Koronakriisin syveneminen näkyy jo velkaneuvonnassa – huolia jo hyvätuloisillakin

Lomautusten vaihtuminen irtisanomisiksi on alkanut näkyä Takuusäätiön velallisia auttavan neuvontapuhelimen ja chatin yhteydenotoissa syksyn aikana.

Takuusäätiössä on kiinnitetty keväästä alkaen huomiota siihen, miten koronakriisi vaikuttaa ihmisten maksuvaikeuksiin. Keväällä ja kesällä ihmiset ottivat yhteyttä, koska heidät oli lomautettu. Esimerkiksi toukokuussa vain 13 prosenttia heistä oli irtisanottu. Sen sijaan viimeisen kuukauden aikana koronakriisin vuoksi yhteyttä ottaneista jo 55 prosenttia oli irtisanottuja. Myös lisätöiden päättyminen on heikentänyt useiden yhteydenottajien velanmaksukykyä.

Koronatilanteen pitkittyminen vaikeuttaa ihmisten mahdollisuuksia maksaa laskuja ja luottoja. Erityisesti matkailun sekä hotelli- ja ravintola-alan työntekijät ovat vaikeassa tilanteessa. He kärsivät koronarajoituksista jo keväällä.



“Ihmiset ovat tähän asti pystyneet tasapainottamaan talouttaan sopimalla maksusuunnitelmia, käyttämällä säästöjä tai ottamalla jopa uutta lainaa. Usein väliaikaiset ratkaisut toimivatkin alkuun, mutta tilanteen pitkittyessä tarvitaan muita keinoja kuten jopa omaisuuden myyntiä”, sanoo Takuusäätiön chat- ja verkkoneuvonnan asiantuntija Liina-Lotta Heinonen.

Takuusäätiön neuvontaan tulevat yhteydenotot liittyvät aiempaa useammin huoleen kodin menettämisestä. Jopa hyvätuloisilla huoli on aiheellinen, kun velkamäärä on maksukykyyn nähden liian suuri.

Haja-asutusalueella asuvien ihmisten tilanne on usein heikoin. Jos asunto ei mene kaupaksi, ei asuntolainaan tai muihinkaan velkoihin saa helpotusta. Joidenkin asuntojen arvo on myös laskenut entisestään koronankriisin aikana. Myynnin jälkeen jää vielä velkoja maksettavaksi.



“Oman kodin myyminen on ymmärrettävästi valtaosalle ihmisistä vaikeaa. Muita keinoja ei kuitenkaan aina ole”, kertoo Heinonen.

Kotitalouksien velkaantumisaste on noussut vuositasolla miltei yhtäjaksoisesti vuodesta 1997 alkaen. Myös vuonna 2019 kotitalouksien velkojen kasvutahti jatkui lähes entisenlaisena. Tilastokeskuksen mukaan kotitalouksilla oli lainavelkaa lähes 157 miljardia euroa vuoden 2019 lopussa.

Tämän vuoden toisella vuosineljänneksellä kotitalouksien lainavelat lisääntyivät 1,1 miljardia euroa nousten 159,4 miljardiin euroon. Kotitalouksien velkaantumisaste nousi 1,5 prosenttiyksikköä edellisestä neljänneksestä 130,5 prosenttiin.

”Velkaantuneisuuden nousu himmentää kotitalouksien vaurastumisen hohtoa. Taseet ovat tapissa molempiin suuntiin. Varojen vastapainona on paljon velkaa, johon liittyy aina riskejä”, varoitti LähiTapiolan yksityistalouden ekonomisti Hannu Nummiaro syyskuussa.

Talous- ja velka-asioita ei silti kannata jättää selvittämättä, Takuusäätiö neuvoo. Yleensä jotain on tehtävissä. Neuvoja saa esimerkiksi Takuusäätiön maksuttomasta Velkalinjapuhelimesta ja Chatista tai oikeusaputoimistojen talous- ja velkaneuvonnasta.