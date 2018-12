Suomen talouden säihke himmenee vuonna 2019

Lähde: Tilastokeskus.

Kuluttajien luottamus Suomen talouskehitykseen heikentyi edelleen joulukuussa.

Kuluttajien luottamus talouteen on vaihteeksi hieman heikentynyt, kertoo Tilastokeskus. Kuluttajien luottamusindikaattori oli joulukuussa 16,1, kun se marraskuussa oli 18,3 ja lokakuussa 16,8.

Viime vuoden joulukuussa luottamusindikaattori sai arvon 24,0. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 12,7. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1.–17. joulukuuta 1 236 Suomessa asuvaa henkilöä.

Usko Suomen talouteen synkistyi

Luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä kuluttajien odotukset Suomen taloudesta ja yleisestä työttömyydestä heikkenivät joulukuussa marraskuuhun verrattuna. Arvio työttömyyskehityksestä oli kuitenkin edelleen kohtuullinen, kun taas kuva Suomen taloudesta on kääntynyt pessimistiseksi.

Tilastokeskuksen mukaan odotus myös kuluttajan omasta taloudesta muuttui joulukuussa hieman varovaisemmaksi. Sen sijaan arvio säästämismahdollisuuksista pysyi ennallaan ja hyvin valoisana. Usko omaan ja varsinkin Suomen talouteen ja työttömyyden vähenemiseen synkistyi joulukuussa myös viime vuoden vastaavaan aikaan nähden. Sitä vastoin näkemys omista säästämismahdollisuuksista parani.

Kotitaloutensa rahatilanteen kuluttajat arvioivat joulukuussa erittäin hyväksi. Työlliset kuluttajat kokivat, että työttömyyden uhka on omalla kohdalla yhä vähentynyt viime aikoina. Ajankohtaa pidettiin hyvin otollisena säästämiselle mutta ei enää lainanotolle eikä kestotavaroiden ostamiselle. Rahankäyttöaikeet olivatkin joulun alla enimmäkseen vaisut.

Joulukuussa luottamus talouteen oli vahvinta pääkaupunkiseudulla (luottamusindikaattori 20,4) ja heikointa Itä-Suomessa (13,4). Väestöryhmistä ylemmät toimihenkilöt olivat selvästi optimistisimpia (27,4). Kielteisimmin talouskehitystä arvioivat eläkeläiset (6,9) ja työttömät (13,1).

Myös teollisuusyritysten luottamusluvut laskussa

Myös teollisuuden luottamusindikaattorit ovat aiempaa mollivoittoisempia.

Elinkeinoelämän Keskusliiton keräämä Teollisuuden luottamusindikaattori laski joulukuussa saldolukuun +2, kun marraskuun lukema oli +6. Luottamus painui lähelle pitkäaikaista keskiarvotasoaan (+1).

Rakennusalan luottamus pysyi joulukuussa likimain ennallaan. Indikaattorin uusin saldoluku on +16, kun marraskuun lukema oli +15. Pitkän aikavälin keskiarvo on -7, joten luottamus on selvästi tavanomaista vahvempaa.

Palveluyritysten luottamusindikaattori laski aavistuksen joulukuussa. Saldoluku on +13, mikä on kaksi pistettä vähemmän kuin edellisen kuukauden tarkistettu lukema. Luottamus on lähellä pitkäaikaista keskiarvotasoaan (+14).

Vähittäiskaupan luottamusindikaattori ei juuri muuttunut joulukuussa. Sen saldoluku on nyt +5, kun edelliskuun lukema oli +4. Vähittäiskaupan luottamus on jonkin verran pitkän aikavälin keskiarvoa (-1) vahvempaa.

Hypon pääekonomisti Juhana Brotherus kokosi twiittiin eri luottamusindikaattoreiden aikasarjoja. Brotheruksen mukaan ”onnettoman ensi vuoden todennäköisyys kasvaa huolestuttavasti”.