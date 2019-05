STTK:n Palola: Aktiivimallista luovuttava, tilalle työttömyysturvan porrastus

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK puheenjohtaja teki yllättävän ehdotuksen työttömyysturvan porrastuksesta ja tehokkaammista työllisyyspalveluista.

Suomen on parannettava työllisyyttä ja tavoiteltava 75 prosentin työllisyysastetta, jotta hyvinvointipalvelut voidaan turvata, toteaa STTK tiedotteessaan. Liiton mukaan Suomea haastavat ensi hallituskaudella muun muassa ikääntyvä väestö, alhaiset syntyvyysluvut, huoltosuhteen heikkeneminen, rakenneuudistusten hitaus ja ilmastonmuutoksen hillitsemisen paineet.

STTK:n puheenjohtaja Antti Palolan mielestä edellinen hallitus kuritti työtöntä.

”Työttömyysturvan kestoa lyhennettiin, työn vastaanottamisen ehtoja tiukennettiin ja toteutettiin aktiivimalli, joka on osoittanut toimimattomaksi”, Palola totesi Helsingissä edustajistossa pitämässään puheessa.

Palola vaatii aktiivimallin perumista. Sen tilalle hän esittää työttömyysturvan uudistamista, joka tulisi olla osa sosiaaliturvan laajempaa kokonaisuudistusta.

”Mitä pidemmäksi työttömyys venyy, sen vaikeampi työttömän on työllistyä. Näin on erityisesti ikääntyvillä työntekijöillä ja heillä, joiden ammattitaitovaatimukset eivät riitä uuden työn vastaanottamiseen.”

Palolan mielestä kustannusneutraali työttömyysturvan uudistus voitaisiin toteuttaa painottamalla turvan tasoa alkupäässä, porrastamalla malli ja alentamalla turvan tasoa maltillisesti loppua kohti. Turvan kestoa ei hänen mukaansa pidä lyhentää.

”Riittävän pitkä siirtymäaika ja esimerkiksi ikääntyvien tai muutoin työmarkkinoilla erityisasemassa olevien työntekijöiden turva olisi ehdottomasti varmistettava.”

Työttömyysturvan uudistaminen edellyttää, että työttömän työllistymistä ja osallisuutta tehostetaan oikein kohdennetuilla ja riittävän tasoisilla palveluilla.

”Suomessa ne laahaavat muiden Pohjoismaiden jäljessä. Eri palvelujen yhteistyötä on tiivistettävä ja palveluja tarjottava työttömäksi joutuneelle heti työttömyyden alkaessa tai mieluiten jo silloin, kun työttömyys vasta uhkaa.”

STTK korostaa, että mikään työttömyysturvamalli ei luo Suomeen yhtään uutta työpaikkaa. Palolan mukaan uuden työn ja työpaikkojen luominen on yritysten ja julkisen toimijan vastuulla.

Palolan avaus työttömyysturvan avauksesta on yllättävä. Sen sijaan aktiivimallin vastustaminen ei ole yllättävää, vaikkakin yleisesti on epäilty aktiivimallin keksijäksi STTK:n pääekonomistia Ralf Sundia. Ammattiyhdistysliike on kuitenkin hanakasti vastustanut aktiivimallia.

Työmarkkinakeskusjärjestö SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta torppaa selkein sanoin STTK:n ehdotuksen ansiosidonnaisen työttömyysturvan määrän porrastamisesta.

”Etuusjärjestelmää rukkaamalla työllisyysaste ei nouse. Pitää uudistaa koko työttömyysturvajärjestelmää ja parantaa palveluita”, Eloranta toteaa Kauppalehdelle.

Elorannan mukaan mukaansa SAK:n lähtökohtana on, että aktiivimallista ja muista byrokraattisista rakennelmista luovutaan, eikä hän näe työttömyysturvan porrastamista aktiivimallin vaihtoehtona.