Nokian kilpailijoiden tielle tulossa uusia esteitä

USA:n presidentti Donald Trump on uutislähteiden mukaan laittamassa uusia kapuloita kiinaisten telekommunikaatioyhtiöiden rattaisiin.

Presidentti Donald Trump harkitsee uutistoimisto Reutersin lähteiden mukaan ensi vuoden alusta asetusta, josta julkistettaisiin kansainvälistä kauppaa koskevan hätälain. Kyseinen laki mahdollistaisi presidentille rajoittaa kauppaa, mikäli USA:n kansallinen turvallisuus niin edellyttää.

Tässä hätälaissa amerikkalaisia yhtiöitä kiellettäisiin käyttämästä Kiinassa valmistettuja telekommunikaatiolaitteita, joiden valmistajana ovat kiinalaisyhtiöt Huawei tai ZTE. Tosin kyseisiä yhtiötä ei asetuksessa mainita, Reuters kertoo. Amerikkalaisviranomaiset voisivat kuitenkin tulkita asetusta niin että yhdysvaltalaisyritysten laitehankintoja Huaweilta ja ZTE:ltä rajoitettaisiin.

Päätös olisi Trumpin uusin hyökkäys kiinalaisia matkapuhelin- ja matkapuhelinverkkojen jättiläisiä vastaan. Yhtiöt ovat Nokian ja ruotsalaisen Ericssonin kilpailijoita erityisesti tulevissa 5G-puhelinverkoissa ja markkinoilla on Trumpin hyökkäykset kiinalaisyhtiöitä vastaan nähty Nokian kannalta positiivisena kehityksenä.

Reutersin mukaan asetus on ollut pohdinnassa jo kahdeksan kuukautta ja sen on määrä astua voimaan tammikuun alkupuolella. Kiinalaisyhtiöiden telekommunikaatiolaitteiden kiellon taustalla on Trumpin hallinnon pelko siitä, että kiinalaisyhtiöt muodostavat Yhdysvalloille turvallisuusriskin. Yhdysvallat on syyttänyt kiinalaisyhtiöitä vakoilusta.

Viime elokuussa Australian hallitus teki päätöksen kieltää Nokian kilpailijoiden, kiinalaisten verkkotoimittajien Huawein ja ZTE:n osallistumisen maan 5G-verkkojen rakennusprojekteihin. Maan operaattorit eivät voi ostaa Huawein tai ZTE:n verkkolaitteita johtuen turvallisuusepäilyistä.

Australian päätöksen takia päätöksen takia australialaisten operaattoreiden vaihtoehdoiksi 5G-toimituksissa jäävät käytännössä vain Nokia ja Ericsson.

Seuraavan sukupolven 5g-verkot ovat Nokian mahdollisuus valoisampaan tulevaisuuteen. Nokian johto on panostanut 5g-teknologiaan ja tavoittelee kunnon jalansijaa operaattoreiden siirtyessä hyödyntämään seuraavan sukupolven teknologiaa. Yhtiö kertoi heinäkuun lopussa solmineensa yhdysvaltalaisen T-Mobilen kanssa 3,5 miljardin dollarin arvoisen sopimuksen maanlaajuisen 5g-verkon rakentamisesta.

Syyskuussa myös Nokian kilpailija Ericsson kertoi solmineensa 3,5 miljardin dollarin sopimuksen yhdysvaltalaisoperaattori T-Mobilen kanssa 5Gverkkoinvestoinneista.

Neljännen sukupolven matkapuhelinverkko ei enää kovin pitkään riitä ihmisten ja yritysten tarpeisiin. Esimerkiksi DNA kertoi aiemmin tänä vuonna, että mobiilidataliikenne sen verkossa on nelinkertaistunut viimeisen kolmen vuoden aikana. Viidennen sukupolven 5G-teknologia tuo uusia mahdollisuuksia etenkin nopeuksien parantamiseen ja viiveen pienentämiseen.

5G mahdollistaa esineiden internetin eli IoT:n nykyistä paremman hyödyntämisen, jolloin matkapuhelinverkkoa alkavat käyttää erilaiset laitteet, sensorit, kodinkoneet ja lukemattomat teollisuussovellukset.

Uutinen ei Nokian kurssille antanut nostetta, vaan yhtiön osakekurssi on ollut Helsingin pörssissä tänään laskussa.