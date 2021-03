Tutkimus: Suomalaisten työnantajien työllistämisaikeet Euroopan heikoimpia

ManpowerGroupin työmarkkinabarometrin mukaan työllistämisaikeet pysyvät vielä huhti-kesäkuussakin alavireisinä.

Suomalaisista työnantajista vain 11 prosenttia ennakoi henkilöstölisäyksiä, 5 prosenttia henkilöstövähennyksiä ja 76 prosenttia uskoo henkilöstömääränsä pysyvän ennallaan, jolloin kausitasoittamaton saldoluku on +6. Kun tuloksissa huomioidaan kausitasoitus , on henkilöstömäärän muutoksen saldoluku -2.

Rekrytointiaikeet heikkenevät 4 prosenttiyksikköä edellisestä vuosineljänneksestä ja 7 prosenttiyksikköä vuodentakaisesta.

“Huolimatta positiivisista rokoteuutisista suomalaisyritysten rekrytointiaikeet vajoavat lievälle miinukselle kevään ja alkukesän osalta”, sanoo ManpowerGroupin Suomen ja Baltian toimitusjohtaja Matti Kariola.

Kariolan mukaan markkinoilla jatkuvasta poikkeuksellisesta epävarmuudesta kertoo sekin, että kahdeksan prosenttia vastaajista ei osannut sanoa, tekevätkö he henkilöstömääräänsä muutoksia seuraavan kolmen kuukauden aikana.

Lähde: ManpowerGroup

”Vaikka sekä yritysten että kuluttajien luottamusindeksit ovat hieman parantuneet viime aikoina, kehitys ei vielä heijastu työnantajien rekrytointisuunnitelmiin. Toimialojen ja yritysten välillä on isoja eroja, palvelusektorilla on edelleen tiukkaa, kun taas teollisuudessa odotuksissa on jo enemmän optimismia. Kun markkinat alkavat vähitellen toipua, työnantajat eivät voi loputtomiin lykätä rekrytointejaan, mutta toki paljon riippuu edelleen siitä, miten rokotusohjelmat etenevät eri maissa”, Kariola toteaa.

Kansainvälisesti työllistämisaikeiden saldoluku on positiivinen 32 maassa 43:sta. Kvartaalivertailussa näkymät vahvistuvat 24 maassa ja heikkenevät 16 maassa. Vuoden takaiseen vastaavaan ajankohtaan verrattaessa indikaattorit paranevat 7 maassa ja heikkenevät 32 maassa.

EMEA-alueen työllistämisaikeiden saldoluku on positiivinen 18 maassa 26:sta. Kvartaalivertailussa näkymät vahvistuvat 16 maassa ja heikkenevät 9 maassa. Vuoden takaiseen verrattuna näkymät heikkenevät 20 maassa ja vahvistuvat neljässä.

Odotukset ovat vahvimmat Kroatiassa, Romaniassa ja Turkissa. Euroopassa miinuksella Suomen lisäksi ovat vain Iso-Britannia (-5), Italia (-2) ja Portugali (-1).

Pohjoismaista Ruotsissa näkymät ovat hyvällä plussalla (saldoluku +8) jo kaksi vuosineljännestä peräkkäin, ja Norjassa (saldoluku +4) uskotaan myös henkilöstömäärän kasvuun.”

Koko tutkimukseen haastateltiin yli 42 000 yksityisen ja julkisen sektorin työnantajaa 43 maassa; Suomen kyselyyn vastasi 275 työnantajaa.