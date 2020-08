Apple ylitti kahden biljoonan rajan – analyytikot uskovat yhä teknojättiin

Teknologiajätti Apple nousi pörssissä markkina-arvoltaan kahden biljoonan eli 2000 miljardin dollarin arvoiseksi yhtiöksi. Yksikään muu jenkkiyhtiö ei ole aiemmin tähän yltänyt.

Apple on myös tällä hetkellä ainoa yli kahden biljoonan dollarin arvoinen yhtiö, sillä öljyjätti Saudi Aramco ylitti kahden biljoonan rajan viime joulukuussa, mutta öljyn hinnanlasku on painanut Saudi-Arabian öljy-yhtiön arvon sen jälkeen alle tuon rajan.

Applen kuten muidenkin teknologiajättien pörssikurssit ovat nousseet rajusti viiden kuukauden aikana. Kurssit romahtivat alkuvuodesta koronakriisin vuoksi, mutta sen jälkeen alkoi maaliskuussa nopea kurssien elpyminen.

Apple on nyt arvokkaampi kuin ennen koronakriisin alkua. Viidessä kuukaudessa yhtiön arvo yli kaksinkertaistui. Yhtiön pörssitaipaleen edellinen virstanpylväs oli elokuussa 2018, hieman yli kaksi vuotta sitten, jolloin yhtiön arvo ylitti yhden biljoonan eli 1000 miljardin dollarin rajan.

Myös tunnettu ammattisijoittaja Warren Buffett luottaa tällä hetkellä Appleen. Applen osuus Buffettin sijoitusyhtiön koko noteerattujen yhtiöiden sijoitussalkusta nousi heinäkuussa peräti 44 prosenttiin. Applen kokonaisomistuksista Buffettin sijoitusyhtiö omistaa 5,8 prosenttia, mikä tekee Berkshire Hathawaystä yhtiön toiseksi suurimman omistajan.

Koronakriisi kääntyi Applen eduksi

Applen kurssinousua on tukenut yhtiön vahva kannattava kasvu.

Teknojätin huhti-kesäkuun tulos murskasi analyytikoiden odotukset. Yhtiön liikevaihto ylsi toisella vuosineljänneksellä lähes 60 miljardiin dollariin, kun vuosi sitten huhti-kesäkuussa liikevaihto oli hieman alle 54 miljardia. Liikevaihto kasvoi siis 11 prosenttia, ja kasvu ylitti selvästi markkinaodotukset jotka ennakoivat vain reilun 52 miljardin dollarin liikevaihtoa.

Myös tuloskehitys on ollut häikäisevää. Applen liikevoitto kasvoi huhti-kesäkuussa vuodentakaisesta 13,4 prosenttia 13 miljardiin dollariin ja nettotulos 12 prosenttia 11 miljardiin dollariin.

Koronakriisin aikana ihmisten siirtyminen etätöihin ja -opiskeluun on kiihdyttänyt monilla aloilla tietokone- ja esimerkiksi tablettilaitemyyntiä. toimitusjohtaja Tim Cookin mukaan koronavirustilanne todennäköisesti heikensi iPhone- ja puettavien laitteiden myyntiä mutta kiihdytti Mac- ja iPad-myyntiä.

Apple odottaa tuovansa ensimmäisen 5G-puhelimen markkinoille tänä syksynä.

Apple kertoi myös tulosjulkistuksensa yhteydessä jakavansa nykyisen yhden osakkeensa neljäksi uudeksi osakkeeksi osakesplitissä elokuun loppupuolella. Osakesplitti lisää osakkeiden määrää, laskee yksittäisen osakkeen hintaa, mutta ei suoraan vaikuta yhtiön markkina-arvoon.

Huolimatta Applen huikeasta kurssinoususta analyytikoilta riittää yhä uskoa yhtiöön. Yahoo Finance -sivuston mukaan 38 yhtiötä seuraavasta analyytikosta peräti 32 analyytikkoa antaa osakkeelle ostosuosituksen ja vain kuuden suositus on pidä. Yksikään analyytikko ei suosita vähentämään tai myymään teknojätin osaketta.

Sijoitussivusto TipRanks antaa Applen osakkeelle kahdeksalla mittarilla määritellyksi arvosanaksi täydet 10 pistettä.

Tulosodotukset ovat kovat

Applen osake on kasvuosakkaiden tavoin arvostuskertoimilla katsottuna arvokas. Yhtiön 12 kuukauden toteutuneella osakekohtaisella tuloksella laskettu P/E-kerroin on 35x. Arvostuskerroin on yhtiön aiempiin P/E-kertoimiin nähden korkea, sillä esimerkiksi vuonna 2017 kerroin oli vain 16,6x. Kasvuyhtiöksi Applen osinkotuotto on suhteellisen korkea, 3,3 prosenttia.

Toisaalta Applelta odotetaan edelleen kasvua, joka on erittäin kannattavaa. Viime vuoden vajaan 11,9 dollarin osakekohtaisen tuloksen odotetaan konsensusennusteiden mukaan nousevan tänä vuonna 12,9 dollariin, ensi vuonna 15,4 dollariin ja vuonna 2022 jo 16,5 dollariin. Samalla yhtiön oman pääoman tuotto nousee ennusteiden mukaan huikeaan 202 prosenttiin vuonna 2022.

Apple Inc. on amerikkalainen teknologiayritys, joka suunnittelee, kehittää ja myy kulutuselektroniikkaa, ohjelmistoja ja tietokoneita. Sen tunnetuimpia tuotteita ovat Mac-tietokoneet, iPhone-puhelimet, iPad-taulutietokoneet, iPod-musiikkisoittimet, Apple Watch -älykellot, Apple TV -mediasoittimet, iMovie-videomuokkausohjelma sekä laitteilleen kehittämät macOS-, iOS- , watchOS- ja tvOS-käyttöjärjestelmät. Applen perustivat Steve Jobs, Steve Wozniak ja Ronald Wayne vuonna 1976. Applen brändi on listattu maailman arvokkaimpien joukkoon. Business Week -lehti arvioi vuonna 2007 yhtiön vahvan brändin syiksi sen, että Applen tuotteet täyttävät todellisen tarpeen ja ovat helppokäyttöisiä, tuotteilla on selkeä ja linjakas design, asiakkaiden ja median annetaan hoitaa markkinointi ja tuotteita ei kohdisteta millekään erityiselle ikäryhmälle.