Suomen taloudessa käänne – ekonomisti: ”vaikutelma on petollinen

Kansantalouden tuotanto laski syyskuussa, kertoo Tilastokeskus.

Työpäiväkorjattu tuotanto laski syyskuussa 2020 3,2 prosenttia vuodentakaisesta. Syyskuun kausitasoitettu tuotanto laski 0,8 prosenttia edelliskuukaudesta. Elokuun 2020 työpäiväkorjattu tuotanto laski tarkentuneiden tietojen mukaan 3,2 prosenttia (oli -3,3) edellisvuoden elokuusta.

Kausitasoitetut luvut puhuvat karua kieltään – tuotannon trendi on alaspäin. Laskua on ollut jo usean kuukauden ajan, mutta elokuussa heräsi toive suhdannekäänteestä.

Danske Bankin ekonomisti Jukka Appelqvist arvioi, että tuotannon supistuminen syyskuussa kertoo talouden elpymisvaiheen päättymisestä.

Heinä-syyskuussa kausitasoitetun bruttokansantuotteen ennakoidaan Tilastokeskuksen mukaan kasvaneen noin 2,6 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä. Vuoden kolmannen neljänneksen kasvutahti kuulostaa jopa erinomaiselta, mutta vaikutelma on petollinen, koska se ei huomio hidastuvaa trendiä, Appelqvist muistuttaa.

Myös koronauutiset luovat synkän varjon talven suhdannetilanteeseen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan viimeisen kahden viikon seurantajakson (viikot 44–45) yhteenlaskettu tapausmäärä oli 2849 uutta tapausta, kun edeltävien kahden viikon (viikot 42-43) aikana tapauksia oli yhteensä 2499.

THL:n mukaan uusien tapausten ilmaantuvuus oli noin 51 tapausta 100 000 asukasta kohden ja sitä edeltävällä kahden viikon jaksolla ilmaantuvuus oli 45.

Viimeisen seurantaviikon (viikko 45) aikana uusien tartuntojen määrä laski hieman edellisviikosta, sillä tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin 1397 uutta tapausta, kun edellisellä viikolla niitä oli 1452. Uusien tapausten ilmaantuvuus oli 25 tapausta 100 000 asukasta kohden, kun se edellisellä viikolla oli 26.

Appelqvistin mukaan tällä viikolla saadut myönteiset rokoteuutiset eivät kuitenkaan muuta sitä tosiasiaa, että ensin pitkää selvitä pitkän talven yli. Epidemian vuoksi suomalaisten kuluttajakäyttäytyminen on silti muuttunut varovaisemmaksi suhteessa kesään. Ekonomistin mukaan ei ole myöskään todennäköistä, että rokotteen synnyttämä tulevaisuudenusko saisi investointeja kovin nopeasti liikkeelle sen paremmin kotimaassa kuin vienninkään osalta.

Voimakkaamman talouden elpymisen ura ei Appelqvistin mukaan ole tällä hetkellä realismia, koska koronatartunnan uhka, matkailualojen vaikeudet, työttömyyden nousu ja vientikysyntää latistava epidemiatilanne muualla Euroopassa pitävät huolen siitä, että tahti pysyy parhaimmillaankin nollan tuntumassa vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Jonkinlaista valoa saatetaan saada joulukaupasta, koska ihmiset todennäköisesti haluavat satsata hyvinvointiin kotona ja kuluttaa keväällä säästöön jääneitä rahojaan, ekonomisti ennustaa.

Myös Suomen Pankki varoittaa heikentyvästä suhdannetilanteesta.

Keskuspankin mukaan Suomen suhdannenäkymä on heikentynyt kesän jälkeen. SP:n mukaan koronaviruspandemian toinen aalto on iskenyt voimalla Eurooppaan ja Suomessakin tartunnat ovat kasvussa. Suomen bruttokansantuotteen kasvu on jäämässä lähelle nollaa vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä, kun kolmannella vuosineljänneksellä talous oli toipumassa vielä hyvin kevään pudotuksestaan, Suomen Pankki varoittaa.

Kuvaa suhdannenäkymän heikkenemisestä vuoden lopussa vahvistaa Tilastokeskuksen ja ETLA:n Uudenmaan rekkaliikenteeseen ja luottamusindikaattoreihin perustuva talouden pikaennakko. Se ennakoi kokonaistuotannon laskeneen lokakuussa selvästi sekä edelliseen kuukauteen että edelliseen vuoteen verrattuna, Suomen Pankki toteaa. Marraskuun alussa rekkaliikenteen volyymi on ollut edelleen vuodentakaista alempana.

Suhdannenäkymän heikkenemiseen vuoden 2020 lopussa viittaavat myös luottamusindikaattorit. Viime kuukausina sekä kuluttajien että yritysten luottamus tulevaan talouskehitykseen ei ole enää vahvistunut, SP toteaa.

Suomen Pankin viestintäpäällikkö Jenni Hellström tviittasi perjantaina suhdannetilanteesta.