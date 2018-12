Apple hukkasi 9 miljardia dollaria käteisvarojaan

Wall Street Journalin mukaan hukkasi tänä vuonna omien osakkeiden ostoihin massiivisen summan varojaan.

WSJ:n raportin mukaan Trumpin veroalennukset toivat Applen kassaan ylimääräisiä varoja, joita se käytti ostaakseen omia osakkeitaan yhtiön osakekurssin ollessa huipussaan. Yritysverouudistus oli merkittävän kokoinen verohelpotus, sillä yritysveroa laskettiin 35 prosentista 21 prosenttiin.

Huipussa toteutetut yhdeksän miljardin dollarin omien osakkeiden ostot ovat lähes neljä prosenttia suhteessa yhtiön vuoden 2017 liikevaihtoon.

Applen osake on laskenut roimasti viime viikkojen markkinaturbulenssissa. Viimeisen kolmen kuukauden aikana yhtiön markkina-arvosta on sulanut lähes 31 prosenttia. Yhtiön kurssi on laskenut selvästi vertailuindeksiä enemmän, sillä Nasdaq 100 -indeksi on samalla ajanjaksolla romahtanut 18 prosenttia.

Teknologiayhtiö on ostanut omia osakkeitaan peräti 63 miljardilla dollarilla tammi-kesäkuun aikana vuonna 2018. Kyseisten ostojen arvo on nyt 54 miljardia dollaria. Yhtiön ostojen keskihinta on 222 dollaria, kun yhtiön kurssinoteeraus eilen 27.12. oli 156 dollaria.

Applen ylin johto ei ole halunnut kommentoida WSJ:n havaintoja.

Akateemisessa rahoitustutkimuksessa on pitkään kiistelty siitä, onko omien osakkeiden ostot osakkeenomistajien kannalta järkevää toimintaa.

Esimerkiksi Hong Kongin yliopiston tutkija Hua Zhang selvitti Hong Kongin pörssin aineistolla omien osakkeiden ostojen vaikutuksia osakkeen arvoon ja omistajien tuottoihin.

Zhangin mukaan yleisesti omien osakkeiden ostot eivät tarjonneet omistajille ylituottoja. Poikkeuksena ovat kuitenkin pienet yhtiöt ja alhaisen arvostustason yhtiöt, joiden hinta suhteessa tasesubstanssiin (P/B) on alhainen. Zhangin tulos on siis linjassa sen ajatuksen kanssa että omien osakkeiden ostot hyödyntävät omistajia vain jos yhtiö on aliarvostettu.

