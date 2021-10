Euroalueen ennakoiva suhdanneindeksi kertoo kasvavista inflaatiohuolista

Euroalueen teollisuustuotannon ostopäällikköindeksi laski lokakuussa alhaisimmalle tasolle puoleen vuoteen. Hintapaineet ovat kasvussa.

IHS Markit -yhtiön teollisuuden ja palveluiden yhdistävä ennakoiva suhdanneindeksi oli lokakuussa 54,3 pistettä, kun se syyskuussa oli 56,2 pistettä. Lukema on kuuden kuukauden heikoin.

Palveluiden ostopäällikköindeksi laski syyskuun 56,4 pisteestä 54,7 pisteeseen ja teollisuuden tuotantoindeksi 53,2 pisteeseen syyskuun 55,6 pisteestä. Teollisuuden suhdanneindeksi on alhaisin 16 kuukauteen.

Euroalue kärsii nyt kasvavista tarjonnan pullonkauloista ja koronahuolista.

”Lokakuun PMI:t ovat yhdenmukaisia näkemyksemme kanssa, jonka mukaan euroalueen talouskasvu hidastuu selvästi neljännellä neljänneksellä ja että inflaatio kiihtyy entisestään tulevina kuukausina”, Capital Economicsin Jack Allen-Reynolds kertoo uutistoimisto Reutersille.

Koronaviruspandemian aiheuttamat toimitusketjujen pullonkaulat sekä pula raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen kuljettajista ovat johtaneet tuotantopanosten hintaindeksin nousuun 70,9 pisteestä 73,1 pisteeseen. Se on ylivoimaisesti korkein lukema sen jälkeen, kun IHS Markit aloitti PMI-indeksin julkaisun vuoden 1998 puolivälissä.

Aktiviteetin kasvu hidastui Saksassa, joka on Euroopan suurin talous. Ranskassa puolestaan tärkeän palvelusektorin kasvua tasoitti teollisuuden heikkous, koska toimitusketjuihin liittyvät haasteet vaikuttavat liiketoimintaan.

Raaka-ainetehtaiden hinnat ovat nousseet ennätystahtia, ja vaikka valmistajat ovat saaneet siirrettyä osan näistä kustannuksista lopputuotteisiinsa, ne eivät pystyneet siirtämään niitä kokonaan. Tuotantohintaindeksi nousi 72,3 pisteeseen syyskuun 70,4:stä, mikä on korkeimmillaan sen jälkeen, kun IHS Markit aloitti tietojen keräämisen loppuvuodesta 2002.

Tämä viittaa siihen, että viimeaikainen inflaation kiihtyminen ei ole jäämässä väliaikaiseksi. Se herättää epäilyjä Euroopan keskuspankin näkemystä kohtaan, jonka mukaan hintojen nousu olisi ohimenevää.

”Hidastuvan kasvuvauhdin ja kasvavien inflaatiopaineiden yhdistelmä voi pahentaa erimielisyyksiä EKP:n neuvostossa ennen ensi viikon kokousta”, ennustaa Hussain Mehdi HSBC Asset Managementissa Reutersille.

Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki kommentoi Euroalueen inflaation PMI-lukuja Twitterissä.

”Hintojen nousupaineet ulottuvat euroalueella myös palveluihin (”Fastest rise in charges since September 2000″). Inflaatio ei laske siis ihan pian. EKP:lla riittää tulkittavaa ja selitettävää tulevissa kokouksissa. Hyvä uutinen on talouskasvun kohtalainen vahvuus euroalueella”, Kuoppamäki tviittaa.