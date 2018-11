Teräsyhtiö SSAB vajonnut houkuttelevan alhaisiin arvostuslukemiin

Nordea antaa teräsyhtiön osakkeelle ostosuosituksen.

Ruotsalaisen SSAB:n osakekurssi on laskenut vuoden alusta yli 25 prosenttia. Markkinoilla pelätään teräsmarkkinoiden hyytymistä, mikä on laskenut niin SSAB:n kuin muidenkin teräsyhtiöiden markkina-arvoja.

SSAB:n osakekurssin lasku on kuitenkin jo vajonnut niin paljon, että osakkeen arvostus alkaa näyttämään houkuttelevalta, arvioi Nordea aamukatsauksessaan.

Pankin mukaan teräsyhtiön arvostuskerroin on sen omaan historiaansa verrattuna ”mielenkiintoinen”.

”Arvostus olettaa jo merkittäviä ongelmia yhtiölle tulevaisuudessa myyntiperusteisen EV/sales -arvostuksen ollessa 10 vuoden pohjassa. Yhtiön tulosperusteinen arvostus on normaalisti ollut 30 % kalliimpi kuin kilpailijoilla, mutta tämä ero on nyt haihtunut”, Nordea toteaa.

Markkinat odottavat, että SSAB:n tulos laskee verrokkien tavoin teräsmarkkinoiden mahdollisesti jäähtyessä. Nordea ei kuitenkaan usko näin synkkään oletukseen. Yhtiöllä on vahva asema erikoisteräsmarkkinoilla Yhdysvalloissa, pankki muistuttaa.

”Ennusteissamme olemme ottaneet huomioon teräsmarkkinoiden mahdollisen jäähtymisen ja odotamme Euroopan toimintojen liikevoittomarginaalien puolittuvan seuraavien kahden vuoden aikana.”

Yhdysvaltojen teräslevymarkkinat vaikuttavat Nordean mielestä kehittyvän suotuisammin olettaen, että teollisuusmetallien hinnat eivät romahda.

”Kannattavuuden heikkenemisestä huolimatta näemme vapaan kassavirran tuoton lähes 20 %:ssa”, Nordea laskee.

SSAB:n osakkeen suositus on Nordealla osta ja tavoitehinta on 42 Ruotsin kruunua. Yhtiön viimeisen 12 kuukauden tuloksella laskettu P/E-kerroin on tällä hetkellä 11,4x ja tasepohjainen P/B-kerroin on vain 0,62x. Arvostuskertoimet ovat suurin piirtein samaa luokkaa myös koko toimialalla.

Thomson Reutersin tietokannan mukaan analyytikoiden suositukset ovat selvästi nousseet viimeisen kuukauden aikana. Peräti kahdeksan analyytikkoa antaa teräsyhtiölle tällä hetkellä ostosuosituksen.