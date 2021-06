Sijoitusstrategi: Suurimmat tuotot on tältä vuodelta jo nähty

Juuri nyt talouskasvu on kovaa, mutta markkinat ovat jo sitä ennakoineet, arvioi Danske Bankin sijoitusstrategi.

Alkuvuosi on ollut osakemarkkinoilla hyvää aikaa. Useat osakeindeksit ovat nousseet kaksinumeroisin luvuin. Myös Helsingin pörssin tuotto on ollut kiitettävää indeksin noustua 14 prosenttia vuoden alusta.

Hyvää tuottokehitystä on tukenut koronakriisin ja siitä johtuvien rajoitusten vähittäinen hellittäminen.

”Myös osakemarkkinat ovat hyötyneet talouden avautumisesta. Globaalien osakkeiden tuotto on tänä vuonna ollut reilu 10 prosenttia. Jos asiaa tarkastellaan hiukan lähemmin, tuotto on vaihdellut suuresti toimialoittain. Sykliset alat, kuten energia, rahoitusala ja perusteollisuus, ovat menestyneet parhaiten, sillä ne saavat eniten hyötyä talouden noususuhdanteesta, kun taas defensiiviset toimialat ovat jääneet kehityksestä jälkeen. Myös teknologiaosakkeiden alkuvuosi on ollut vaisu”, kertoo Danske Bankin senioristrategi Tuukka Kemppainen Danske Bankin tuoreessa sijoitusnäkemyksessä.

Jatkossa saattaa tulla kuitenkin mutkia matkaan.

Osakemarkkinoiden suurimmat tuotot ovat todennäköisesti jo nähty tältä vuodelta, pankki ennustaa. Koronan jälkeinen voimakas talouksien avautumista seuraava talouskasvu voi olla jo hinnoiteltu osakkeisiin.

Danske Bank on siten tuuman verran toisilla linjoilla kuin esimerkiksi Nordea. Markkinaympäristö suosii yhä riskinottoa, uskoo Nordean päästrategi Antti Saari. Nordea pitää yhä osakemarkkinat ylipainossa suosituksissaan.

Tähän saakka sijoittajien on kannattanut välttää kalleimpia kasvuosakkeita ja suosia halpoja syklisiä osakkeita, Kemppainen toteaa.

Danske Bank pyrkii tässä tilanteessa löytämään tasapainon ylipainottamalla osakkeita vain hiukan. Alueellisesti pankki ylipainottaa Eurooppaa.

”Odotamme globaalien osakkeiden tuoton olevan seuraavien 12 kuukauden aikana vaisumpaa kuin mitä viime kuukausina on nähty. Vaikka tuottoennusteemme on vaatimaton, se oikeuttaa mielestämme painottamaan osakkeita hiukan joukkolainoihin nähden, sillä niiden tuottomahdollisuudet ovat arviomme mukaan vielä rajallisemmat”, Kemppainen toteaa.

Kemppainen kuitenkin myöntää, että osakkeiden tuoton ja riskin välinen suhde näyttää nyt vähemmän houkuttelevalta kuin alkuvuodesta. Sen vuoksi Danske Banki hyvin varovainen ottamaan lisää riskejä salkuihinsa tällä hetkellä.

Osakemarkkinoiden näkymiä heikentää usea tekijä. Koronan jälkeen avautuvat taloudet voivat saavuttaa kasvuhuippunsa nopeasti. Samaan aikaan osakkeet ovat poikkeuksellisen kalliita suhteessa tulostasoon.

”Nämä tekijät muodostavat kasvualustan osakemarkkinoiden epävakaille jaksoille, minkä vuoksi sijoittajien on lähitulevaisuudessa tasapainoiltava nousuhuuman hyödyntämisen ja mahdollisesti lähestyvään huippuun varautumisen kanssa”, Kemppainen sanoo.

Viime aikoina huoli inflaation ja korkojen noususta on laukaissut epävakaita jaksoja ja todennäköisesti tekee niin myös lähitulevaisuudessa. Danske Bankin arvion mukaan inflaatio ei kuitenkaan ole pysyvä uhka osakemarkkinoiden kehitykselle.

”Yhdysvalloissa inflaation kiihtyminen on viime kuukausien aikana aiheuttanut ajoittain hermostuneisuutta rahoitusmarkkinoilla, jotka pelkäävät kiihtyvän inflaation ja nousevien korkojen noidankehää. Uskomme kuitenkin inflaation kasvun olevan väliaikaista ja johtuvan muun muassa kulutuksen epätasapainosta, sillä ihmiset ovat kuluttaneet enemmän tavaroita kuin elämyksiä ja matkoja.”