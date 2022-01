Suomalainen startup julkaisi osakesijoittajan Invested-sovelluksen

Ilmainen osakesijoittamisen oppimissovellus on julkaistu tammikuun alussa. Sovelluksen on kehittänyt kotimainen startup-yritys.

Suomalainen startup-yritys Invested Group Oy kertoi viime joulukuussa tuovansa tämän vuoden alussa markkinoille osakesijoittamisen opiskeluun keskittyvän ilmaisen ja pelillistetyn mobiilisovelluksen nimeltä Invested, jonka kehitykseen on saatu apua Suomen Osakesäästäjiltä.

Yhtiön tavoitteena on tuoda innovatiivinen ja käytännönläheinen keino tutustua osakemarkkinaan ja täten edistää suomalaista tietotaitoa ja aktiivisuutta osakesijoittamista kohtaan.

Sovelluksessa voi rakentaa leikkirahalla osakesalkun Helsingin pörssin osakkeista, kilpailla luodulla osakesalkulla muita käyttäjiä vastaan liigoissa sekä suorittaa osakesijoittamisen eri osa-alueisiin liittyviä tutoriaaleja. Investedissä kaupankäynti ja osakesalkun seuranta on tehty mahdollisimman realistiseksi huomioimalla esimerkiksi välityskulut, reaaliaikaiset hinnat ja osingot.

Sovelluksen täysversio julkaistiin tammikuun 7. päivänä sovelluskaupoissa.

”Julkaisua edelsi kuuden kuukauden beta-testausvaihe, jossa kerättiin käyttäjäpalautetta ja testattiin sovelluksen teknisiä toimintoja. Apua sovelluksen kehittämiseen on saatu Suomen Osakesäästäjiltä. Tavoitteemme on edistää suomalaista aktiivisuutta ja tietotaitoa osakesijoittamista kohtaan tarjoamalla helpostilähestyttävä ja aloittelijaystävällinen keino osakemarkkinaan perehtymiseen”, kertoo Invested Groupin toimitusjohtaja Antti Lähtevänoja.

Lähtevänoja kertoo, että sovelluksessa käyttäjä voi rakentaa leikkirahalla osakesalkun Helsingin pörssin osakkeista, kilpailla luodulla osakesalkulla muita käyttäjiä vastaan liigoissa sekä suorittaa osakesijoittamisen eri osa-alueisiin liittyviä tutoriaaleja.

Hänen mukaan sovelluksenkaupankäynti ja osakesalkun seuranta on tehty mahdollisimman realistiseksi huomioimalla esimerkiksi reaaliaikaiset hinnat, välityskulut sekä osingot, jotta käyttäjä saa mahdollisimman aidon kokemuksen osakesijoittamisesta.”

”On ollut ilahduttavaa huomata, kuinka suosittu sovelluksesta löytyvä liigatoiminto on ollut. Tähän mennessä liigoja on hyödynnetty lukioiden ja yliopistojen sijoituskursseilla sekä sijoitusyhteisöjen sisäisissä kisoissa. Liigan voi perustaa myös pienemmälle porukalle ja se on oiva keino toteuttaa leikkimielisiä, mutta motivoivia sijoituskilpailuja vaikkapa omalle kaveri- tai työporukalle.”

Palaute sovelluksen käyttäjiltä on toimitusjohtajan mukaan ollut lupaavaa.

”Sovelluksen käytännönläheisyyttä, helppoa käyttöliittymää sekä rentoa tyyliä osakesijoittamisen maailmaan on kehuttu. Samoissa liigoissa on kilpailemassa toisiaan vastaan käyttäjiä teini-ikäisistä senioreihin, joten sovelluksen käyttö on yhdistänyt useampaa ikäpolvea.”

Lähtevänoja kertoo, että sovelluksen julkaisun jälkeen Investedin seuraava askel onkin kehittää sovellusta eteenpäin, saada lisää organisaatioita mukaan järjestämään omia liigojaan sekä kasvattaa käyttäjäkuntaa viemällä osakesijoittamisen sanomaa eteenpäin.

Sovellus on ilmaiseksi ladattavissa sekä Android, että iPhone puhelimiin sovelluskaupoista tai nettisivujen www.invested.fi kautta.