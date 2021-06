Korkea osinkotuotto ei takaa korkeita tuottoja. Kestävää osinkoa tarjoavat yhtiöt sen sijaan voivat sitä tarjota.

Osingot ovat keskeinen pitkän aikavälin osaketuottojen lähde. Siksi moni sijoittaja etsii kasvun lisäksi osakkeista osinkotuottoa. Osinkotuotto tarkoittaa osakekohtaisen osingon suhdetta osakkeen hintaan.

Osingonmaksu tarkoittaa käytännössä sitä, että yhtiö maksaa kertyneistä voittovaroistaan ja kassastaan rahaa ulos sijoittajille. Kaikki osinkoina maksetut rahat ovat pois yrityksen kasvuinvestoinneista. Jos yrityksen osingonjakosuhde – eli se osa joka tuloksesta jaetaan osinkoina – on korkea, voi se olla merkki yrityksen kasvumahdollisuuksien puuttumisesta.

Korkea osinkotuotto ei ole myöskään aina tae vakaasta osinkotuotosta, vaan se saattaa olla merkki myös ongelmista.

Jos yhtiön osinkotuotto on hyvin korkea, se saattaa yksinkertaisesti johtua siitä, että sijoittajat odottavat yhtiön leikkaavaan tulevaa osinkoaan. Toteutuneen osingon ja nykyisen pörssikurssin suhteena laskettu osinkotuotto voi siis olla korkea johtuen laskeneesta osakekurssista suhteessa toteutuneeseen osinkoon.

Osinkoansa syntyy juuri tästä. Korkean osinkotuoton yhtiön liiketoiminta saattaa olla vaikeuksissa. Vaikeudet laskevat tulevaa osakekohtaista tulosta ja sitä kautta osakekurssia. Sijoittaja ostaa korkean osinkotuoton osaketta, mutta tuleekin havaitsemaan yhtiön markkina-arvon sulamisen, jonka tuomaa tappiota ei osingonmaksu korvaa. Lisäksi osinkokin voi laskea.

Osinkosijoittajien on siis syytä seurata muitakin mittareita kuin toteutuneen osingon avulla laskettua osinkotuottoa. Parhaat osinkotuotot eivät pitkällä aikavälillä synny välttämättä niistä yhtiöistä, joiden tämän hetken osinkotuotto on korkea, vaan niistä, jotka tarjoavat tasaisesti nousevaa osinkoa.

Osinkosijoittajan ehdoton helmi on yhtiö, joka on niin sanottu osinkoaristokraatti.

Se ei ole vain hyvä osingonmaksaja vaan myös osingonkasvattaja usean vuoden ajalta. Osinkoaristokraatteja sisältävä osakeindeksi on tuottanut 15 vuoden aikana yli 353 prosenttia, kun koko indeksi on tuottanut samalla ajanjaksolla vain hieman yli 280 prosenttia. Ero on merkittävä.

Mistä sitten löytyy kestävää osinkotuottoa tarjoavia osinkoyhtiöitä, joiden riski osinkoansasta on pieni.

Sijoitussivusto Investor’s Business Daily selvitti, löytyykö USA:n osakemarkkinoilta kestävää osinkoa maksavia pörssiyhtiöitä.

IBD valitsi osakkeet neljällä kriteerillä: osinkotuotto vähintään 3,0 prosenttia, kolmen ja viiden vuoden tuloskasvu vähintään 10 prosenttia, alhainen osakekohtaisen tuloksen vaihtelu ja jokavuotinen osingonmaksu. Lisäksi valintakriteerinä oli osakkeet, joiden kurssikehitys on noussut vähintään S&P 500 -indeksin verran viimeisen viiden vuoden aikana. Yhtiöiden fundamenttien tuli olla myös hyvässä kunnossa.

Listalle löytyi viisi yhtiötä.

Näistä korkeimman 5,5 prosentin osinkotuoton tarjoaa brittiläis-australialainen kaivosyhtiö Rio Tinto. Se on perinteinen, jo vuonna 1873. Yhtiö on maailman suurin hiilen louhija, mutta se kaivaa ja jalostaa myös alumiinia, kuparia ja timantteja. Se on tehnyt malminetsintöjä myös Suomesta.

Rio Tinton osinko on noussut 32 prosenttia viiden vuoden aikana, tulos lähes 30 prosenttia.

Kaivosyhtiön viime vuoden osakekohtainen tulos nousi 6,0 dollariin edellisvuoden 4,9 dollarista. Tälle vuodelle analyytikoiden konsensusodotus on peräti 13,8 dollarin osakekohtainen tulos.

Rio Tinton etuna on se, että tuotanto on rautamalmin ohella jakautunut moniin eri metalleihin. Lisäksi yhtiön kassavirta on vahva ja tase tukeva, mikä tekee siitä kaivosyhtiöksi vakaan yhtiön.

Konsensusennusteella Rio Tinton osakkeen arvostuskerroin on alhainen, sillä EV/EBITDA on vain 3,4x, kun se viime vuonna oli 5,3x.

Muut listan yhtiöt ovat maatiloille lainoja myöntävä pankki Federal Agricultural Mortage, rakennusyhtiö M.D.C. Holdings, kanadalainen rautatieyhtiö Canadian Pacific Railway ja Venäjän suurin kultakaivosyritys PJSC Polyus.