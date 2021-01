Valtion sijoitusyhtiö Solidiumin osakeomistusten tuotto jäi kauas vertailuindeksistä

Solidiumin osakeomistusten tuotto viime vuonna jäi reippaasti jälkeen Helsingin pörssin kokonaistuotosta.

Solidiumin osakeomistusten tuotto oli kalenterivuonna 2020 vain 5,6 prosenttia. Se on vähän kun sitä verrataan Helsingin pörssin kokonaistuottoon viime vuonna. Helsingin pörssin tuotto arvonnousuna ja osinkoina oli yhteensä 18 prosenttia.

Solidiumin tuotto jäi siis alle kolmasosaan koko Helsingin pörssin tuotosta.

Puolivuotiskaudella heinä-joulukuussa tuotto oli selvästi parempi, 13,5 prosenttia.

Solidiumin toimitusjohtaja Antti Mäkinen kertoo yhtiön puolivuotiskatsauksessa, että heinä-joulukuun katsauskautta leimasi markkinan vahva palautuminen kevään pudotuksen jälkeen.

“Kauteen osui myös merkittäviä tapahtumia omistusyhtiöissämme. 1.7.2020 Metso Outotec aloitti yhteisen taipaleen, ja samalla myimme osuutemme Neleksestä Valmetille. Lisäksi Konecranes on sopinut yhdistyvänsä Cargotecin kanssa, mitä tuimme. Järjestelyn seurauksena yhdistyvästä yhtiöstä tulisi maailman johtava toimija satamalaitteissa ja niihin liittyvissä palveluissa ja myös muissa materiaalivirtoihin liittyvissä laitteissa ja palveluissa”, Mäkinen toteaa.



Mäkine kertoo, että edellisellä tilikaudella aloitettu analyysi omistusten hiilidioksidipäästöistä valmistui katsauskaudella.

“Solidiumin omistusyhtiöt suoriutuvat nykyisellä CO2-intensiteetillään verrokkejaan keskimäärin hiukan paremmin. Päästöjen vähentämisessä omistusyhtiöt ovat verrokkejaan pääsääntöisesti merkittävästi tavoitteellisempia. Yli puolella omistusyhtiöistä on hyväksytyt Science Based Targets -tavoitteet.”



Solidiumin osakeomistusten 5,6 prosentin tuotto vuonna 2020 oli Mäkisen mielestä kohtuullinen pandemiasta huolimatta.

“Katsauskaudella erityisen hyvin tuotti Metso Outotec (66 %), joka hyötyy yhdistymisen tuomista synergioista sekä metallien kysynnän hyvästä tasosta. Nokian tuotto oli heikointa (-19 %), mihin on vaikuttanut muun muassa yhtiön odotuksia heikompi ohjeistus vuodelle 2021.”



Mäkinen kertoo, että katsauskaudella 1.7.-31.12.2020 osakkeiden hankintojen myötä omistusosuus Nokiassa nousi 4,8 prosentista 5,2 prosenttiin ja Nokian Renkaissa 6,8 prosentista 7,8 prosenttiin.

“Heinäkuun alussa toteutui edellisen tilikauden lopulla sovittu kauppa, jossa Solidium myi 14,9 prosentin osuuden Neleksestä Valmetille.”

Katsantokauden aikana Solidium hankki Nokian osakkeita 99 miljoonalla eurolla ja Nokian Renkaiden osakkeita 33 miljoonalla eurolla. Osakkeiden hankinnan jälkeen Solidiumin omistusosuus Nokiassa nousi 4,8 prosentista 5,2 prosenttiin ja Nokian Renkaissa 6,8 prosentista 7,8 prosenttiin.

Solidium on Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, joka omistaa vähemmistöosuuksia kansallisesti merkittävissä pörssinoteeratuissa yhtiöissä. Sen tehtävänä on vahvistaa ja vakauttaa kotimaista omistusta yhtiöissä ja kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa arvoa.

Solidium on tällä hetkellä omistajana kahdessatoista pörssilistatussa yhtiössä, joissa kaikissa Solidium on vähemmistöomistajana. Suurimpia omistuksia tällä hetkellä ovat Sampo, Stora Enso ja Metso Outotec. Niissä kaikissa Solidiumin omistuksen arvo on yli miljardi euroa.

Solidiumin kaikkien omistusten (osake- ja rahamarkkinasijoitukset) arvo oli 7,8 miljardia miljoonaa euroa vuoden 2020 lopussa, kun vuosi aiemmin se oli 7,0 miljardia euroa.