Piskuinen Bioretec peruuttaa listautumisen

Bioretec selvittää nyt muita keinoja kasvunsa rahoittamiseksi.

Bioretec Oy kertoo tiedotteessaan, että sen hallitus on päättänyt peruuttaa 4.6.2021 julkistetun listautumisannin. Hallitus on myös päättänyt peruuttaa Yhtiön osakkeiden listauksen First North Growth Market Finland -markkinapaikalle ja toimittaa Nasdaq Helsingille listalleottohakemuksen peruuttamisilmoituksen.

Listautumisen peruuttaminen johtuu hallituksen mukaan siitä, että listautumisannin pääjärjestäjän Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeen mukaan listautumisantia ei voida toteuttaa.

Listautumisannin peruuttaminen ei liity Bioreteciin, sen toimintaan tai taloudelliseen asemaan liittyviin syihin, vaan siihen, että listautumisannissa ei saavutettu riittävää määrää merkintöjä.

Listautumisanti mukaan lukien lisäosakeoptio ylimerkittiin, mutta ei riittävästi, jotta Bioretecin osakkeen jälkimarkkinakehityksen olisi voitu arvioida olevan Bioretecin ja merkitsijöiden edun mukainen.

Listautumisannissa yhtiön osakkeista maksettu merkintähinta maksetaan takaisin sijoittajille.

“Kiitämme Listautumisantiin osallistuneita sijoittajia mielenkiinnosta ja luottamuksesta Bioretecia kohtaan. Vaikka Listautumisanti ylimerkittiin, ylimerkintä ei ollut riittävä Listautumisannin toteuttamiseksi Bioretecin osakkeen arvioitu jälkimarkkinakehitys huomioiden. Bioretec selvittää muita rahoitusvaihtoehtoja kaupallistamisen rahoittamiseksi RemeOs™-tuoteperheelleen, jonka traumaruuvit ovat saaneet Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston myöntämän Breakthrough Device Designation -statuksen”, Bioretecin hallituksen puheenjohtaja Tomi Numminen toteaa.

Listautuva Bioretecin tarkoituksena oli hakea listautumisella rahaa kasvuun ja se aikoi käyttää rahat oman myyntiverkoston rakentamiseen Yhdysvalloissa. Nykyiset omistajat eivät aikoneet myydä osakkeitaan annin yhteydessä.

Bioretec on lääkinnällisiä laitteita valmistava yhtiö, joka keskittyy kehittämään biohajoavia implantteja lasten ja aikuisten ortopediaan. Bioretecin tuotteita käytetään noin 40 maassa, ja yhtiö jatkaa materiaalien ja tuotteiden tutkimusta ja kehitystä kuormankantokyvyn kliinisiä sovellutuksia varten.

Suomessa Tampereella toimiva Bioretec työllistää 24 ammattilaista.