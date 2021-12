Takuusäätiö: Kulutusluoton takaisinmaksettava potti saattaa nousta jopa kolminkertaiseksi

Erityisesti pitkän laina-ajan vaikutus kulutusluoton kokonaiskustannuksiin saattaa olla yllättävän suuri.

Kulutusluottojen ottaminen lisääntyi lokakuussa. Suomen Pankin tuoreen tiedon mukaan erityisesti korkeakorkoisia luottoja myönnettiin tuolloin enemmän kuin syyskuussa.

Väliaikainen vakuudettomien kulutusluottojen 10 prosentin korkosäädös päättyi syyskuun lopussa. Nyt niistä voi periä jälleen 20 prosentin vuosikorkoa, muistuttaa Takuusäätiö.

Takuusäätiö on sosiaalialan järjestö, joka ehkäisee ja ratkaisee kotitalouksien talous- ja velkaongelmia. Säätiö tarjoaa ihmisille palveluita, kouluttaa ammattilaisia ja vapaaehtoisia sekä kehittää ja vaikuttaa. Takuusäätiö on voittoa tavoittelematon ja palvelut ovat maksuttomia.

”Korkeampi korko on varmastikin lisännyt luotonmyöntöä. Takuusäätiössä näkyy erityisesti ihmisten tarve saada yhdistelylainaa maksuvaikeuksiensa helpottamiseksi. Silloin korolla tai luoton kokonaiskustannuksilla ei ole tavanomaista merkitystä. Kotitaloudet hakevat joustoa talouteensa luotoista myös loppuvuoden sesonkien aikaan”, toteaa Takuusäätiön toimitusjohtaja Juha A. Pantzar.

Pieni kuukausierä ja pitkä laina-aika kasvattavat luoton kokonaiskustannuksia

Takuusäätiö muistuttaa, että kulutusluoton korolla on merkitystä, muttei yksinään kerro onko luotto kallis vai ei.

Sen sijaan pienen kuukausierän ja pitkän laina-ajan vaikutus lopullisiin luottokustannuksiin on yllättävän suuri. Takuusäätiö näkee nämä erityisinä sudenkuoppina, jotka lisäävät luotonottajien riskejä ja johtavat helposti rahavaikeuksiin.

Vakuudettomien kulutusluottojen myöntäminen on riskialtista. Siihen nähden nykyinen 20 prosentin korko ei ole suuri. Jos korkotuotto on pieni, tuottoa voi saada myös pitkästä laina-ajasta.

Pitkä laina-aika mahdollistaa myös pienen kuukausierän tarjoamisen kuluttajille, mikä näkyy vahvasti luottomarkkinoinnissa. Pienen kuukausierän tiedetään madaltavan luotonoton kynnystä.

”Ihmisillä on taipumus minimoida kuukausierä, jotta luoton rasite jäisi kuukautta kohden mahdollisimman pieneksi. Valitettavasti tämä näkyy myös sen kokonaishinnassa”, muistuttaa Pantzar.

Pienet kuukausierät rohkaisevat ottamaan useita luottoja, jolloin yhteenlasketut velkojen hoitokulut lisääntyvät ja luotot lyhenevät hitaasti. Luottomarkkinat ovatkin kehittyneet vuosia kohti suurempia lainamääriä.

”Suuria luottoja markkinoidaan erityisesti pienempien yhdistämiseen, jotta niiden maksu tulisi helpommin hallittavaksi. Valitettavasti myös tässä yhteydessä tulee luottoa usein arvioitua enemmän kuukausierän kuin kokonaishinnan perusteella”, kuvailee Pantzar.

Takuusäätiön lainalaskuri paljastaa lainan kustannukset

Luottomarkkinointi ei anna tietoa kokonaiskustannuksista riittävän selkeästi ja tarpeeksi ajoissa. Korot ja lainaehdot vaihtelevat luotonhakijoiden yksilöllisen tilanteen mukaan. Ne selviävät vasta juuri ennen lainapäätöstä.

Kuluttajat tarvitsevat välineitä, jotka auttavat pohtimaan harkitsemansa lainan suuruutta, sen korkoa, kuukausierää ja laina-aikaa. Tätä varten Takuusäätiö on julkaissut verkkosivuillaan lainalaskurin. Jos luotto osoittautuu kalliiksi, laskuri antaa vertailevan laskelman lyhyemmällä laina-ajalla ja laskee lyhyemmästä laina-ajasta saadun säästön. Koron osuus ilmaistaan myös graafina.

”Erityisesti velkojen yhdistelylainoja otetaan pakkoraossa. Toivomme kuitenkin, että useammat malttaisivat mielensä ja hakisivat ammattilaisten apua, ennen kuin sitoutuvat hurjiin maksuaikoihin ja kokonaiskuluihin”, sanoo Pantzar.

Takuusäätiö antaa konkreettisen esimerkin:

50 000 euron lainan kokonaiskustannukseksi tulee lähes 152 700 euroa, jos korko on 19 prosenttia ja kuukausierä 840 euroa. Koron osuus on lähes 70 prosenttia ja lainaa on maksettava 15 vuotta.

Harkintaa joulunajan luotonkäyttöön

Kaupan liitto ennakoi, että joulukauppa kasvaa viimevuodesta. Vuoden lopun tavanomaista suurempi kulutusjakso on pitkä, aina Black Friday:stä loppiaiseen. Hankintojen ja ruokaostosten kertyessä on luonnollista turvautua laskulla maksamiseen ja muihin luottoihin.

”Kaikkien kannattaa olla erityisen tarkkana kulutusluottojen kanssa nyt joulun alla. Olisi todella ikävä joululahja itselle, jos joulun kustannuksia joutuisi maksamaan vielä pitkään sen jälkeen, kun se on ohi”, summaa toimitusjohtaja Juha A. Pantzar.