Jenkkikuluttajien luottamus painui pohjamutiin

Maailman suurimman talouden kuluttajien tunnelmia seurataan markkinoilla tarkasti. Nyt tunnelmat ovat perin mollivoittoiset.

Yhdysvallat on maailman suurin talous ja maan yksityisellä kulutuksella on iso merkitys talouskasvun kannalta. Yksityisen kulutuksen osuus Yhdysvaltojen bruttokansantuotteesta on noin 68 prosenttia.

Viime viikolla saatiin tärkeää dataa amerikkalaiskuluttajien mielialoista. Perjantaina julkaistiin tärkeä Michiganin yliopiston kuluttajaluottamusindikaattori.

Kuluttajaluottamusmittari laski pistelukuun 59,1, mikä on selvästi ekonomistien odottamaa 64 pisteen lukemaa alhaisempi. Luottamusindikaattori romahti alimmalle tasolle sitten vuoden 2011 elokuun.

”Yksityisen kulutuksen tulevat näkymät vaikuttavat kyselyn perusteella suhteellisen heikoilta ainakin kestokulutushyödykkeiden osalta, sillä niiden ostoaikeita mittaava komponentti tipahti alimmalle tasolleen koko mittaushistorian aikana. Kuluttajien luottamus heikentyi edelleen toukokuussa, kun kova inflaatiopaine jatkaa kuluttajien ostovoiman heikentämistä”, kommentoivat luottamusindikaattoria Nordean analyytikko Lauri Vepsäläinen ja seniorianalyytikko Juho Koistiainen pankin aamukatsauksessa.

Analyytikoiden mukaan USA:n vähittäismyynnin kasvun tasaantumisen odotetaan jatkuvan, kun hintojen nopea nousu hillitsee kulutushalukkuutta.

”Toisaalta kulutus saa edelleen tukea kotitalouksien vahvasta taloustilanteesta, joka on syntynyt vahvan työllisyystilanteen, talouspoliittisen elvytyksen ja pandemian aikana kertyneiden säästöjen ansiosta”, analyytikot toteavat.

Kuluttajahinnat nousivat huhtikuussa Yhdysvalloissa 8,3 prosenttia vuodentakaisesta. Ekonomistit odottivat 8,1 prosentin inflaatiota. Inflaatio laski vain vähän maaliskuusta, jolloin kuluttajahinnat nousivat 8,5 prosenttia vuoden takaiseen tasoon nähden.

Myös Yhdysvaltojen teollisuudessa näkymät ovat heikentymään päin.

”Tuotantoketjujen pullonkaulat ja panoskustannusten nousu jatkavat teollisuuden riippakivenä, ja tuotannon kasvun odotetaan hidastuneen huhtikuussa 0,4 prosenttiin (kk/kk)”, Vepsäläinen ja Koistiainen toteavat.