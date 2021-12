Sähkön hinta korkeimmillaan 11 vuoteen – tässä syyt

Sähkön raju hinnannousu johtuu useista syistä. Hinnat saattavat pysyä korkealla jatkossakin.

Loppuvuoden aikana on koettu sähkön tuntihintoja, joita ei Suomessa ole ollut yhteentoista vuoteen, kertoo Vattenfall tiedotteessaan.

”Olemme viime vuosina saaneet nauttia erittäin edullisesta sähkön hinnasta Suomessa, mutta kevään jälkeen tilanne muuttui täysin. Hinnat ovat kallistuneet huomattavan paljon koko Euroopassa – myös Suomessa”, huomauttaa Vattenfallin sähkömarkkina-asiantuntija Peter Strandberg.

Syitä korkeisiin hintoihin on useita, epäonnisen samanaikaisesti vaikuttavia tekijöitä.

Vattenfallin mukaan korkeisiin hintoihin ovat vaikuttaneet muun muassa epätavallisen kylmä, tuuleton ja kuiva sää; tuulituotannon heikko käytettävissä ollut kapasiteetti sekä Saksasta kalliilla tuontantotavoilla tuotettu sähkö.

Pohjoismaissa vallinnut kuiva ja lämmin kesä heikensi hydrologista tasetta, eli veden määrää vesivoimalaitosten vesialtaissa. Vettä on ollut altaissa huomattavasti vähemmän kuin muina vuosina. Syyssateiden jälkeenkin tilanne on pysynyt samanlaisena. Sateita saatiin normaalia vähemmän, joten altaat eivät täyttyneet toivotulla tavalla.

Samalla polttoaineiden toimitusvaikeudet, erityisesti kaasun osalta, vain jatkuivat.

Kallista tuontisähköä Saksasta

Itsenäisyyspäivän tienoilla Spot-hinnat olivat Suomessa harvinaisen korkealla. Monet eri tekijät vaikuttivat hintakehitykseen, mutta erityisesti epätavallisen kylmä, tuuleton ja kuiva sää nosti hintoja.

Tuulituotannon kapasiteetista vain noin puolet oli käytettävissä, koska tuulet tyyntyivät pakkasten takia. Tällöin jouduttiin myös tuomaan kalliilla tuotantotavoilla tuotettua sähköä Saksasta, joka nosti Pohjoismaiden pörssin hintoja.

”Suomessa on koettu tuntihintoja, joita meillä ei ole ollut yhteentoista vuoteen. Yli kymmenen vuotta sitten meillä esiintyi samalla tasolla olevia yksittäisiä tunteja, mutta vuorokauden keskihinnat eivät kuitenkaan yltäneet ihan samalle tasolle kuin joulukuun 2021 kalliimpina aikoina: vuorokauden Suomen Spot-hinta kävi jopa 470 €/MWh tasolla”, Strandberg sanoo.

Mikäli kovat pakkaset ja tuulettomat säät jatkuvat, on varauduttava siihen, että samanlaisia kalliita vuorokausia tai yksittäisia tuntihintoja voi esiintyä vielä talven aikana.

Näillä näkymin ainakin johdannaismarkkinoilla ajatellaan, että hinnat tulevat pysymään korkeina koko talven.

Omaan sähkönkulutukseen kannattaa nyt siis kiinnittää erityistä huomiota ja pohtia, mikäli sitä voi jotenkin pienentää. Strandberg kuitenkin vakuuttaa, että Suomessa sähköä tulee riittämään.

Keski-Euroopan sähkömarkkinoiden muutokset näkyvät myös Pohjoismaissa

Sähköä on viety Pohjoismaista tavallista enemmän syksyn aikana Saksaan ja Keski-Eurooppaan. Pohjoismaiden, Baltian ja Euroopan sähkömarkkinat ovat näin ollen integroituneet.

”Saksassa on ollut pulaa kaasusta ja sähköstä, joten kaasun ja sähkön hinta on noussut korkealle. Saksaan on siirretty paljon sähköä, ja tämä on nostanut sähkön hintaa tuntuvasti myös Pohjoismaiden pörssissä. Saksassa sähkön tuntihinta on ajoittain ollut peräti kymmenen kertaa korkeammalla verrattuna Pohjoismaisen sähkön tukkuhintaan”, Strandberg kertoo.

Myös muualla Euroopassa on edelleen pulaa kaasusta. Kaasupulan takia Euroopassa on jouduttu lisäämään hiilen käyttöä, mikä on nostanut päästöoikeuden hintaa ennätyksellisen korkealle.

Sähköpulan takia Etelä-Ruotsissa jouduttiin joulukuun alussa käynnistämään jopa öljyllä käytettävä varavoimalaitos, jotta sähköä olisi riittävästi.



”Kaasuvarastot eivät ole täyttyneet halutulla tavalla, vaikka Venäjä lupasi lisätä kaasutoimituksiaan marraskuun alussa. Kaasun hinta on viisinkertaistunut, eikä helpotusta ole näkyvissä. Euroopan ja Venäjän välillä vallitsee nyt kiristyneet poliittiset, geopoliittiset ja turvallisuusristiriidat, joihin olisi suotavaa saada jonkinlaista yhteisymmärrystä”, Strandberg jatkaa.

Energiajohtaja: Energian hinnannousu on ollut nähtävissä jo vuosia

Energian hinnannousu ei kuitenkaan ollut mikään yllätys; se on tehtyjen päätösten vääjäämätön seuraus, totesi Väreen toimitusjohtaja Juha Keski-Karhu viime lokakuun lopulla.

Energian hinnannousu on ollut nähtävissä jo vuosia, Keski-Karhu toteaa. Siitä yllättyneet ovat jättäneet tyystin huomiotta usean eri kehityskulun, joilla on kustannuksia väistämättä ja voimakkaasti nostava vaikutus – ja sen vuoksi on ajauduttu tilanteeseen, jossa nyt eri puolilla Eurooppaa vaaditaan toteutettavaksi äkkinäisiä korjausliikkeitä.

”Nämä kehityskulut ovat osittain globaaleja, kuten ilmastonmuutoksen torjunta ja yhteiskuntien sähköistäminen, osin eurooppalaisia, kuten päästökauppa sekä pohjoismaisen ja keskieurooppalaisen sähkön tukkumarkkinan yhdentyminen, ja osin paikallisia, kuten kotimaisen päästöllisen sähköntuotannon alasajoon, sähkön siirtovarmuuden parantamiseen ja energiaverotuksen muutoksiin liittyvät päätökset”, Keski-Karhu kertoo.

Keski-Karhun mukaan päätösten vaikutuksia energiankäyttäjiin ei ole arvioitu kokonaisuutena. Nyt kun on viimeinkin saatu aikaan tavoiteltuja vaikutuksia, ne näyttävät tulevan yllätyksenä.

”Miten se voi olla yllätys, että asiat, joita on tavoiteltu erinäisin päätöksin, toteutuvat?” Keski-Karhu ihmettelee.