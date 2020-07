Outokummun rahoitusjärjestely ei ollut sijoittajien mieleen

Teräsyhtiö kertoo laskevansa liikkeelle 130 miljoonan euron edestä vaihtovelkakirjalainoja.

Outokumpu kertoi eilen tarjoavansa nopeutetussa tarjousmenettelyssä institutionaalisille sijoittajille merkittäväksi heinäkuussa 2025 erääntyvän vakuudettoman vaihtovelkakirjalainan. Laina on vaihdettavissa Outokummun uusiin tai olemassa oleviin osakkeisiin.

Uusia vaihtovelkakirjoja Outokumpu aikoo laskea liikkeeseen yhteensä noin 130 miljoonan euron alkuperäisestä nimellisarvosta.

Suunniteltu rahoitustoimenpide hyödyntää tämänhetkistä Outokummun rahoitusympäristöä, ja uusien vaihtovelkakirjojen liikkeeseenlaskun tarkoituksena on optimoida Outokummun pääomarakennetta. Uusien vaihtovelkakirjojen liikkeeseenlasku mahdollistaa myös yhtiön velkojen maturiteetin pidentämisen. Uusista vaihtovelkakirjoista saatavat varat käytetään yleisiin liiketoiminnan tarpeisiin ja velkojen ennenaikaiseen takaisinmaksuun.

Uusien vaihtovelkakirjojen velkakirjakohtainen hinta liikkeeseenlaskuhetkellä on 100 prosenttia 100 000 euron nimellisarvosta ja – edellyttäen, ettei niitä ole aiemmin vaihdettu osakkeisiin, takaisinostettu tai lunastettu – ne lunastetaan nimellisarvostaan eräpäivänä. Uusille vaihtovelkakirjoille odotetaan maksettavan 4,25–5,25 prosentin vuosittaista kuponkikorkoa.

Ilmoitus vaihtovelkakirjalainojen liikkeellelaskusta sai Outokummun osakkeen tänään selvään, lähes seitsemän prosentin laskuun noin kello 13.00.

Outokumpu on viimeisen 10 vuoden aikana tehnyt positiivista tulosta vain kolmena vuotena. Lukuisia tappiollisia vuosia teräsyhtiö on joutunut muutamaan kertaan rahoittamaan myös osakeannein. Outokummun rasitteena on teräksen kova tarjonta, joka pitää hinnan alhaalla.

Koronapandemiasta johtuvan maailmanlaajuisen talouden epävarmuuden vuoksi Outokumpu ei toistaiseksi anna neljännesvuosittaista ohjeistusta oikaistusta käyttökatteesta.

Teräsyhtiö arvioi pandemiaan liittyvien ennaltaehkäisevien toimenpiteiden sekä rajoitus- ja sulkutoimien vaikuttavan merkittävästi ruostumattoman teräksen toimialaan vuonna 2020.

Alhaisemman teollisen tuotannon ja kuluttajien kulutuksen hiipumisen seurauksena ruostumattoman teräksen kysynnän uskotaan laskevan ensimmäiseltä neljännekseltä. Outokumpu arvioi ruostumattoman teräksen toimitustensa laskevan kaikilla liiketoiminta-alueilla 10–20 prosenttia vuoden 2020 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.

Outokumpua seuraa 14 analyytikkoa, joista viisi antaa osakkeelle ostosuosituksen, yhden suositus on lisää, neljän suositus on pidä ja neljän suositus on vähennä. Osakkeen konsensuksen mukainen tavoitehinta on 3,0 euroa, mikä on lähellä nykyistä kurssinoteerausta.

Analyytikot odottavat keskimäärin Outokummulta tänä vuonna negatiivista -0,12 euron osakekohtaista tulosta, kun tulos viime vuonna oli -0,18 euroa. Ensi vuodelle on odotuksissa 0,23 euron positiivinen tulos.