Kiinteistöyhtiö Cibus Nordic saa Evliltä ostosuosituksen – tarjolla kasvua ja vakaata tuottoa

Ruotsalainen Cibus tarjoaa sijoittajille tehokkaan keinon päästä mukaan pohjoismaiden päivittäistavarakaupan kiinteistömarkkinoille.

Cibus harjoittaa päivittäistavarakaupan kiinteistöliiketoimintaa. Se hankkii ja kehittää kiinteistöjä pohjoismaissa, joissa on hyvämaineinen ruokakauppa ja alennusmyymäläketjut ankkurivuokralaisina. Tällä hetkellä yhtiöllä on Suomessa ja Ruotsissa 250 kiinteistöä, ja sen suurimmat vuokralaiset ovat Kesko, Tokmanni, Coop ja S-ryhmä. Kiinteistösalkussa enemmistön muodostavat supermarketit.

Evlin mukaan Cibus omistaa tehokkaasti hajautetun noin 1,1 miljardin euron arvoisen päivittäistavarakiinteistösalkun Suomessa ja Ruotsissa.

Kiinteistöyhtiö on listattu Nasdaq First Northissa Tukholmassa nyt reilun kahden vuoden ajan.

Halpahallit, hypermarketit ja pienemmät marketit vastaavat yhteensä vajaasta 45 prosentista Cibusin nettovuokratuotoista. Muiden kuin päivittäistavarakauppojen osuus on vain muutaman prosentin luokkaa.

Yhtiön kohteet sijaitsevat sekä suuremmissa että pienemmissä kaupungeissa tai kylissä, mutta joka tapauksessa keskeisillä paikoilla, Evli toteaa aamukatsauksessaan.

”Kiinteistösalkku on siis kokonaisuutena hyvin defensiivinen ruokakauppojen ja halpahallien palvellessa lähialueiden asukkaiden päivittäisiä kulutustarpeita. Vajaa puolet vuokrasopimuskannasta on kolminkertaisia nettovuokrasopimuksia, lähes vastaavan määrän ollessa nettovuokrasopimuksia. Tämä tarkoittaa salkun olevan Cibuksen näkökulmasta kulutehokas vuokralaisten kantaessa pitkälti suurimman osan kiinteistöjen kustannuksista”, Evli toteaa.

Ennustettavaa ja kasvavaa liiketoimintaa

Evlin mukaan kiinteistöyhtiön liiketoiminnan kehitys on ollut erittäin ennustettavaa ja tasaista.

”Esimerkiksi salkun jäljellä oleva keskimääräinen vuokrapituus on pysynyt noin 5 vuoden tasolla, samalla kun vuokrausaste ei ole olennaisesti liikkunut 95 prosentista ja luototusaste on pitänyt tavoitellulla vajaan 60 % tasolla. Vuokria ei ole sidottu vuokralaisten liikevaihtoihin vaan ne ovat kiinteitä ja sidottu yleisen hintatason kehitykseen.”

Vuokrien lisäksi myös kulurakenne on vakaa, joten Cibuksen kassavirta on sekin Evlin mukaan hyvin ennustettavaa. Koronapandemialla ei ole minkäänlaisia merkittäviä vaikutuksia Cibuksen taloudelliseen tilanteeseen tai näkymiin vuokralaisriskin pysyessä matalana.

Cibus kasvaa vakaasti. Kiinteistöyhtiöllä on vahvat ja vakaat pankkisuhteet, minkä lisäksi pääomistajan, Sirius Capital Partnersin hallinnoimien rahastojen, irtautuminen on auttanut omistajapohjan leventämistä, Evli toteaa. Esimerkiksi Ruotsin markkinoille laajentuminen onnistui helposti oman pääoman saatavuuden ansiosta.

Tällä viikolla yhtiö kertoi solmineensa 14,5 miljoonan euron kaupan viidestä S-Ryhmälle vuokratusta kiinteistöstä Suomessa. Kyseiset kiinteistöt sijaitsevat kaikki Oulun seudulla ja käsittävät yhteensä 7 135 neliömetriä vuokrattavaa pinta-alaa. Vuokrasopimusten keskimääräinen jäljellä oleva kesto on 13 vuotta.

Hieman aiemmin yhtiö hankki 18 kiinteistöä eri puolilta Suomea, joiden vuokrattava pinta-ala on noin 31 000 neliömetriä. Kohteiden ankkurivuokralaisia ovat S-ryhmä, Kesko ja Tokmanni.

Mitä etuja kiinteistösijoittajalle?

Evlin mielestä Cibus on ennen kaikkea kätevä yhtiörakenne niille sijoittajille, jotka haluavat päästä tehokkaasti käsiksi Pohjoismaiden päivittäistavarakauppamarkkinoille.

”Yksittäiset ruokakaupat ovat sellaisenaan monille suursijoittajille hankalia tapauksia suhteellisen pienen kokonsa ansiosta ja siksi ne hinnoitellaan kiinteistökaupoissa poikkeuksellisen houkutteleville tasoille varsinaisiin vuokralaisriskeihin nähden.”

Evlin mukaan Cibus on tehokas omistaja ja siksi se näkee perustelluksi arvostaa Cibuksen osake preemiolla suhteessa sen maltillisiin arvostuskertoimiin.

Myös Inderes näkee kiinteistöyhtiössä hyvän tuottopotentiaalin.

”Cibuksen osake arvostetaan suhteellisen lähelle sen historiallista tasoa keskeisillä arvostuskertoimilla mitattuna (P/EPRA NAV, 12-kk tuottokyvyn P/E ja osinkotuotto-%). Näkemyksemme mukaan korkea osinkotuotto (2020e: 6,9 %) ja ennustamamme tuloskasvu tarjoavat edelleen lähivuosille kohtuullisen houkuttelevan tuotto-odotuksen riskeihin nähden”, arvioi Inderesin analyytikko Matias Arola.

Arolan mukaan Inderesin näkemystä tukee se, että Cibuksen osinkoon liittyvä riski on rajallinen, koska se perustuu täysin yhtiön kassavirtaperusteiseen tulokseen.

Evlin tavoitehinta Cibuksen osakkeelle on 150 kruunua, mikä tarkoittaa noin viiden prosentin nettotuottoa. Osakkeen suositus on osta. Inderesin suositus on lisää ja osakkeen tavoitehinta on 145 kruunua.