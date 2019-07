Tutkimus: Suomalaiset tyytyväisiä koteihinsa – 60 prosenttia suomalaisista asuu haluamallaan tavalla

Oma tupa on kullan kallis edelleen monelle suomalaiselle. Neljännes suomalaisista asuvat vuokralla, vaikka unelmoivat omistusasunnosta.

Omistusasuminen on suomalaisille yhä yleinen unelma. 71 prosenttia suomalaisista haluaa asua omistusasunnossa, kertoo Danske Bankin Taloudellinen mielenrauha -tutkimus. Tutkimus kysyi 3 000 suomalaiselta, millä tasolla heidän taloudellinen mielenrauha on. Sama kyselytutkimus toteutettiin muissa Pohjoismaissa.

”Oma tupa on edelleen yleinen unelma suomalaisille. Pohjoismainen vertailu kuvaa kuitenkin, että unelma omakotitalosta on Suomessa muita maita harvinaisempi. Keskimäärin lähes puolet pohjoismaalaisista haluaisi asua omistamassaan talossa, norjalaisista jopa 55 prosenttia”, Danske Bankin vähittäispankin johtaja Riikka Laine-Tolonen kertoo.

Omakotitalo on suosituin asumismuoto, sillä suomalaisista 38 prosenttia haaveilee asuvansa omakotitalossa, kun taas 33 prosenttia unelmoi omistavansa kerros- tai rivitaloasunnon.

Vain 15 prosenttia suomalaisista nimeää vuokralla asumisen ihanneasumismuodokseen, vaikka vuokraaminen on lisääntynyt viime vuosina.

Laine-Tolosen mukaan tämä heijastelee sitä, että ”oman kodin ostaminen karkaa useamman ulottuvilta erityisesti kasvukeskuksissa”. 23 prosenttia suomalaisista asuu vuokralla, mutta unelmoivat omistusasunnosta.

Tilastokeskuksen mukaan vuokralla asuvien määrä on kasvanut erityisesti isoissa kaupungeissa. Vuonna 2017 vuokralla asui yhteensä 1,4 miljoonaa henkilöä. Vuokraaminen on suosittua erityisesti nuorten keskuudessa.

Taloudelliset syyt unelmakodin esteenä

Suurin syy olla asumatta unelmiensa kodissa on talous. Suomalaisista yli puolet kertoo, ettei voi hankkia unelmakotiaan taloussyistä. Esimerkiksi Tanskassa talous on vain joka kolmannen asumisunelmien tiellä.

Kun katsotaan omistusmuotoa, suomalaisista 59 prosenttia asuu haluamallaan tavalla ja ovat tyytyväisiä nykyiseen asumiseen. Sama osa on tyytyväisiä nykyiseen asumismuotoon, kun tarkastellaan asuntotyyppiä.

”Omakotitalon ja kerros- tai rivitaloasunnon suosioon vaikuttaa paljon ikä. Nuorissa ikäluokissa, aina 18-vuotiaasta 54-vuotiaaksi saakka suurempi osa haaveilee omasta talosta. Eläkkeelle jäätyä yli 65-vuotiaana suurempi osa haluaakin jo asua mieluummin kerrostaloasunnossa”, Laine-Tolonen tuo esiin.

Huoli korkotason noususta ja hinnanlaskusta

Suomalaisten asumista on jakanut viime vuosina asuntomarkkinoiden alueellinen kehittyminen sekä vuokrien nousu, kun taas omistusasujia on suosinut matala korkotaso, kertoo tiedote. Suomalaisista 10 prosenttia on huolissaan korkotason noususta.

”Asuntomarkkinoilla on nyt myös sellainen sukupolvi, joka ei ole nähnyt positiivisia korkoja tai kokenut asuntojen hintojen laskua. Alueelliset erot on hyvä tiedostaa ja huomata, että kaikkialla Suomessa kodin hinta ei myytäessä tule olemaan yhtä suuri saati korkeampi kuin ostettaessa.”

7 prosenttia suomalaisista on huolissaan asunnon hinnanlaskusta. Kyselytutkimuksen vastauksissa korostuu alueelliset erot: helsinkiläisistä vain 5 prosenttia on huolissaan, kun taas itä- ja pohjoissuomalaisista peräti 15 prosenttia.

”Huoli oman asunnon arvon kehittymisestä on polttava kysymys. Finanssikriisin jälkeen asuntojen hinnat ovat kehittyneet eri puolilla Suomea epätasaisesti. Toisaalta omistusasuminen on Uudellamaalla harvinaisempaa kuin muualla maassa, minkä takia asuntojen hintakehitys ei huoleta”, Laine-Tolonen summaa.

