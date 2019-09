Asuntomarkkinoiden ikuinen vappu – viisi vinkkiä asunnon ostajalle

Asuntosijoittaminen on nyt monen mielestä kuuminta hottia – ainakin Helsingissä.

Pääkaupungissamme usealla asuntonäytöllä, joissa olemme piipahtaneet, väkeä on niin että eteinen täyttyy kengistä. Monen kivan yksiön tai pienen kauniin kaksion pyyntihinta on vain lähtölaukaus tarjousten tulvassa. Monen asunnon kohdalla on käynyt niin, että neuvottelut lähtee pyyntihinnasta ylöspäin. Intuitiivisesti olemme tottuneet, että pyyntihinnasta voi tinkiä, mutta tämän hetken markkinassa ainakin Helsingin kantakaupungissa tilanne on usein aivan toinen.

Keskustelujen ja kokemusten perusteella etenkin lähes nollassa oleva korkotaso on saanut monet sijoittajat ja omistusasunnon ostajat maksamaan kovia summia sievän asunnon osuessa kohdalle. Asuntomarkkinoilla tuntuu olevan ikuinen vappu ainakin Helsingin kantakaupungissa kun taas monilla muilla seuduilla välittäjien ja rakentajien kertoman mukaan kysyntä on selvästi viilentynyt.

Olitpa sitten sijoitusasunnon tai omistusasunnon ostaja, on hyvä pitää maltti matkassa. Niinpä kokosimme etenkin vasta-alkajallen viiden kohdan vinkkilistan ennen ostosta.

Perehdy – Nykyään tietoa on tarjolla erittäin paljon: kirjoja, blogeja, podcasteja ja valmennuksia löytyy suomeksi, joten tietoa kannattaa hyödyntää. Sijoittaminen ei ole riskitöntä – ei asuntosijoittaminenkaan. On siis tärkeää osata a) laskea tuottoprosentti ja kassavirta, b) arvioida yhtiöön kohdistuvia remontteja ja c) tiedostaa riskit, joita asuntosijoittamiseen sisältyy. Meidän blogista ja etenkin kirjasta löydät kaikki kolme yllä mainittua tekijää kattavasti.



Käy näytöillä – Vaikka netissä on helppo selata asuntoja ja vertailla kohteita, paikan päällä näkee asioita uudesta vinkkelistä ja oppii alueesta aivan toisin kuin sohvalta käsin. Hyvä markkinatuntemus syntyy parhaiten Excelin ja jalkatyön yhdistelmällä. Lisäksi on hyvä muistaa, että yllättävän moni talo ja asunto näyttää paikan päällä huonommalta kuin kuvissa.



Sovi rahoitus valmiiksi – Todella hyvät kohteet menevät nopeasti. Jos alat vasta näytön jälkeen varata aikaa pankkiin, olet todennäköisesti myöhässä.



Liity Vuokranantajiin – Jo ennen ensimmäistä asuntoa on hyvä käydä Vuokranantajien tilaisuuksissa, joista oppii paljon ja joissa tutustuu samankaltaisiin ihmisiin, joilla on useita asuntoja. Lisäksi Vuokranantajien sivuilta löytyy tukku arvokasta tietoa, esimerkiksi ajantasaisimmat sopimuspohjat. Vaikeuksien yllättäessä Vuokranantajien juristit ovat jäsenten apuna. Edulliset luottotietotarkistukset ovat myös rahanarvoinen etu. Tsekkaa www.vuokranantajat.fi



Ensiasunto on kuin ensitreffit – Jos ensimmäinen kerta menee huonosti, harvoin tulee toista. Eli kannattaa tehdä kotiläksyt hyvin ja ostaa mieluummin hieman turvallisempi kohde hyvällä sijainnilla kuin näennäisesti korkeaa vuokratuottoa näyttävä kohde kaukana palveluista ja oppilaitoksista.

P.S.

Tiesitkö, että osakeguru Jukka Oksaharju sijoittaa myös asuntoihin? Olli haastatteli Oksaharjua Suomen Asuntoneuvojan Asuntostudio-webinaarissa, jossa Oksaharju paljasti parhaat vinkkinsä asuntosijoittamiseen. Webinaaritallenteen voi ladata alla olevasta linkistä.

Joonas Orava ja Olli Turunen ovat aktiivisia asuntosijoittajia. He ovat kirjoittaneet vuonna 2013 ilmestyneen asuntosijoittamista käsittelevän kirjan nimeltä Osta, vuokraa, vaurastu (Talentum) ja kirjoittavat kaksi kertaa kuussa julkaistavaa blogia www.ostavuokraavaurastu.com -sivustolla.