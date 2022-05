Hajautettu rahoitus eli DeFi haastaa perinteiset toimintamallit

Perinteisesti rahoitusmaailma on pyörinyt keskitettyjen välikäsien eli erilaisten rahoituspalveluiden tarjoajien ja instituutioiden kautta.

Rahoitusalalla toimivan yrityksen perustaminen on monien esteiden takana ja vaatii tiukkojen säännösten ja regulatiivisten esteiden ylittämisen.

Rahoituspalveluiden tarjoajat toimivat hyvin paljon omissa siiloissaan, ja toiminta tapahtuu suljettujen ovien takana, jonne ei tavallisen kansalaisen silmä näe. Tämä on ajoittain johtanut siihen, että nämä välikädet ovat hyväksikäyttäneet valtaansa sekä suljettuja ovia, joista esimerkkeinä esimerkiksi vuonna 2012 ilmennyt Libor skandaali.

Uudet teknologiset innovaatiot ovat kuitenkin muuttamassa perinteistä ja jäykkää rahoitusalaa.

Coinmotion​ ​-​ ​SalkunRakentaja ​-​​yhteistyötarjous Avaa​ ​tili​ ​Coinmotion-palveluun ja aloita kaupankäynti kryptovaluutoilla.​ ​Käyttämällä​ ​alennuskoodia​ ​SRFI17X,​ ​saat​ ​1% treidauskulut​ ​ensimmäiselle​ ​kuukaudelle​ ​(50%​ ​alennus). Rekisteröidy

Muutos alkoi FinTech (Financial Technology) vallankumouksella, kun yksityiset yritykset kuten PayPal tulivat markkinoille ja muuttivat rahoitusalan perinteistä valta-asemaa tarjoamalla nopeampia ja halvempia vaihtoehtoja kuluttajille.

Kryptovaluuttojen vanavedessä on nyt kuitenkin tulossa mahdollisesti jopa vielä mullistavampi uudistus; DeFi.

DeFi nousi otsikoihin vuoden 2021 aikana

DeFi, Decentralized Finance eli hajautettu rahoitus on uusi mullistus rahoitusalalla. Kryptovaluuttojen nousun, varsinkin Ethereumin myötä myös uudenlaiset rahoituspalvelut, hajautetun rahoituksen palvelut, ovat nousseet rakettimaisesti viime vuosien aikana.

Erilaisten DeFi protokollien yhteenlaskettu markkina-arvo on noussut parin vuoden aikana satoihin miljardeihin dollareihin, eli enää ei puhuta pelkästään harrastelijoiden viikonloppuprojekteista.

Käytännössä DeFin historian voi katsoa alkaneen bitcoinin myötä. Mutta koska finanssimaailma on paljon muutakin kuin vain valuutan siirtoa osapuolelta toiselle, tarvittiin toisenlainen lohkoketjuinnovaatio, joka mahdollistaisi monimutkaisemmat rahoitustransaktiot.

Kuvioon astuu Ethereum vuonna 2014. Ethereum oli maailman ensimmäinen älysopimuksia tukeva lohkoketjualusta, jonka päälle oli mahdollista rakentaa erilaisia hajautettuja sovelluksia. Ethereumin luonnin jälkeen innovaattorit alkoivat miettimään, mitä tällä uudella teknologialla voisi rakentaa.

Yksi ensimmäisistä aloista, joka koki desentralisaation vaikutuksen, oli rahoitusala. Innovoijat alkoivat rakentamaan muun muassa hajautettuja pörssejä, lainapalveluita, johdannaisia, vakaavaluuttoja, vedonlyöntialustoja, joukkorahoitusprotokollia ja jopa vakuutuspalveluja. Avoimeen lähdekoodiin perustuvat protokollat kiihdyttivät innovaatiota, sillä jokainen ongelma tarvitsee ratkaista vain kerran.

Teknologia DeFi:n taustalla

DeFin taustalla on muutama teknologinen innovaatio, jotka ovat nousseet esille kryptovaluuttojen nousun myötä. Tärkeimpinä näistä lohkoketju sekä älysopimukset.

Lohkoketju: Lohkoketjulla tarkoitetaan datalohkoja, jotka nimensä mukaisesti ketjutetaan toisiinsa, jotta ketjun sisällä kulkevaa dataa ei ole mahdollista mennä muuttamaan ilman, että muuttaa ketjun muita lohkoja. Lohkoketju on innovaatio kryptovaluuttojen taustalla, joka mahdollistaa turvalliset transaktiot, jotka toimivat ilman tarvetta välikäsille, eli suoraan yhdeltä osapuolelta toiselle.

