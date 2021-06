Onko kryptovaluuttojen härkämarkkina ohi?

Kryptoasiantuntijat pohtivat, joko härkämarkkina on tullut tiensä päähän vai voiko se vielä jatkua.

Bitcoinin arvo kävi huhtikuussa ennätyksellisessä yli 63 000 dollarissa. Sen jälkeen kryptovaluutan arvosta on sulanut lähes 40 prosenttia.

Kryptovälittäjä Coinmotionin Pessi Peura on seurannut kryptovaluuttojen kehitystä pitkään. Hän vaikuttaa suhtautuvan maltillisesti viimeisten viikkojen aikana nähtyyn kurssilaskuun.

”Tässä oli alla todella pitkä ja suoraviivainen nousutrendi ilman merkittäviä korjausliikkeitä. Markkinat menee niin, että jos aina vaan noustaan ja noustaan, niin jossain vaiheessa tulee korjausliike”, Pessi kertoi SalkunRakentajan haastattelussa toukokuun lopussa.

Tulevaisuutta ei voi tietää, mutta Peura kertoo miksi itse on entistä luottavaisempi bitcoinin asemaan: ”Kryptovaluuttojen asema regulaatiomielessä on vahvistunut ja monet valtiot ovat huomanneet, että kieltopolitiikka ei ole se paras tapa toimia. Pitenevä historia tuo myös lisää luottoa ja kurssimanipulointi käy entistä vaikeammaksi bitcoinin siirtyessä vakaampiin käsiin yhä konservatiivisempien tahojen mukaantulon myötä. Bitcoin veteraanina olen pikemminkin tyytyväinen, kun ilmoja on saatu hinnasta pois.”

Coinmotion Suomen Youtube-videolla spekuloidaan, jatkuuko härkämarkkina vai loppuiko se jo? Mitä samaa on vuoden 2013 härkämarkkinassa verratuna tähän vuoteen?

Muita aiheita ovat:

Uniswap kehittyy, mutta mitä se tarkoittaa?

Miten Eero Heinäluoma liittyy kryptovaluuttoihin?

Minkälaisia verouudistuksia Suomeen on ehdotuettu ajattelen kryptovaluuttoja?

Ohjelmaa juontavat: Martin Kalliola & Pessi Peura.