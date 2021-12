Valtio velkaantuu ennakoitua vähemmän

Pienentynyt velanoton tarve ei muuta talouden isoa kuvaa tai julkisen talouden pidemmän aikavälin haasteita.

Valtiovarainministeriö kertoo, että valtiokonttori on päättänyt jättää nostamatta noin kahdeksan miljardia euroa vuoden 2021 valtion talousarvioesitykseen kirjatusta 11,7 miljardin euron nettolainanottotarpeesta. Päätös perustuu valtion vahvaan maksuvalmiusasemaan. Valtio ottaa vuonna 2021 uutta velkaa noin 3,7 miljardia euroa.

Ministeriön mukaan pienentynyt velanottotarve ei muuta talouden isoa kuvaa tai julkisen talouden pidemmän aikavälin haasteita. Muutoksella ei myöskään ole suoraa vaikutusta julkisen velkasuhteen kasvun taittamistavoitteen saavuttamiseen 2020-luvun puolivälissä.

Sekä valtion että koko Suomen julkisen talouden velkasuhteet jatkavat jälleen kasvuaan keskipitkällä aikavälillä, valtiovarainministeriö muistuttaa.

Syitä budjetoitua pienempään velanoton tarpeeseen on ministeriön mukaan useita.

Yksi syy liittyy koronakriisiin varautumisella. Valtion kassan koon arvioidaan olevan vuoden 2021 lopussa noin 2,5 miljardia euroa pienempi kuin vuoden 2020 lopussa eli velanoton tarvetta tulee katettua edellisenä vuonna kassaan kertyneellä velalla. Valtiokonttori kasvatti valtion kassavaroja vuonna 2020 varautuessaan yllättäviin koronakriisistä aiheutuviin menoihin.

Toinen syy on se, että arvio vuonna 2021 toteutuvien tulojen ja menojen erotuksesta poikkeaa budjetoidusta noin 5,5 miljardia euroa. Tämä selittyy muun muassa sillä, että valtion talousarviossa osa määrärahamomenteista on niin sanottuja siirtomäärärahoja, jotka ovat käytettävissä useamman vuoden ajan. Vuodelle 2021 on esimerkiksi budjetoitu monivuotisia investointeja sekä koronavirusepidemiaan liittyviä siirtomäärärahoja, joiden käyttö toteutunee osin vasta tulevina vuosina.

Valtion ja koko julkisen talouden velkasuhteen taso on noin 3,5 prosenttiyksikköä matalampi kuin valtiovarainministeriön syksyn talousennusteessa arvioitiin.

Toimihenkilöiden keskusjärjestö STTK:n pääekonomisti Patrizio Lainà kommentoi valtion velkakehitystä Twitterissä.

Lainàn mukaan valtion velkasuhde suhteessa bruttokansantuotteeseen laskee 71,2 prosentista 67,7 prosenttiin. Hän epäilee, että elvytys on vahvistanut julkista taloutta.