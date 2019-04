Jättipankki: Sijoittajat eivät hyödynnä markkinoiden parasta tilaisuutta

Sijoittajat ovat unohtaneet energiasektorin, väittää amerikkalaispankki JP Morgan.

Kun öljyn hinta nousee, energiayhtiöiden kurssinoteeraukset yleensä seuraavat perässä. Nykyisellä öljyn hinnalla energiasektorin osakkeet ovat yleensä olleet nykyistä tasoa korkeammalla, JP Morgan kertoo tutkimusraportissaan. Aiheesta kertoo CNBC-sivusto.

Pankin mukaan energiasektorin sentimentti eli tunnelmat ovat kokonaan romahtaneet, vaikka energia-alan fundamentit ovat viime aikoina kohentuneet.

JP Morgan odottaa, että energiasektorin yritykset tulevat raportoimaan kuluvan vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä positiivisia lähiajan näkymiä. Pankin mukaan energiasektori tarjoaa nyt parhaan tuotto-riski -suhteen markkinoilla.

Markkinat eivät tätä ole kuitenkaan JP Morganin mukaan huomanneet, vaan sektorin osakkeet ja öljyn hinta romahtivat yhtä aikaa viime vuoden lopulla.

Öljyn hinta on kuitenkin noussut alkuvuonna 36 prosenttia, mutta S&P 500 -osakeindeksin energiasektori on kivunnut vain 16 prosenttia, eli alle puolet öljyn hinnannoususta. JPMorganin mukaan energiasektorin jääminen öljyn hintakehityksestä jälkeen on historian valossa poikkeuksellista.

Kuten alla oleva kuvaaja osoittaa, WTI-öljylaadun hinta on kivunnut selvästi joulukuun lopun vain 42 dollarin barrelihinnasta yli 63 dollariin. Sen sijaan energiasektorin kehitys on ollut selvästi vaatimattomampaa.

Kun viimeksi öljyn hinta oli nykyisellä tasollaan, oli S&P 600:n energiasektori peräti 30 prosenttia tämän hetken kurssitasoa korkeammalla.

Öljyn hinnan ja energiayhtiöiden kurssiero on erityisen suuri öljyä etsivillä ja tuottavilla yhtiöillä. Öljyn hinnan ja näiden yhtiöiden osakekurssien suhde on nyt ennätyksellisen pieni.

Energiasektori on jäänyt myös koko markkinan hintakehityksestä jälkeen poikkeuksellisen paljon, ja energiasektorin osakkeiden arvostuskertoimet ovat alhaisimmillaan useaan vuosikymmeneen, pankki toteaa.