Tuoreet Tesla-autojen toimitusluvut olivat mannaa yhtiön omistajille.

Sähköautovalmistaja Teslan osake kipusi eilen teknologiapörssi Nasdaqissa lähes kahdeksan prosenttia.

Samalla Miljardööri Elon Muskin perustama teki historiaa. Sen markkina-arvo nousi yli 200 miljardiin dollariin, mikä tekee siitä nyt maailman arvokkaimman autoyhtiön maailmassa. Tesla ohitti siten japanilaisen Toyotan maailman arvokkaimpana merkkinä.

Osaketta siivitti odotettua paremmat autojen toimitusluvut huhti-kesäkuussa. Toisella vuosineljänneksellä Tesla toimitti 90 000 sähköautoa asiakkaille, kun analyytikoiden konsensusodotus oli vain 83 000 autoa.

Teslan osake on ollut viime kuukaudet hurjassa vedossa. Osake on vahvistunut maaliskuun lopun pohjilta jo lähes 245 prosenttia.

Analyytikot ovatkin nostaneet Teslan osakkeen tavoitehintaa. Vielä viime syksynä osakkeen konsensuksen mukainen tavoitehinta oli alle 270 dollaria. Nyt se on kivunnut jo lähes 740 dollariin. Kovin tavoitehinta on jo yli 1500 dollaria. Osakkeen kurssinoteeraus eilen oli 1208 dollaria.

Tesla on kasvuosake, jonka osake hinnoitellaan pörssissä ennen kaikkea sen kasvuodotusten mukaan, eikä niinkään tämän hetken tuloskunnon mukaan. Tästä kertoo havainnollisesti se tosiseikka, että japanilainen Toyota myi viime vuonna yli kymmenen miljoonaa kulkupeliä, kun Teslan vastaava lukema oli vain reilut 350 000.

Miljardöörisijoittaja Ron Baron uskoo vakaasti Teslaan. Viime helmikuussa hän kertoi, että Teslan liikevaihto saattaa yltää peräti yhteen biljoonaan dollariin seuraavan 10 vuoden aikana – ja nousu jatkuu vielä senkin jälkeen. Biljoona on 1000 miljardia.

Viime vuonna Teslan liikevaihto oli hieman alle 25 miljardia dollaria. Jos Ron Baronin rohkea ennuste pitäisi paikkansa, tulisi sähköautoyhtiön liikevaihto 40-kertaistumaan.

Tesla on kasvattanut liikevaihtoaan vuosi vuodelta, mutta kasvu ei ole lähimainkaan ollut sellaista, josta kivuttaisiin biljoonan dollarin liikevaihtoon.

Vuonna 2017 Teslan liikevaihto oli alle 12 miljardia dollaria ja vuonna 2018 liikevaihto nousi 21,5 miljardiin dollariin. Kasvu ei ole ollut siis sitä tasoa, mitä rajoja rikkovalta sähköautovalmistajalta odotetaan.

Teslan ympärillä sattuu ja tapahtuu. The Guardian kertoo, että yhtiö osakkaita on kehotettu äänestämään toimitusjohtaja Elon Musk ulos yhtiön hallituksesta. Kehotuksen taustalla on konsulttiyhtiö Pirc.

Brittilehden mukaan syynä on Teslan palkkiojärjestelmästä syntynyt ärtymys. Sen mukaan Musk saa yhteensä 12 osakeoptiolla aina uusia Teslan osakkeita, jos osake ylittää tietyn raja-arvon. Jos kaikki optioerät toteutuvat, Musk kuittaa Teslan kassasta lähes 55 miljardia dollaria.

Musk on ollut yhtiössä pukkina kaalimaan vartijana, sillä hän on istunut yhtiön hallituksessa päättämässä omasta anteliaasta palkkiojärjestelmästään. Pircin mukaan järjestelmä rikastuttaa Muskia kohtuuttomalla tavalla. Lisäksi se, että hän on itse ollut päättämässä omasta palkkiostaan, lisää riskiä oikeustoimista Teslaa vastaan.