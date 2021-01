Suomessa jo yli 900 000 osakesäästäjää – kaksi syytä suosion kasvulle

Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri. Kuva: Tuomas Pietinen.

Osakesijoittamisen suosio kasvoi rajusti viime vuonna. Pörssisäätiön toimitusjohtaja löytää suosion kasvulle kaksi syytä.

Euroclear Finlandin mukaan vuoden 2020 lopussa jo yli 910 000 suomalaista yksityishenkilöä omisti suomalaisia pörssiosakkeita. Määrä on kaikkien aikojen suurin.

Vuoden 2020 aikana satatuhatta suomalaista on ryhtynyt osakesäästäjiksi. Osakeomistajien määrän kasvu on rajua verrattuna vuoteen 2019, jolloin kasvua ei ollut käytännössä lainkaan.

Osakesijoittaminen on edelleen selvästi suositumpaa miesten keskuudessa kuin naisten. Viime syyskuun lopussa suomalaisista osakesijoittajista 33 prosenttia on naisia ja he omistavat kotitalouksien euromääräisistä omistuksista 22 prosenttia.

Osakesäästötili on osoittautunut menestykseksi. Euroclear Finlandin ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään on tammikuun 2021 alkuun mennessä avattu lähes 152 000 osakesäästötiliä, joille suomalaiset yksityissijoittajat ovat voineet hankkia osakkeita.

Euroclearin mukaan naisia osakesäästötilien omistajista on 43 000 ja miehiä 106 000. Eniten osakesäästötilejä on avattu ikäluokassa 18-29 vuotiaat.

Vuoden 2020 lopussa osakesäästötileillä olevien säilytysten arvo oli 740 miljoonaa euroa, eli keskimääräisellä tilillä on noin 4900 euroa.

Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri arvioi, että osakkeenomistajien lukumäärään vaikuttaa historiallisesti tarkasteltuna kaksi asiaa: verotus ja osakekurssien kehitys.

”Osakesäästötili tarjoaa mahdollisuuden lykätä verotusta varojen nostohetkeen. Malli on edullinen erityisesti pitkäaikaisille osinkojen uudelleen sijoittajille sekä aktiivisemmille kaupankävijöille”, Lounasmeri kertoo Pörssisäätiön sivuilla.

Osakesäästötilistä innostuivat erityisesti nuoret aikuiset. Tilin avaajista jopa kaksikolmasosaa on alle 40-vuotiaita.

Lounasmeren mukaan osakesäästötili on opiskelijoille aikaisempaan arvo-osuustiliin verrattuna edullinen, koska osakesäästötilin sisällä osinko- ja myyntitapahtumat eivät vaikuta opintotukeen. Opiskelijoiden asumislisään tilin sisäisillä tapahtumilla on kuitenkin tiettyjä vaikutuksia.

Osakekurssien kipuaminen koronakriisin maaliskuun pohjien jälkeen on luultavasti myös innostanut suomalaisia ryhtymään osakesijoittajiksi.

”Koronakriisin seurauksena osakekurssit laskivat voimakkaasti helmi-maaliskuussa. Suomalaisten oman talouden tilanne oli keväällä vielä hyvä ja moni näki kurssilaskun hyvänä sijoitusmahdollisuutena. Suurten instituutioiden myydessä yksityissijoittajat ostivat. Omistajamäärän kasvu jatkui keväällä ja koko vuoden ajan”, Lounasmeri toteaa.

Osakesäästötili mahdollistaa kaupankäynnin kotimaisilla ja ulkomaisilla osakkeilla ilman välitöntä veroseuraamusta. Osakesäästötilin sisällä tehdyistä osakekaupoista ei siis tarvitse maksaa veroa. Vero maksetaan vasta, kun varoja nostetaan osakesäästötililtä.

Osakesäästötileillä on voinut käydä kauppaa vuoden 2020 alusta lähtien. Osakesäästäjälle se on houkutteleva ratkaisu, koska sen ansiosta suorat osakesijoitukset ovat verotuksellisesti aiempaa houkuttelevampia. Osakesäästötilin ideana on kannustaa sijoittajia suoriin osakesijoituksiin, sen sijaan että varat olisivat pankkitilillä tai kiinni rahastosijoituksissa.

Tilille saa siirtää enintään 50 000 euroa. Asiakas maksaa veroa sijoitusten tuotoista siinä vaiheessa, kun hän nostaa tililtä rahaa. Toisin sanoen veroa ei mene siinä vaiheessa, kun tilillä käytäisiin arvopaperikauppa ja siitä syntyisi myyntivoittoja.