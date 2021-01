Handelsbanken nosti teräsyhtiö SSAB:n suosituksen tasolle osta

Teräsyhtiön osake on kivunnut viime toukokuun puolesta välistä jo lähes 87 prosenttia.

Teräksen kallistumisesta on luvassa nostetta SSAB:lle. Markkina-arvioiden mukaan teräskelan tonnihinta oli noussut alkusyksyn noin 500 eurosta joulukuun 750 euroon Euroopassa. SSAB Europen alle kuuluu Suomessa Raahen ja Hämeenlinnan tehtaat.

Jos hintojen nousu jatkuu, pystyvät esimerkiksi Suomen tehtaat nostamaan kannattavuuttaan korkean tuottavuutensa ansiosta. Konserni on edennyt rivakkaan erikoisteräksissä, joita tulee muun muassa Raahesta

SSAB teki kolmannella kvartaalilla tappioita etenkin pandemian seurauksena. Myös kilpailevien teräsyhtiöiden tulos- ja myyntiluvut putosivat molemmilla mantereilla samaa rataa.

Viime vuoden kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 14,5 miljardia Ruotsin kruunua, kun konsensusennusteessa analyytikot olivat odottaneet heinä-syyskuun liikevaihdoksi 14,2 miljardia kruunua. Viime vuoden kolmannella vuosineljänneksellä SSAB:n liikevaihto oli selvästi enemmän, 18,8 miljardia kruunua.

Liiketulos painui heinä-syyskuussa -9,7 miljardia kruunua tappiolliseksi, kun analyytikot odottivat -9,5 miljardin kruunun tappiota. Vertailukaudella vuosi sitten yhtiön vertailukelpoinen tulos oli 0,3 miljardia euroa plussalla.

Handelsbankenin mukaan teräksen hintojen nopea palautuminen Euroopassa ja USA:ssa tarkoittaa sitä, että konversiohinnat ovat nyt nousseet kesän pohjilta 110 prosenttia Euroopassa ja 66 prosenttiaUSA:ssa.

Se on hyvä uutinen SSAB:lle.

”Vaikka näemme hintojen nousun kestävyyden hauraana, olemme vakuuttuneita siitä, että SSAB:n tuottonäkymät seuraaville kvartaaleille näyttävät vahvoilta”, pankki toteaa aamukatsauksessaan.

Ruotsin mediassa on spekuloitu suurimpien omistajien heikosta tuesta SSAB:n aikeille ostaa Tata Steelin Euroopan Hollannin IJmuidenissa sijaitsevan tehtaan ja siihen liittyviä omaisuuseriä. Tämä on Handelsbankenin mukaan toiminut kuin polttoaineena osakkeen hinnalle viime aikoina.

”Näemmekin, että markkinoiden huolet ostoaikeista ovat nyt haihtuneet. Ostoa ei voida täysin poissulkea, mutta näemme, ettei sellainen toisi osakkeenomistajille lisäarvoa lyhyellä aikavälillä.”

Hintojen nousun ja vahvistuneen kannattavuuden myötä pankki nosti SSAB:n käyttökatteen ennusteita tälle vuodelle 39 prosenttia ja ensi vuodelle 10 prosenttia.

”Vaikka yhtiön osake on ollut nousukiidossa alkuvuonna, se on silti jäänyt selvästi kilpailijoistaan IJmuidenin ostopuheiden takia. Osake on hinnoiteltu (analyysin julkaisuajankohtana 21.1.) käyttökatteen ennusteillamme 30 prosenttia historiallista keskiarvoaan edullisemmaksi”, Handelsbanken toteaa.

Tosin Handelsbankenin analyysin julkistamispäivän eli 21.1. jälkeen SSAB:n osake kipusi Helsingin pörssissä alle kolmesta eurosta lähes 3,5 euroon.

Osake on silti alle pankin uusimman tavoitehinnan. Osakkeen tavoitehinnan Handelsbanken nosti aiemmasta 3,0 eurosta 4,2 euroon. Houkuttelevan tilanteen vuoksi SSAB:n suosituksen aiemmalta lisää-tasolta osta-tasolle.

SSAB julkaisee viime vuoden viimeisen vuosineljänneksen tuloksensa tämän viikon perjantaina.