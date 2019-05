Stockmann myllertää toimintamallinsa ja hakee jättisäästöjä

Yritysten ihmepelastajana tunnettu Lauri Ratia on vaikean haasteen edessä. Stockmannin tappioputki pitäisi kääntää rajun muutosohjelman avulla kahdessa vuodessa.

Kauppaketju jatkoi odotetusti tappiollisena tammi-maaliskuussa, antoihan yhtiö viikko sitten tulosvaroituksen.

Stockmannin liikevaihto tammi-maaliskuussa kasvoi 4,2 prosenttia 207,2 miljoonaan euroon tammi-maaliskuussa vertailukelpoisilla valuuttakursseilla. Oikaistu liiketulos jäi kuitenkin edelleen 20,6 miljoonaa euroa tappiolle, kun se viime vuonna oli 24,8 miljoonaa euroa tappiolla.

Nyt yhtiön hallituksen toimeenpaneva puheenjohtaja Lauri Ratia aikoo myllertää yhtiön oikein tosissaan. Ratia tunnetaan kriisiyhtiöiden pelastajana ja hän pelasti Turun telakan ja Terrafamen kaivoksen käänteentekevillä omistus- ja rahoitusoperaatioilla, kertoo Helsingin Sanomat.

Edessä kahden vuoden myllerrys

Stockmann kertoo, että se on uudistamassa strategiansa vahvistaakseen tavaratalojensa ja verkkokauppansa kilpailukykyä. Yhtiö aloittaa kahden vuoden muutosprosessin, jonka tavoitteena on asettaa Stockmann muodin ja tyylin suunnannäyttäjäksi.

”Muutamme muodin, kauneuden ja kodin valikoimaa vahvemmin korkealaatuiseen premium-tarjontaan ja tarjoamme ainutlaatuisten ja vastuullisten brändien uutuuksia. Strategisten toimenpiteiden päämääränä on kääntää Stockmann Retailin myynti kasvuun vuoden 2021 alkuun mennessä”, Stockmannin tiedotteessa todetaan.

Digikiihdytys pysyy Stockmannin toiminnan keskiössä. Yhtiö laajentaa edelleen valikoimaansa verkossa ja rakentaa uusia kumppanimalleja monikanavaisen myynnin vauhdittamiseksi. Stockmann.comin osaksi avautuu vuoden 2019 toisen neljänneksen aikana kumppanien tuotteita tarjoava markkinapaikka.

Stockmann jatkaa myös panostuksiaan asiakaspalveluun ja inspiroiviin ostosympäristöihin, erityisesti Helsingin keskustan tavaratalossa. Stockmann näkee markkinapotentiaalia ja kysyntää sen tarjoamalle premium-konseptille kaikissa niissä kaupungeissa, joissa sillä on tällä hetkellä tavaratalo. Osana strategian toteuttamista tavaratalojen sijainteja ja tilankäytön tehokkuutta tarkastellaan erikseen.

Yhteistoimintaneuvottelut käynnistyvät uuden toimintamallin rakentamiseksi

Nykyisen liiketoiminnan tervehdyttäminen ja toiminnan kääntäminen kannattavaksi edellyttää yhtiön mukaan mittavaa uudistumista ja kustannusten pienentämistä. Stockmann suunnittelee uutta kestävää liiketoimintamallia ja yksinkertaistettua organisaatiorakennetta.

Tavoitteena on Stockmann Retail ja Real Estate -liiketoimintayksiköiden ja yhteisten palvelutoimintojen yhdistäminen Suomessa uuteen Stockmann-liiketoimintayksikköön.

Kiinteistöyksikön ja tavaratalokaupan yhdistäminen on Stockmannille iso toimintamallin muutos, sillä tähän asti tavaratalokauppa on ollut vuokralaisena yhtiön omissa tiloissa muiden vuokralaisten rinnalla. Iso muutos mahdollistaisi yhtiön mukaan entistä yhtenäisemmän ostoskokemuksen asiakkaille kaikissa kanavissa. Kiinteistömyyntien seurauksena Real Estate -liiketoimintayksikön liikevaihto ja liikevoitto on pienentynyt.

Suunniteltujen muutosten toteuttamiseksi Stockmann käynnistää yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat noin 1 600 työntekijää Suomessa. Tavoitteena on vähentää kustannuksia kevääseen 2021 mennessä vähintään 40 miljoonalla eurolla, josta merkittävä osa näkyisi jo vuoden 2020 tuloksessa.

Henkilöstöön kohdistuvat säästöt olisivat arviolta alle kolmasosan tavoitteesta, ja yli kaksi kolmasosaa olisi muita säästöjä. Toimenpiteiden arvioidaan johtavan enintään 160 työntekijän vähennykseen Suomessa.

Tavaratalojen myyjien määrää ei vähennetä neuvotteluissa. Vuoden 2019 alussa käynnistetyn suorituskyvyn parantamisohjelman toimenpiteet sisältyvät nyt kerrottuun säästötavoitteeseen.

Stockmannin osakekurssi nousi vappuaattona lähes 3,5 prosenttia.