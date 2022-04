Miksi Elon Musk osti jättimäisen 2,9 miljardin dollarin omistuksen Twitteristä?

Teslan toimitusjohtaja Elon Musk on nyt Twitterin suuromistaja. Twitter on Muskille tärkeä viestintäkanava, mutta hän on myös tunnettu alustaa kohtaan esittämästä kritiikistään.

Teslan toimitusjohtaja Elon Musk on ostanut 9,2 prosentin osauuden somepalvelu Twitteristä, minkä ansiosta hänestä tuli Twitterin suurin osakkeenomistaja. Muskin omistuksen arvo on lähes kolme miljardia dollaria.

Samalla Musk sai yhtiöstä hallituspaikan, joka jatkuu vuoteen 2024 asti.

Teslan toimitusjohtajan suuri panostus Twitteriin herättää mielenkiintoa. Hänet tunnetaan aktiivisena Twitterin käyttäjänä, mutta myös sen kriitikkona.

Suuri omistus ja hallituspaikka tuo Muskille valtaa Twitterissä ja moni pohtiikin nyt, mikä hänen tarkoituksensa on. Musk on jo vihjaillut, että muutoksia on tulossa.

Ilmainen brändinrakennuskanava

Taloussivusto Fortune listaa kolme mahdollista Muskin motiivia olla Twitterin omistajana.

Viime vuonna, tammikuun 6. päivän Yhdysvaltojen kongressitalon valtauksen yhteydessä, presidentti Donald Trump suljettiin Twitteristä. Twitterissä aktiivisesti sananvapautta ajanut Musk antoi tällä viikolla viitteitä siitä, että hänen hallituspaikkansa voisi merkitä Trumpin Twitter-paluuta.

”Sananvapaus on oleellista toimivalle demokratialle”, Musk tviittasi.

Free speech is essential to a functioning democracy.



Do you believe Twitter rigorously adheres to this principle? — Elon Musk (@elonmusk) March 25, 2022

Republikaanien lainsäätäjät ja sosiaalisen median käyttäjät kehottivat Teslan toimitusjohtajaa palauttamaan entisen presidentin Twitter-oikeudet sen jälkeen, kun Musk ilmoitti ostaneensa osuuden sosiaalisen median alustasta.

Musk on myös flirttaillut idealla omasta sosiaalisen median alustastaan. Nyt kun hän on Twitterin omistaja ja hallituksenjäsen, hän tuskin sellaisen suunnitelman perään haikailee.

Twitter on Muskille myös tehokas ja ilmainen brändinrakennuskanava.

Musk osaa käyttää Twitteriä edukseen ja on tähän asti käyttänyt alustaa edistääkseen yrityksiään, yritysostojaan ja ajatuksiaan.

Teslan tärkein mainosalusta on Muskin Twitter-tili. Vain yksi twiitti Teslan toimitusjohtajalta voi saada valtavan uutisoinnin. Fortunen mukaan perinteiset automerkit eivät osaa hyödyntää Muskin tavoin. Esimerkiksi vuonna 2019 Hyundai käytti 2 000 dollaria mainontaan myytyä ajoneuvoa kohti.

Tulemalla Twitterin suurimmaksi osakkeenomistajaksi Musk ei vain säästä miljoonia mainonnassa, vaan hän voi turvata olennaisen osan liiketoiminnallisista eduistaan.

Haluaako Musk saada Twitteriin muokkaa-näppäimen?

Muskilla saattaa olla myös sanansa sanottavana Twitterin toiminnallisuuteen.

Toisin kuin esimerkiksi Facebookissa, Twitterissä ei ole muokkaa-näppäintä lainkaan. Kun tviitti on julkaistu, sitä ei voi muuttaa. Tämä ominaisuus ärsyttää monia.

Free speech is essential to a functioning democracy.



Do you believe Twitter rigorously adheres to this principle? — Elon Musk (@elonmusk) March 25, 2022

Elon Musk on vihjaillut tarpeesta lisätä muokkaa-näppäin Twitteriin. Huhtikuun 5. päivänä hän esimerkiksi julkaisi Twitterissä kyselyn, jossa hän kysyi seuraajiensa mielipidettä muokkaa-näppäimen tarpeellisuudesta. Musk kirjoitti äänestyksen vaihtoehdot tahallisesti väärin, minkä on tulkittu viittaavan siihen, että Musk näkee muokkaa-näppäimen tarpeelliseksi.

Twitter sai viime vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä kuusi miljoonaa uutta käyttäjää, mikä oli hieman analyytikoiden odotuksia vähemmän.

Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 1,57 miljardia dollaria, mikä on 22 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Kasvu johtui yhtiön mukaan jatkuvista tuoteparannuksista, vakaasta myynnin toteutuksesta ja mainostajien kysynnän laajasta, jatkuvasta kasvusta.

Twitterin nettotulos oli 182 miljoonaa dollaria neljännellä neljänneksellä, laskien 18 prosenttia vertailukaudesta, kun käyttökustannukset nousivat 35 prosenttia palkka-ja infrastruktuuri- ja markkinointimenojen kasvun myötä.