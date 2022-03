Analyytikko näkee yli 90 prosentin nousuvaran tässä norjalaisosakkeessa – Hafnia hyötyy tulevasta noususyklistä

Kuva: Hafnia Ltd.

Ukrainan sota pakottaa Euroopan lisäämään tuontia merten takaa. Se tarkoittaa kasvaa tulosta norjalaisyhtiölle.

Ukrainan sota on saanut raakaöljyn hinnan jyrkkään nousuun. Jo ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan mustan kullan hintaa nosti maailmantalouden elpyminen koronakuopasta.

Jos sijoittaja haluaa hyötyä öljyn hinnannoususta, saattaa olla kannattavaa kääntää katseet Norjaan. Oslon pörssissä on lukuisia öljyn tuotantoon ja öljyteknologiaan keskittyviä yhtiöitä.

Danske Bank esimerkiksi antaa ostosuosituksen norjalaiselle tankkeriyhtiö Hafnialle.

Hafnialla on maailman suurin tuotetankkerilaivasto. Yhtiö kuljettaa hiilivetyjä jatkuvasti ympäri maailmaa. Sillä on käytössään yli 100 tuotetankkeria.

Länsimaat ovat asettaneet historiallisen jyrkät pakotteet Venäjää kohtaan ja monet länsimaiset yritykset ovat lopettaneet toimintansa Venäjällä. Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden ilmoitti tällä viikolla, että USA lopettaa öljyn tuonnin Venäjältä.

Eurooppa on ollut tähän asti voimakkaasti riippuvainen Venäjän raaka-aineista ja öljytuotteista. Länsimaiden toimenpiteet Venäjää kohtaan tarkoittavat sitä, että Euroopan on löydettävä korvaavia öljyn toimittajia muualta.

Se voi tarkoittaa tankkereiden hintojen nousua.

”Kun useimmat länsimaat välttävät Venäjän raaka- ja öljytuotteiden volyymia sekä asettavat sille pakotteita, Euroopan on nostettava dieselin tuontiaan Lähi-idästä ja USA:sta. Jos Kiina ja Intia ovat nostamassa dieselin maahantuontiaan Venäjältä, uskomme, että tämän pitäisi tukea tuotetankkereiden hintoja, ottaen huomioon pidemmät purjehdusajat”, toteaa Danske Bankin analyytikko Håvard Sjursen Lie.

Lien mukaan tuotetankkerimarkkinalla talvi on tuottanut pettymyksen, mutta nyt se on vahvistunut Ukrainan sodan käynnistyttyä.

”Samalla kun Aframaxin ja Suezmaxin hinnat ovat tällä hetkellä korjaamassa alas päin, tuotetankkereiden hinnat vaikuttavat nousevan kestävämmin”, analyytikko uskoo.

Lien mielestä Hafnia on hyvin sijoittunut tulevaa noususykliä ajatellen. Pankki nostaa Hafnian tulosennustetta ylöspäin viime vuoden viimeiseltä vuosineljännekseltä sekä kuluvan vuoden ensimmäiseltä ja toiselta neljännekseltä vastaamaan verrokkien tuloksia ja ohjeistuksia sekä tämänhetkistä markkinan vahvistumista.

Osake on myös kohtuullisesti hinnoiteltu. Analyytikon mielestä se on tällä hetkellä aliarvostettu. Kuluvan vuoden konsensusennusteilla yhtiön P/E-kerroin on vain 6,6x, EV/Ebitda-kerroin 6,3x ja tasepohjainen P/B-kerroin 0,7x.

Yhtiö teki viime vuonna 4,7 miljoonan dollarin liiketappion, mutta tälle vuodelle konsensusodotus on 210 miljoonan euron liikevoitto.

Yhtiötä seuraa neljä analyytikkoa, joista kaksi antaa osakkeelle ostosuosituksen ja kaksi lisää-suosituksen. Konsensuksen mukainen tavoitehinta osakkeelle on 27,5 kruunua, kun tämän hetken kurssinoteeraus on 19,3 kruunua. Danske Bank toistaa Hafnian ostosuosituksen ja pitää 12 kuukauden tavoitehinnan 37 kruunussa.