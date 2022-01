Markkinoilla käynnissä ”nopea ja aggressiivinen” sektorirotaatio – sijoittajat odottavat korkojen nousua

Kuva: Hannu Angervuo.

Sijoittajat suuntaavat nyt koron nostoista hyötyvien osakkeiden painon lisäämiseen salkuissa, arvioi konkarisijoittaja.

Vuosi 2022 käynnistyi voimakkaalla sektorirotaatiolla. Talousmedioiden mukaan mukaan USA:n sektorirotaation käynnistivät suuret hedgerahastot, jotka pienensivät viime viikolla teknologiaosakkeiden painoja ja siirsivät niistä saatuja varoja koronnoususta hyötyvien pankkien, vakuutusyhtiöiden, energian, perusteollisuuden ja teollisuusosakkeiden sijoituksiin.

Sektorirotaatiosta tarkoitetaan sijoitusstrategiaa, jossa sijoittajat allokoivat yhdestä toimialasta tai sektorista toiseen talouden suhdanteiden mukaan. Sijoittajat pyrkivät tällöin sijoittamaan sellaisten toimialojen osakkeisiin, jotka kulloinkin hyötyvät tulevasta taloustilanteesta.

Toissa viikon indeksien kurssilasku pudotti markkina-arvoja noin 1000 miljardilla dollarilla. Viime viikolla sektorisijoitusten vaihto syklisille sektoreille jatkui edellisviikon malliin, kertoo ex-salkunhoitaja ja jo 1980-luvulta osakemarkkinoita seurannut konkarisijoittaja Hannu Angervuo.

”Yleensä sektorirotaatio kestää viikkoja tai muutaman kuukauden. Harvoin on nähty näin nopeaa ja agressiivista sektorirotaatiota”, Angervuo toteaa. Hänen mukaansa viime viikolla rotaatiota vauhditti jättipankki Goldman Sachsin näkemys, että vuoden aikana nähtäisiin jopa neljä ohjauskoron nostoa ja USA:n keskuspankki alkaisi samanaikaisesti pienentää lähes 9000 miljardin tasetta normaalimmalle tasolle.

”Koskaan aiemmin keskuspankin tase ei ole ollut nykyisen kokokoinen”, Angervuo kertoo.

Hän muistuttaa, että USA:n keskuspankki ei ole ilmoittanut miten nopeasti ja mille tasolle pankin tase tullaan laskemaan. Markkinoilla odotetaan, että keskuspankin tase lasketaan koronaa edeltävälle tasolle muutaman tulevan vuoden aikana.

”Käytännössä nykyinen lähes 9000 miljardin dollarin tase laskettaisiin noin 4000 tuhannen miljardin tasolle. On mahdotonta sanoa, millainen vaikutus markkinoihin kohdistuu taseen laskun kautta, sillä koskaan aiemmin keskuspankin tase ei ole ollut nykyisen suuruinen. Tietysti keskuspankki toimii varovaisesti jos ja kun ohjauskorkoja nostetaan ja tasetta supistetaan samanaikaisesti”, Angervuo tuumaa.

Angervuo ei muista milloinkaan ensimmäisen ohjauskoron noston suistaneen taloutta laskuun ja taantumaan.

”Sijoittajien sektorirotaation nopea aloittaminen viittaa mielestäni sijoittajien odotuksiin talouskasvun ja yritysten tulosten paranemisen jatkumisesta. Toisaalta koskaan aiemmin ei korot ovat olleet nollassa tai jopa miinuksella. Milloinkaan aiemmin keskuspankkien tase ei ole ollut täynnä valtion lainoja ja kiinteistövakuudellisia lainoja.”

Angervuon mukaan osakesijoituksiin on otettu viime vuosien aikana kaikkien aikojen määrä lainarahaa, koska rahan hinta on ollut halpa ja markkina on ollut vahvassa trendimäisessä nousussa.

”Markkinan nousua on pönkittänyt myös valtiovallan erittäin suuret elvytyspaketit. Markkina suuntaa nyt selvästi syklisten ja koron nostoista hyötyvien osakkeiden painon lisäämiseen salkuissa”, Angervuo päättelee.

Nordean päästrategi Antti Saari uskoo, että energia-ala tulee lyömään lähes varmasti kaikki muut alat kasvutahdillaan.

”Vertailuajankohtana eli vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä ala teki vielä tappiota, joten kasvuprosenttien laskeminen ei välttämättä ole kovin mielekästä. Öljyn hinnan raju nousu on yhtä kaikki edesauttanut alan tuloskasvua”, Saari toteaa.

Raaka-aineiden hintojen muutokset kuitenkin hinnoitellaan osakekursseihin melko nopeasti niiden läpinäkyvyyden ansiosta. Siksi Saaren mukaan pelkästään noussut öljyn hinta ei välttämättä riitä tukemaan toimialan kurssikehitystä jatkossa, vaikka se vaikuttaakin myönteisesti tuloksiin.