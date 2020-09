Korona muutti kulutuskäyttäytymistä – suomalaiset korvasivat ravintolat kaupoilla

Pienet erikoisliikkeet ovat vaikeuksissa, kertoo Accountorin tekemä analyysi.

Kuluttajat ovat siirtyneet ravintoloista kauppoihin kesän loppuessa. Ohjelmisto- ja henkilöstöpalveluyhtiö Accountorin viimeisin analyysi pk-yritysten taloudellisesta tilanteesta koronakriisissä osoittaa, että matkailu- ja ravintola-alan käteismyynti pieneni samaan aikaan, kun tukku- ja vähittäiskaupan suureni. Kuluttajat ovat siis siirtyneet ravintoloista kauppoihin. Yleisesti kuluttajien luottamus on noussut viime vuotta paremmalle tasolle.

Accountorin elokuun lopun analyysi pk-yritysten taloudellisesta tilanteesta koronakriisissä osoittaa, että kuluttajien luottamus on palautunut viime vuotta paremmalle tasolle. Erityisesti tukku- ja vähittäiskaupan käteismyynti on ollut viime vuotta paremmalla tasolla jo heinäkuusta alkaen. Elokuun lopussa se on noin kolmanneksen viime vuotta suurempi.

Kesän nopean nousun jälkeen matkailu- ja ravintola-alan käteismyynti kuitenkin laski elokuun aikana viime vuotta alemmalle tasolle. Elokuun lopussa se on 5-10 prosenttia viime vuotta pienempi. Kuluttajien ostokäyttäytyminen on siis elokuun aikana muuttunut ja he ovat siirtyneet kesän loppuessa ravintoloista kauppoihin.

Kaikkien alojen pk-yritysten yhteenlaskettu käteismyynti ylittää tällä hetkellä edellisen vuoden tason. Käteismyynniksi lasketaan käteis- ja korttimyynti sekä käteistilitykset, kun ne suoritetaan yrityksen pankkitilille rahahuoltoyrityksen toimesta.

Accountor selvittää pk-yritysten tilannetta viikoittain talousdataan perustuvalla analyysillä. Raportti pohjautuu Accountorin reaaliaikaisen taloushallinnon lähes 10 000 asiakkaan dataan, joiden kirjanpitotiedot löytyvät sekä vuodelta 2019 että 2020.

“Vaikka kuluttajien käyttäytyminen on muuttunut suosimaan tukku- ja vähittäiskauppaa, voimme valitettavasti huomata analyysistämme, että pienet erikoisliikkeet tuntuvat olevan vaikeuksissa. Ne vaikuttavat tällä hetkellä enemmänkin sulkevan kuin avaavan myyntipisteitä, koska käteistilityksiä vastaanottavien pisteiden määrä on laskussa. Myöskään heikoimmassa asemassa olevien pk-yritysten maksukyky ei ole enää parantunut elokuun alun jälkeen”, kertoo Accountorin toimitusjohtaja Niklas Sonkin.

Pk-yritysten myynti- ja ostolaskutuksessa, joka kuvaa yritysten välistä kauppaa, ei myöskään ole merkittävää parannusta. Vaikka lähettyjen laskujen kappalemäärä on noussut, on niiden keskisumma kriisin alusta alkaen pysynyt viime vuoden keskimääräistä laskua pienempänä. Ostolaskujen määrä jatkaa suhteellista pienentymistään. Yritykset säästävät yhä voimakkaammin.

Tämänhetkinen koko pk-sektorin ennustettu liikevaihdon jättämä viime vuoteen verrattuna elokuussa on noin 474 miljoonaa euroa, joka on noin 9 prosenttia viime vuotta pienempi. Heinäkuussa se oli yli 300 miljoonaa euroa eli noin 7 prosenttia viime vuotta pienempi. Jättämä saattaa lopulta olla jokseenkin pienempi, kun kuun vaihteen laskutusta kirjataan lisää jälkikäteen elokuulle.