Älysopimukset: Älysopimus terminä on hieman hämäävä, sillä kyseessä ei varsinaisesti ole sopimus, tai älykäs sellainen. Yksinkertaisesti selitettynä, älysopimus on pätkä koodia, joka toteutuu tiettyjen olosuhteiden tai sääntöjen mukaan. Älysopimukset mahdollistavat automaattisesti toteutuvat kompleksit transaktiot.

DeFi-palveluiden hyödyt

Se minkä nämä uudet teknologiset innovaatiot tuovat, ovat esimerkiksi hajautus, avoimuus, läpinäkyvyys sekä yleistoimivuus.

Hajautus poistaa systeemista yksittäiset haavoittuvuuspisteet sekä vähentää yksittäisten toimijoiden kontrollia sekä monopoleja. DeFi protokollat ovat kaikille avoimia käyttää, sekä myös avoimia osallistua kehittämään, sillä ne perustuvat avoimeen lähdekoodiin.

Lohkoketjussa tapahtuvat transaktiot ovat kaikille avoimia, joka lisää läpinäkyvyyttä systeemissä. Läpinäkyvyys vaikeuttaa huijauksia, kun lähtökohtaisesti kaikki toiminta lohkoketjussa on avointa nähdä kenen tahansa toimesta.

Yleistoimivuus nähdään myös usein DeFin vahvuutena. Yleistoimivuus mahdollistaa arvon kitkattoman virtauksen protokollasta toiseen.

Hajautetun rahoituksen palveluiden haasteet

DeFin ongelmat ovat pohjimmiltaan samoja ongelmia, mitä lohkoketjuilla ja älysopimuksilla ylipäänsä.

Skaalautuvuus on yksi perimmäisistä ongelmista, joka tulee ratkaista, ennen kuin DeFi ja kryptovaluutat pystyvät kilpailemaan perinteisten finanssipalveluiden kanssa. Alan regulaatio on myös suuri kynnyskysymys, sillä regulointi on ideologisesti hieman DeFin arvoja vastaan, mutta saattaa olla välttämätöntä, jotta erilaiset huijaukset pystytään estämään ja käyttökokemusta saadaan paremmaksi.

Lohkoketjujen transaktioiden finaliteetti voidaan nähdä turvallisuuden kannalta etuna, mutta kääntöpuolena ongelmatilanteissa ei transaktioita voi perua, eikä apua saada.

Hajautetun rahoituksen tulevaisuus

Idealistisimman DeFin kannattajat näkevät DeFi protokollien murentavan perinteiset keskitetyt pankit ja rahoitusinstituutiot ja näkevät tulevaisuuden rahoitusalan täysin desentralisoituna, vapaana ja avoimena. Tähän utopiaan on vielä matkaa, mutta DeFin ja kryptovaluuttojen räjähdysmäinen kehitys on otettu vakavasti myös perinteisten rahoituksen jättiläisten joukossa.



DeFi on kasvanut vauhdilla viime vuosina ja suurimmat protokollat ovat markkina-arvoltaan ja volyymeiltään verrattavissa jo perinteisiin pankkeihin.

DeFin kehitys on myös loogisesti sidottuna sen taustalla pyöriviin kryptovaluuttoihin, sekä niiden kehitykseen. Jos kehitys jatkuu samanlaisena, voivat perinteiset rahoitusalan palveluntarjoajat joutua pian miettimään omia strategioitaan, jos käytännössä täysin automaattiset DeFi protokollat alkavat kilpailla heidän ihmispääoma painotteisia yrityksiään vastaan.

DeFin hyödyt ovat kiistattomat, mutta korvatakseen perinteiset rahoitusinstituutiot on sen ratkaistava vielä useita fundamentaaleja ongelmia, esimerkiksi skaalautuvuuteen, käyttökokemukseen sekä regulaatioon liittyen.

Seuraa artikkelisarjaa, jossa tutustutaan hieman lähemmin muutamiin suurimpiin DeFi maailman palasiin, kuten Uniswapiin ja Aave:en. Uniswapin ja Aaveen järjestelmissä käytettäviä kryptovaluuttoja (UNI, AAVE), voit hankkia myös suomalaisen Coinmotionin kautta.