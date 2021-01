Mikä on bitcoin? Pintaraapaisu kryptovaluutan ominaisuuksista

Bitcoin on maailman ensimmäinen hajautettu kryptovaluutta. Se on tietoverkkojen yli toimiva maksuväline ja -järjestelmä, joka on pelkästään käyttäjiensä hallinnassa.

Bitcoin on maksuväline, jota kuluttaja voi käyttää perinteisen rahan tapaan tai samaan tapaan kuin PayPal- tai Visa-tyyppisiä maksujärjestelmiä.

Bitcoin perustuu avoimeen koodiin ja hajautettuun lohkoketju-nimiseen teknologiaan. Sen ansiosta sitä ei voi sensuroida eikä mikään valtio, keskuspankki tai muu vastaava taho voi hallita sitä. Sen vuoksi mikään keskuspankki ei voi luoda lisää bitcoineja, mikä on yksi syy siihen, että sijoittajat ovat kiinnostuneet bitcoineista.

Bitcoinissa keskeistä on sen ydinteknologia, joka on innovaatio nimeltään lohkoketju.

Lohkoketjuteknologian luvattu läpimurto on joissain yhteyksissä arvioitu suurimmaksi muutokseksi sitten internetin syntymän 1990–luvulla.

Lohkoketjutekniikassa toisilleen vieraat toimijat voivat yhdessä tuottaa ja ylläpitää tietokantoja hajautetusti. Lohkoketju toteutetaan listana tai lokina transaktioista, joka jaetaan osallistujien kesken, jolloin sen voi todentaa monesta lähteestä

Lohkoketjua on kuvailtu siten, että se on kuin hajautettu tilikirja, josta on jokaisella käyttäjällä on tahtoessaan oma kokonainen kopionsa. Lohkoketjuun kirjataan kaikki bitcoin-siirrot ja bitcoin-omistukset. Lohkoketjua varmennetaan matemaattisesti ja jokaisen verkossa tapahtuvan siirron on noudatettava ennaltamäärättyjä sääntöjä.

Lohkoketjuteknologia tekee bitcoinista maksuvälineenä ainutlaatuisen verrattuna perinteiseen fiat-rahaa. Teknologian ansiosta kukaan ei voi esimerkiksi luoda itselleen keinotekoisesti lisää bitcoineja tai käyttää sellaisia bitcoineja, joita hänellä ei ole.

Lohkoketjua varmennetaan kutsutulla menetelmällä, jota kutsutaan louhinnaksi. Siina tietokoneet käyvät eräänlaista matemaattista arvauskisaa, joka vaatii tietokoneelta paljon laskentatehoa. Senb vuoksi arvauskisan voittaja palkitaan uusilla syntyvillä bitcoineilla.

Lohkoketjun ansiosta Bitcoinilla on monia etuja perinteiseen rahaan ja rahajärjestelmiin verrattuna.

Esimerkiksi pankkeja, luottokorttiyhtiöitä tai muita maksunvälittäjiä ei tarvita, vaan bitcoin-siirrot tapahtuvat suoraan käyttäjältä käyttäjälle ilman välikäsiä. Bitcoin-siirrot ovat erityisesti kansainvälisesti huomattavasti nopeampia ja edullisempia kuin mitkään perinteiset palvelut.

Bitcoin ei ole pelkästään maksuväline, vaan myös sijoituskohde. Sen arvo on noussut huikeasti viime vuosina.

Syitä bitcoinin arvonnousuun on useita.

Yksi todennäköinen syy on se, että nyt myös institutionaaliset sijoittajat ovat löytäneet bitcoinin. Se nostaa luonnollisesti bitcoinien kysyntää ja sitä kautta hintanoteerausta.

Institutionaalisten sijoittajien kasvavasta mielenkiinnosta bitcoinia kohtaan kertoo se, että rahastoyhtiö Fidelityn kesäkuussa 2020 teettämän selvityksen mukaan 60 prosenttia haastatelluista institutionaalisista sijoittajista kertoivat digivaluutoiden sopivan heidän sijoitussalkkuihinsa.

Kysyntätekijöiden lisäksi bitcoinin hintaa nostavat myös tarjontapuolen tekijät.

Greenspanin mukaan kyse on digivaluutan niukkuudesta. Markkinoilla on vain rajattu määrä bitcoinin tarjontaa. Kun kaikki ostavat, ja kukaan ei myy, se voi johtaa rajuun kryptovaluutan hinnannousuun.

Taihattu nostaa esiin myös PayPalin merkityksen bitcoinin hinnan kehityksessä.

PayPal on tuonut amerikkalaisten asiakkaidensa käyttöön kryptovaluuttojen osto-, pito- ja myyntimahdollisuuden. Mahdollisuus koskee bitcoinia, ethereumia, bitcoin cashia ja litecoinia. PayPal aikoo laajentaa ominaisuutta joillekin Yhdysvaltojen ulkopuolisille markkinoille ensi vuoden alkupuolen aikana.

Yllä olevalla videolla käydään läpi perusasioita bitcoinista: Mikä Bitcoin, miten se toimii, miten bitcoineihin voi sijoittaa ja miten Bitcoinin käyttö aloitetaan.

Lähde: Bittiraha.fi