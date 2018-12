Yli puolet jenkki-indeksin osakkeista romahtanut jo karhumarkkinaan

Viime viikkojen kurssilasku on ollut poikkeuksellisen laaja-alaista. Yhdysvaltojen pienyhtiöiden indeksi on jo virallisesti karhu- eli laskumarkkinassa.

Osakemarkkinoiden näihin päiviin alkanut lasku alkoi lokakuun alussa. Tänäänkin indeksit ovat olleet laajasti laskussa niin Aasiassa, Euroopassa kuin Yhdysvalloissakin.

Markkinoita huolettavat monet seikat. Kauppasota USA:n ja Kiinan välillä, keskuspankkien kiristyvä rahapolitiikka ja Kiinan talouskasvun hidastuminen ovat lisänneet markkinoiden hermostuneisuutta.

Tämän päivän mollivoittoinen uutinen tuli Britanniasta, jossa paikallinen muodin verkkokauppa ASOS laski ohjeistustaan ja yhtiön osake romahti 36 prosenttia. ASOSin romahdus veti koko muuta verkkokauppaa ja kauppayhtiöitä ylipäätään alaspäin pörsseissä.

ASOS-verkkokaupan ohjeistuksen muutos oli markkinoiden tulkinnoissa myrskyvaroitus, joka kielii kuluttajien kasvavasta varovaisuudesta.

Yhdysvalloissa S&P 500 -indeksi on viime aikojen turbulenssista huolimatta laskenut vain kolme prosenttia vuoden alusta, eikä siinä ole huomioitu osinkoja.

Marketwatch-sivuston sijoituskolumnisti Philip Van Doorn on kuitenkin huomannut mielenkiintoisen seikan.

Yli puolet S&P 500 -indeksin osakkeista on jo määritelmällisesti nimittäin karhumarkkinassa. Karhumarkkinalla tarkoitetaan tilannetta, jossa osake tai indeksi laskee vähintään 20 prosenttia edellisestä huipustaan.

Van Doorn laski FactSetin tarjoaman aineiston perusteella, että 264 yhtiötä S&P 500 -indeksistä on jo ajautunut karhumarkkinaan. Luku on 53 prosenttia indeksin yhtiöistä.

Koko S&P 500 on laskenut vuoden huipusta 11,6 prosenttia, eli kyseessä on koko indeksin osalta vielä korjausliike, ei karhu- eli laskumarkkina.

Pienillä yhtiöillä on mennyt heikommin, sillä S&P 600 Small Cap -indeksi on laskenut huipustaan jo yli 20 prosenttia. Kyseisen indeksin yhtiöistä jo peräti 73 prosenttia on ajautunut karhumarkkinaan, eli on laskenut vähintään 20 prosenttia viimeisimmästä huipustaan.

Pienten yhtiöiden indeksin kova lasku selittyy niiden suuryhtiöitä suuremmalla korkoherkkyydellä.

Pienyhtiöt nostavat useammin lainaa pankeista, eivätkä myy yrityslainoja suoraan markkinoille. Pankkilainojen korot reagoivat nopeasti keskuspankin ohjauskorkojen nostoihin. Koska keskuspankki FED on nostanut korkoja, ovat sijoittajat nähneet keskuspankin korkopäätösten suuremmat vaikutukset pienyhtiöihin.

Mutta kyllä jättiyhtiötkin ovat viime viikkojen turbulenssissa saaneet iskuja.

Niin sanotuista FAANG-osakkeista vain Google ei ole vielä karhumarkkinassa. Kaikki muut ovat laskeneet yli 20 prosenttia. Apple on romahtanut 29 prosenttia, Amazon 22 prosenttia, Facebook 34 prosenttia ja Netflix 37 prosenttia.

FAANG-osakkeiden laskua selittänee niiden korkealle nousseet arvostuskertoimet, mitkä ovat tehneet osakkeista herkkiä sijoitustunnelmien muutoksille.