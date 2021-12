Pankki: Ruotsalaisyhtiön kurssipudotus tarjoaa osakesijoittajalle iskupaikan

Ruotsalainen SkiStar pyrkii turvaamaan asemaansa korkeatasoisena hiihtokeskusoperaattorina.

SkiStar on ruotsalainen Tukholman pörssiin listattu vapaa-ajan, matkailu-, kiinteistö- ja vähittäiskaupan

yritys, jonka ydinliiketoimintaa on hiihtokeskusten pyörittäminen Ruotsissa ja Norjassa sekä niihin liittyvät majoitus-, hiihtokoulu- ja vuokrauspalvelut.

SkiStarin osakkeen arvosta on sulanut kolmessa kuukaudessa 6,7 prosenttia. Syy laskuun lienee se, että yhtiön syys-marraskuun tulos jäi ennusteista.

Handelsbankenin analyytikko Adela Dashian arvioi kuitenkin pankin aamukatsauksessa, että syy tulospettymykselle näyttäisi olevan enimmäkseen eri kvartaaleille valuvien lukujen ajoituksessa. Yhtiön majoitusluvut ovat lupaavia.

”Emme näe, että talvikauden positiivisia ennusteita tarvitsisi muuttaa. Varaukset (SkiStarin majoituspaikkojen kautta varattujen yöpymisten määrä) on 13 % korkeampi kuin pandemiaa edeltäneenä talvena 2018-19”, Dashian toteaa.

Tosin majoitusvarausten lukua nakertaa hieman Norjan heikompi kysyntä. Sen sijaan Ruotsissa varaukset ovat kaikkien aikojen huippulukemissa, analyytikko kertoo.

Dashianin mukaan SkiStar on panostanut voimakkaasti tulevaisuuden kasvuun koronakriisin aikana.

”Pandemian aikana SkiStar on tehnyt useita aloitteita, joilla se pyrkii turvaamaan asemaansa korkeatasoisena hiihtokeskusoperaattorina Skandinaviassa. Yhtiö on keskittynyt yhä vahvemmin kotimarkkinoilleen ja sen ’kesäkonsepti’ on mahdollistanut hyötymisen ns. staycation -trendistä ja aktiivilomien kasvavasta kysynnästä.”

Kotimainen asiakaskunta ja ympärivuotinen aktiviteettitarjonta tukevat yhtiön asemaa pandemian ja pandemian jälkeisiä kasvumahdollisuuksia, analyytikko uskoo.

Handelsbankenin suositus SkiStarin osakkeelle on osta ja osakkeen tavoitehinta 200 kruunua ylittää roimasti tämän hetken 162,5 kruunun kurssinoteerauksen. Pankin tavoitehinnalla SkiStarissa on nousuvaraa 23 prosenttia.