikirjoituksessa ehdi käsitellä, on hyvä huomata kuinka samanlaisia kriisit perimältään ovat yksinkertaistettuna. Näkyykö tällaisia merkkejä siis nyt?

Seuraavan pörssiromahduksen anatomia

Seuraavan pörssiromahduksen anatomia on ihan samanlainen kuin ennenkin. Ensin luodaan sijoitustuotteita, joita kukaan ei ymmärrä. Sen jälkeen niitä aletaan kauppaamaan vähitellen ensin ammattisijoittajille ja siitä vähitellen yksityissijoittajille.

Kiitos internetin, indeksisijoittaminen on kasvanut valtavasti, joka joidenkin mukaan selittää jatkuvaa pörssikasvua. Indeksisijoittaminen on yksinkertaista ja helppoa kenelle tahansa, ja asioista ei tarvi ymmärtää kuin sen, että laitat rahasi hyvin hajautettuna eri osakkeisiin. Indeksisijoittaminen ei kuitenkaan ole lähtökohtaisesti kuvaamani sijoitusinstrumentti, sillä vaikka et ymmärtäisi miten se toimii, eivät ne pysty maailmantaloutta saattamaan täyteen kaaokseen.

Myös monen ison pörssiyrityksen tunnusluvut näyttävät aivan jotain muuta kuin kuplautuneita P/E arvoja tai matalia osinkotuottoja. Ja samalla moni yritys parantaa edelleen tulostaan vuodesta toiseen, korot näyttävät vasta kääntyneen nousuun Euroopassa ja talous kasvaa suurimmassa osassa maailmaa!

Nykyään keskustelu pyöriikin pörssiromahduksen ympärillä lähinnä lainojen määrässä. Seurataan valtion lainoja, yritysten lainatasoja ja kotitalouksien lainoja. Sijoitusmaailmalla on ollut käytännössä pakkomielle eri velkoihin, koska viimeinen kriisi oli velasta johtuva. Fakta kuitenkin on, että niin kauan kuin velkamääriä tuijotetaan samanlaisella suurennuslasilla kuin tällä hetkellä, voidaan olla varmoja, että seuraava pörssiromahdus ei synny liiasta velasta. Paitsi kun velasta obsessoiminen vihdoin loppuu.

Sijoitustuotevaihtoehtoja on myös enemmän kuin koskaan, joten kaikki raha ei IT-kuplan tavoin enää mene samaan paikkaan. Pieniä kuplia on nähty tulevan ja puhkeavan viime aikoina kryptoista kannabikseen, mutta mikään näistä ei ole saanut koko kehittynyttä maailmaa sekaisin samalla tavalla. Näenkin erittäin epätodennäköisenä sen, että IT-kuplan kaltaista täydellistä romahdusta ja järjettömiä yliarvostuskertoimia tullaan koskaan näkemään laajalla markkinalla.

Toisaalta, ihmiset osaavat aina yllättää – eivätkä aina positiivisesti.

Kaiken tämän jälkeen jotain on kuitenkin sanottava. Mikä siis on arvioni siitä, milloin ja mistä seuraava romahdus johtuu? Uskon, että seuraava romahdus ei synny ennen vuotta 2020. Tuleva romahdus tuleekin johtumaan pohjimmiltaan samoista asioista, joista aikaisemmatkin kriisit ovat johtuneet. Laukaisin kriisille tulee kuitenkin jostain niin puskasta, että kukaan ei pysty sitä ennustamaan luotettavasti (paitsi tietysti ne, jotka ovat ennustaneet uutta romahdusta viimeiset 10 vuotta kahden viikon välein).

Jos kriisin voisi ennustaa luotettavasti, voitaisiin kriisiltä myös välttyä.

Tekstin kirjoittaja kirjoittaa blogia matkastaan taloudelliseen riippumattomuuteen Omavaraisuushaaste-blogissa.