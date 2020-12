Tavallisten suomalaisten talousongelmat ovat lisääntyneet, ja se näkyy myös taloyhtiöissä, kertoo Isännöintiliitto.

Vastikerästit ovat lisääntyneet taloyhtiöissä, kun koronakriisi on vaikuttanut osakkaiden talouteen. Tämä selviää Isännöintiliiton jäsenilleen tekemästä kyselystä.

Lomautukset ja muut koronan vaikutukset näkyvät tavallisten ihmisten taloudessa ja talousongelmat heijastuvat myös taloyhtiöihin. Isännöintiliiton kyselyssä yli 40 prosenttia isännöitsijöistä kertoi vastikerästien lisääntyneen.

Taloyhtiön osakkaan pitää aina maksaa vastiketta taloyhtiöille, ja vastikkeiden perusteet on määrätty yhtiöjärjestyksessä. Jos osakas ei hoida omia vastikkeitaan, vaikuttaa se taloyhtiön talouteen ja lopulta muiden osakkeiden talouteen. Hoitovastikkeiden avulla hoidetaan taloyhtiön lämmitys, hallinto, siivoukset, jätteet, pienet korjaukset ja muu kiinteistönhuolto.

Tilanne on muuttunut syksyn aikana kuitenkin huonompaan suuntaan, sillä vielä elo-syyskuussa isännöitsijät arvioivat, etteivät vastikerästit ole lisääntyneet.

“Maksurästejä on kertynyt etenkin liikehuoneistoille, kun korona on vaikuttanut yritystoimintaan. Asuntojen vastikkeita jää vähemmän rästiin, mutta myös niistä on tehty erilaisia maksujärjestelyjä aiempaa enemmän”, vaikuttamis- ja tutkimusjohtaja Tuomas Viljamaa Isännöintiliitosta sanoo.

Viljamaan mukaan vastapainona talousongelmille osa isännöitsijöistä kertoi, että vastikerästit ovat koronan aikana jopa vähentyneet tavallisesta.

“Se voi johtua siitä, että kotitalouksien säästämisaste on keskimääräisesti noussut ja samalla muu kulutus on vähentynyt”, Viljamaa arvioi.

Rästeistä huolimatta asuntojen hallintaanotot eivät ainakaan vielä ole lisääntyneet. Asunto voidaan ottaa taloyhtiön hallintaan monista syistä, mutta myös liian suuret osakkaan vastikerästit voivat olla sellainen syy.

Velkarästiongelmiin pitää puuttua ajoissa, Isännöintiliitto muistuttaa. Yksi keino välttää suuremmat ongelmat on maksusuunitelma.

Vaikka vastikerästejä onkin kertynyt tavallista enemmän, taloyhtiölainoihin ei ole silti juurikaan pyydetty lyhennysvapaita. Taloyhtiölainat ovat osakkaiden yhteisiä lainoja esimerkiksi taloyhtiön isoja remontteja varten.

Lähes viidennes vastanneista isännöitsijöistä kertoi, että taloyhtiöiden lainansaanti on vaikeutunut. Erityisesti muuttotappioalueilla on taloyhtiöiden aiempaa vaikeampaa saada lainaa.

Kyselyyn vastasi 365 isännöitsijää, mikä kattaa noin 8000 taloyhtiötä eri puolilta Suomea.